Show giải trí hè 2025 - Em Xinh Say Hi đã chính lên sóng với concept trẻ trung, cá tính, sắc màu và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Sau tập 1, khán giả đã xóa bỏ hoài nghi về một chương trình “ăn theo” Anh Trai Say Hi, thay vào đó là dành tình cảm và sự theo dõi hết mình cho 30 Em Xinh tài năng.

Bảo Anh lại dính “lời nguyền”, cứ chào sân là gặp sự cố

Trong phần ra mắt và giới thiệu từ khóa thành tích cá nhân, Bảo Anh đã có một trailer siêu đáng yêu thông qua phần giới thiệu đặc biệt bởi chú mèo Pana Dol. Tuy xuất hiện với diện mạo tươi tắn, vóc dáng khỏe khoắn lý tưởng, nhưng Bảo Anh sớm để lộ giọng nói khàn đặc, yếu ớt bởi các lý do cá nhân.

Bảo Anh vừa chào sân đã bị đau họng đến mất giọng

Đến với phần giới thiệu nguyên do chọn gia nhập đội hình của các Em Xinh, nữ ca sĩ mạnh dạn chia sẻ “Bảo Anh nghĩ là Bảo Anh nợ khán giả một sự xuất hiện trong một chương trình dài hơi. Mình cũng tin rằng khán giả cũng muốn thấy một Bảo Anh thật sự nhiệt huyết, vui vẻ, cống hiến hết mình trong âm nhạc”.

Nữ ca sĩ chia sẻ đầy nuối tiếc, khiến khán giả nghĩ đến lý do cô rời Chị Đẹp

Bảo Anh chào sân Em Xinh Say Hi

Cô cho biết sân khấu collab tại Anh Trai Say Hi đã đẩy cảm hứng cho cô đi thi Em Xinh

Phần sự cố giọng nói cũng như những chia sẻ trên khiến khán giả liên tưởng đến tình trạng bất ổn trước đây, khi Bảo Anh xuất hiện trong các tập đầu Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng vào năm 2023. Lúc đó, nữ ca sĩ thường xuyên rơi vào trạng thái trầm tư, thiếu sức sống, để rồi sau đó phải rời nhà chung vì lý do sức khỏe. Thời điểm đó, cư dân mạng dấy lên tin đồng nữ ca sĩ gặp trục trặc trong chuyện tình cảm hoặc có con do tình trạng sụt cân, tâm lý nhạy cảm của cô.

Bảo Anh nhạy cảm, bất ổn trước kia…

…và khi đến với Em Xinh “Say Hi”

Sau khi rút khỏi chương trình một thời gian, đến tháng 4/2024, Bảo Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh con gái lên mạng xã hội, công khai thừa nhận đã có con, tuy nhiên không chia sẻ gì thêm về tình trạng hôn nhân của bản thân.

Phong độ gây bất ngờ tại Em Xinh, tự tin đòi “chơi hết sức”

Khi thông tin các Em Xinh được công bố, khán giả đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái tên Bảo Anh xuất hiện trong đội hình. Cư dân mạng cho rằng, tuy Bảo Anh là giọng hát thực lực, các ca khúc nổi bật như Trái Tim Em Cũng Biết Đau, Yêu Một Người Vô Tâm, Như Lời Đồn,... có nhiều concept đa dạng, nhưng có vẻ nữ ca sĩ không đủ năng động để trở thành một Em Xinh.

Hình tượng mới mẻ, đầy năng lượng của Bảo Anh khi đến với sân chơi mới

Thế nhưng khi xuất hiện trong Em Xinh Say Hi, Bảo Anh đã mang đến một nguồn năng lượng hoàn toàn mới. Nữ ca sĩ mang nụ cười tươi tắn, thể hiện bản thân đã “move on”, sử dụng các outfit trẻ trung năng động và tự tin khoe thành tích với 2 tỷ lượt nghe và xem, đã tham gia trên 25 TV show và sở hữu “gia tài” với 50 bài hát. Trong màn minigame, hoạt động cùng nhà chung, Bảo Anh cũng thoải mái thể hiện sự thân thiết với các Em Xinh, khác hẳn hình ảnh cạn kiệt tinh thần trước đây.

Bảo Anh cũng thoải mái thể hiện sự thân thiết với các Em Xinh

Bảo Anh cũng “cháy” hết mình với vũ đạo cheerleader trẻ trung trong sân khấu Đã Xinh Lại Còn Thông Minh

Bên cạnh đó, trong tiết mục Đã Xinh Lại Còn Thông Minh của Liên Quân 1, Bảo Anh cũng “cháy” hết mình với vũ đạo cheerleader trẻ trung, góp phần làm nên phần trình diễn ấn tượng, rực rỡ sắc màu. Có vẻ đây là những bước đầu tiên trong hành trình khẳng định sức chiến của nữ ca sĩ, khi mới tập đầu Bảo Anh đã khẳng định “Em có bao nhiêu, em sẽ chơi bấy nhiêu, chơi hết sức” hay “sẵn sàng chi mạnh tay để sân khấu Em Xinh Say Hi rực rỡ".

