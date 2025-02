Vào ngày 31/1 (tức mồng 3 Tết), Song Luân chính thức “thả xích” MV COEM , một ca khúc do chính anh sáng tác, kết hợp giữa thể loại Disco, Electronic và chút âm hưởng Bossa. Đây là dự án âm nhạc nam nghệ sĩ đã ấp ủ ngay sau khi kết thúc chương trình Anh Trai Say Hi và bộ phim Công Tử Bạc Liêu mới đây.

Song Luân tái xuất với COEM nhưng hút tranh cãi lớn xoay quanh chất lượng MV

Ca khúc ngay khi ra mắt đã nhận về luồng ý kiến trái chiều xoay quanh chất lượng. Giữa hàng loạt bài review, dòng trạng thái nhận nêu quan điểm thì có 1 mỹ nhân Vpop nhận về sự chú ý lớn từ netizen. Cụ thể, Bảo Anh đã “lên tút” PR miễn phí cho Song Luân và COEM Cô dành lời khen có cánh về năng lực “thợ đụng” của Song Luân khi anh “chiến hết” từ ca hát, sáng tác, đóng phim tới viết kịch bản, quay phim.”

Bảo Anh chia sẻ bài đăng PR MV mới cho Song Luân

“Cũng là thành viên nhóm nhạc Việt chỉ có nhiệm vụ đi giao lưu văn hoá Việt - Ấn xong là band tan rã nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp sâu sắc. Tôi xin share bài hát này để thể hiện tấm lòng chân thành với người anh em đã biết nhau mấy chục năm”. Bảo Anh hài hước ẩn ý về phần trình diễn Cứ Để Anh Ta Rời Đi - màn collab giữa cô và dàn Anh Trai gồm Song Luân, Dương Domic, Quang Hùng MasterD và Lou Hoàng. Tiết mục mang đậm màu sắc nhạc Trung Đông và Lain, cộng với câu hát Ấn Độ để ca khúc giàu tính đa dạng văn hoá.

Nữ ca sĩ hóm hỉnh gọi Song Luân là "thợ đụng" vì bộ môn nào cũng "đụng" được

Cứ Để Anh Ta Rời Đi - Song Luân x Lou Hoàng x Quang Hùng MasterD x Dương Domic ft. Bảo Anh

“Dân làm phim nên MV cũng gọi là điện ảnh okila còn bài hát thì..” Bảo Anh không quên “kháy nhẹ” người anh thân thiết, câu trước khen MV đẹp thì ngay câu sau lại “bó tay” trước phần nghe. Pha “vừa đấm vùa xoa” của Bảo Anh khiến dân tình thích thú vô cùng. Ngoài ra, netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm đồng nghiệp giữa cô và Song Luân.



Cô không quên "thả link" MV ở dưới phần bình luận

Song Luân và Bảo Anh tương tác với nhau

Bảo Anh tiện PR luôn sản phẩm âm nhạc mới của thành viên cùng nhóm Việt - Ấn Quang Hùng MasterD

Dù có sự đầu tư về hình ảnh, MV COEM vẫn gây thất vọng vì cách dàn dựng quá an toàn, không có sự bứt phá. Motif quán bar, men rượu và ánh đèn ảo không còn xa lạ, thậm chí khiến nhiều người liên tưởng đến phong cách MV Kpop những năm 2010 - 2011. Cách dựng phim, phối cảnh, hiệu ứng và màu sắc đều toát lên vẻ cũ kỹ, lỗi thời. Phân đoạn đen trắng mà Song Luân khoe vũ đạo cùng dàn vũ công giữa trường quay ngập nước khiến người xem như xuyên không về làng nhạc châu Á 2008.

Chưa kể hiệu ứng cháy phim cũng đã quá trend từ rất lâu. Ca khúc do Song Luân sáng tác cũng… trôi tuột, không đọng lại được gì cả về lời và giai điệu. Phần nhạc bị đánh giá “mì ăn liền” - đúng khuôn mẫu dễ nghe dễ quên và sẽ đính kèm cùng loạt video dance challenge trên TikTok. Có thể thấy, dù rất có cố gắng nhưng khả năng sáng tác và kĩ năng ca hát của Song Luân vẫn còn… yếu nghề.



MV toát ra vẻ cũ kỹ, lỗi thời như đưa khán giả trở về đầu thập niên 2010

Nỗ lực là vậy nhưng Song Luân cần phải chứng minh nhiều hơn để được khán giả công nhận với tư cách là 1 ca sĩ. Nhiều năm rong ruổi qua ngõ ngách showbiz Việt, Song Luân hiển nhiên nổi bật hơn ở lĩnh vực đóng phim. Các tác phẩm như Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt, Cây Táo Nở Hoa hay gần đây nhất là Công Tử Bạc Liêu đều phủ sóng rộng rãi. Điều này càng khiến cái bóng diễn viên quá lớn để có thể nhường “đất diễn” trò ca sĩ Song Luân.