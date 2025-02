Sau khi tham gia Anh Trai Say Hi, Song Luân trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý ở mảng ca hát bên cạnh vai trò là diễn viên. Giữa lúc tên tuổi đang đi lên, Song Luân quyết định tung MV trở lại với âm nhạc như một cách để khẳng định bản thân trên đường đua Vpop, khi sức nóng của Anh Trai Say Hi vẫn chưa mất nhiệt.

Mới đây, vào ngày mồng 3 Tết, Song Luân chính thức tung ra MV COEM, một ca khúc do chính anh sáng tác, kết hợp giữa thể loại Disco, Electronic và chút âm hưởng Bossa. Đây là dự án nam nghệ sĩ ấp ủ ngay sau khi hoàn thành chương trình Anh Trai Say Hi và bộ phim Công Tử Bạc Liêu.

MV COEM của Song Luân

Lấy bối cảnh trong một quán bar mờ ảo ánh đèn, COEM mở ra câu chuyện đầy tâm trạng của một cô gái vừa trải qua đổ vỡ trong tình yêu. Giữa những ly rượu và ánh mắt vô hồn, cô đơn trùm lấy nữ chính cho đến khi một cuộc điện thoại vang lên. Ở đầu dây bên kia, nam chính Song Luân không chần chừ mà lập tức xuất hiện.

Dù có sự đầu tư về hình ảnh, MV COEM vẫn gây thất vọng vì cách dàn dựng quá an toàn, không có sự bứt phá. Motif quán bar, men rượu và ánh đèn mờ ảo không còn xa lạ, thậm chí khiến nhiều người liên tưởng đến phong cách MV Kpop những năm 2010 - 2011. Cách dựng phim, phối cảnh, hiệu ứng và màu sắc đều toát lên vẻ cũ kỹ, lỗi thời. Phân đoạn đen trắng mà Song Luân khoe vũ đạo cùng dàn vũ công giữa trường quay ngập nước khiến người xem như xuyên không về làng nhạc châu Á 2008. Chưa kể hiệu ứng cháy phim cũng đã quá trend từ rất lâu. Ca khúc do Song Luân sáng tác cũng… trôi tuột, không đọng lại được gì cả về lời và giai điệu. Phần nhạc bị đánh giá “mì ăn liền” - đúng khuôn mẫu dễ nghe dễ quên và sẽ đính kèm cùng loạt video dance challenge trên TikTok. Có thể thấy, dù rất có cố gắng nhưng khả năng sáng tác và kĩ năng ca hát của Song Luân vẫn còn… yếu nghề.

Màn vũ đạo ngập nước khiến người xem như xuyên không về làng nhạc châu Á 2008

Từ bối cảnh, hiệu ứng cho đến màu sắc đều toát lên vẻ cũ kỹ

Vpop hiện nay đang mở rộng quy mô, thị trường sản xuất MV ngày càng du nhập những xu thế mới nhất. Sự bùng nổ của 2 show Anh Trai - Anh Tài đã góp phần nâng cao tiêu chuẩn cho nền công nghiệp âm nhạc quốc nội. Do vậy, khán giả đại chúng đang đòi hỏi nhiều hơn, về những ca khúc có chất lượng, có concept sáng tạo hay có yếu tố viral hơn. COEM không phải là 1 sản phẩm quá tệ nhưng với danh tiếng của Song Luân hiện tại thì chất lượng sản phẩm không đáp ứng được những kỳ vọng.

Sự bùng nổ của 2 show Anh Trai - Anh Tài đã góp phần nâng cao tiêu chuẩn cho nền công nghiệp âm nhạc quốc nội

Điểm cộng duy nhất mà khán giả có thể tìm ra chính là visual của nữ chính. Với nhan sắc và thần thái hút hồn, cô trở thành tâm điểm trong mọi khung hình. Dù không cần thoại hay diễn xuất quá nhiều, ánh mắt cùng những biểu cảm tinh tế của cô vẫn đủ để truyền tải cảm xúc trọn vẹn hơn cả phần nội dung MV.

Visual nữ chính cứu cánh cho toàn bộ M/V

Từng ra mắt với vai trò ca sĩ nhưng Song Luân chỉ thực sự khiến khán giả nhớ đến qua các vai diễn trên màn ảnh. Những sản phẩm âm nhạc trước đây của anh không để lại dấu ấn mạnh mẽ, thậm chí có phần nhạt nhòa giữa một thị trường Vpop đầy cạnh tranh. Nếu không nhắc lại, nhiều người có thể đã quên rằng anh từng là ca sĩ trước khi trở thành diễn viên. Chỉ khi góp mặt trong loạt phim như Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt, Cây Táo Nở Hoa hay gần đây nhất là Công Tử Bạc Liêu, Song Luân mới thật sự được biết đến rộng rãi. Chính điều này đã khiến anh mắc kẹt giữa nút thắt sự nghiệp: một diễn viên có thực lực nhưng vẫn loay hoay trong âm nhạc.