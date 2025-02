Thu về gần 20 nghìn lượt sử dụng chỉ trong thời gian ngắn, Cái Đẹp là nhạc hot xu hướng thời gian qua, khiến giới trẻ nô nức "biến hình" dịp Tết. Ca khúc nằm trong album WeChoice Awards 2024, được thể hiện bởi bộ ba tlinh - Pháo - Pháp Kiều được dân tình mê đắm vì thông điệp tôn vinh phụ nữ, thể hiện sự mạnh mẽ, độc lập của những cá tính trẻ hàng đầu làng nhạc. Tại Gala WeChoice Awards 2024, bộ ba Cái Đẹp đã có dịp trình diễn ca khúc đình đám này, bên cạnh đó còn mashup cực mượt với một hiện tượng khác - I'm Thinking About You. Lần đầu tiên, tlinh - Pháo - Pháp Kiều biểu diễn cùng RHYDER - WEAN và Hùng Huỳnh.

Mới đây, WeChoice đã "thả xích" video full màn trình diễn Cái Đẹp x I'm Thinking About You tại Gala vừa qua. Fan nhạc lại xuýt xoa trước sân khấu hết sức đầu tư, đậm cá tính riêng của dàn nghệ sĩ Gen Z. Đầu tiên, phải kể đến hiệu ứng thị giác quá đỗi ấn tượng nhờ visual LED do Antiantiart và đạo diễn Phương Vũ tạo nên chỉ trong 3 ngày.

Visual LED choáng ngợp của sân khấu Cái Đẹp x I'm Thinking About You

Dàn nghệ sĩ khoe cá tính

Pháo slay từ mocap ra đến sân khấu

Phần mocap (motion capture - ghi hình chuyển động) tập trung vào mắt - môi của dàn nghệ sĩ đã mang đến hiệu ứng thị giác choáng ngợp. Những khán giả theo dõi trực tiếp chương trình Gala được chứng kiến màn biến hoá ảo diệu, Hùng Huỳnh thành RHYDER, RHYDER hoá Pháp Kiều, Pháp Kiều bỗng thành tlinh,... như một vòng lặp. Kỹ thuật dựng, VFX đỉnh cao của đội ngũ Antiantiart đã mang đến những thước phim quá nghệ, làm nổi bật triệt để năng lượng trẻ trung, sáng tạo cho dàn sao Gen Z. Giám đốc sáng tạo Phương Vũ cài cắm mọi tâm huyết vào phần visual cho chương trình.

Bộ đôi chị em Pháp Kiều

... tlinh "hiên ngang oanh tạc"

Năng lượng trình diễn của từng nghệ sĩ đốt cháy sân khấu theo đúng nghĩa đen. Mở màn với Cái Đẹp, Pháo bước ra cực kì slay với những câu rap mang đầy tinh thần về nữ quyền. Pháp Kiều bước tới từ hướng còn lại khoe thần thái ngút ngàn, tung fast flow biến ảo. "Alo Kiều đấy à? Có Pháo luôn á? Ok chị đến đây" - tlinh xuất hiện, đúng nghĩa "đây là thời đại đàn bà hiên ngang oanh tạc". Nữ rapper càn quét sân khấu với những bước catwalk tự tin đúng nghĩa ngôi sao toả sáng.

Hùng Huỳnh

RHYDER bất ngờ ra sân khấu

I'm Thinking About You được tái hiện tại Gala WeChoice Awards 2024

Bất ngờ, tlinh chuyển sang những câu hát trong I'm Thinking About You. RHYDER, WEAN, Hùng Huỳnh cùng nhau tái hiện lại sân khấu bùng nổ từng giành chiến thắng trong Anh Trai Say Hi, đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. I'm Thinking About You cũng là tiết mục lọt top 10 đề cử ở hạng mục Màn trình diễn bùng nổ tại WeChoice Awards 2024. Hai ca khúc thời thượng, trẻ trung được Giám đốc âm nhạc JustaTee dụng tâm dựng thành một màn mashup thú vị, liên kết với nhau chặt chẽ từ giai điệu cho đến thông điệp.

Ngay sau khi video stage Cái Đẹp x I'm Thinking About You được phát sóng, cư dân mạng dành cơn mưa lời khen cho bố cục sân khấu, tính thẩm mỹ cao và khả năng trình diễn của dàn nghệ sĩ Gen Z. Dưới bàn tay của Tổng đạo diễn Việt Tú, sân khấu Gala WeChoice là nơi để các nghệ sĩ tự tin phô diễn cá tính, thực lực qua từng màn trình diễn. Các rapper Gen Z đã bộc lộ cá tính bậc nhất, khiến người xem cảm thấy vô cùng hào hứng với nguồn năng lượng phóng khoáng của thế hệ nghệ sĩ trẻ hàng đầu hiện tại.