Tối 12/1/2025, trên sân khấu Gala WeChoice Awards 2024, khán giả đã được chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc hoành tráng bên cạnh hoạt động trao giải và vinh danh các đề cử truyền cảm hứng trong năm qua. Tiếp phong độ hàng năm, WeChoice 2024 cũng mang đến loạt màn collab chưa từng thấy, quy tụ dàn sao hot nhất thị trường.

Một trong những sân khấu ấn tượng phải kể đến màn mashup ca khúc Cái Đẹp nằm trong album chủ đề của WeChoice Awards với I'm Thinking About You - bản hit làm mưa làm gió Anh Trai Say Hi. Cả khán phòng được bởi màn trình diễn đầy năng lượng của các nghệ sĩ trẻ tlinh, Pháo, Pháp Kiều, RHYDER, Hùng Huỳnh và WEAN.

Sân khấu ngập tràn sắc đỏ của Cái Đẹp x I'm Thinking About You tại Gala WeChoice Awards 2024

Hậu Gala WeChoice Awards 2024, mạng xã hội ngập tràn chủ đề thảo luận về sân khấu quá đỗi slay của dàn Gen Z cá tính. Ngoài năng lượng trình diễn, bữa tiệc visual ngập sắc đỏ từ tlinh, Pháo, Pháp Kiều, RHYDER, Hùng Huỳnh và WEAN thì một điểm gây ấn tượng không kém chính là visual LED 3 mặt của WeChoice. Mỗi tiết mục, WeChoice đều đầu tư phần nhìn, visual LED theo concept riêng. Ở tiết mục Cái Đẹp và I'm Thinking About You, nét cá tính của các nghệ sĩ là thứ được chọn để tôn vinh.

Visual LED tiết mục Cái Đẹp và I'm Thinking About You được thực hiện bởi Antiantiart

Visual thực tế tại sân khấu Gala WeChoice Awards 2024

Được thực hiện bởi ekip quay của chương trình và Antiantiart - tổ đội sáng tạo trẻ hàng đầu hiện nay, phần mocap (motion capture - ghi hình chuyển động) tập trung vào mắt - môi của dàn nghệ sĩ đã mang đến hiệu ứng thị giác vô cùng choáng ngợp. Những khán giả theo dõi trực tiếp chương trình Gala được chứng kiến màn biến hoá ảo diệu, Hùng Huỳnh thành RHYDER, RHYDER hoá Pháp Kiều, Pháp Kiều bỗng thành tlinh,... như một vòng lặp.

Kỹ thuật dựng, VFX đỉnh cao của đội ngũ Antiantiart đã mang đến những thước phim quá nghệ, làm nổi bật triệt để năng lượng trẻ trung, sáng tạo cho dàn sao Gen Z. Giám đốc sáng tạo Phương Vũ cài cắm mọi tâm huyết vào phần visual cho chương trình.

Dàn nghệ sĩ biến hoá ảo diệu trong phần mocap tiết mục Cái Đẹp và I'm Thinking About You:

Netizen dành tặng cơn mưa lời khen cho phần nhìn chỉn chu, thời thượng của sân khấu Gala WeChoice Awards 2024. Chỉ với visual LED, ekip WeChoice và Antiantiart đã đầu tư tất tay đến thế. Tiên phong là đội ngũ tạo ra xu hướng, cả WeChoice và Antiantiart cho thấy tầm nhìn và sự tâm huyết đối trong mỗi khâu chuẩn bị cho Gala.