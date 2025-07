Ngày 11/7, Justin Bieber đánh úp album phòng thu thứ 7 - SWAG. Phát hành không hề báo trước, SWAG đánh dấu sự tái xuất của hoàng tử nhạc pop sau 3 năm đầy biến động. Album có 21 tracks, là bản “tự thú” đầy nội tâm. Justin Bieber trải lòng về gia đình, hát về vợ và con trai và những góc khuất tâm lý. Chính điều này đã khiến màn comeback của nam ca sĩ leo thẳng top tìm kiếm, truyền thông Mỹ chấn động. Với phong độ của hoàng tử nhạc pop, Justin Bieber dễ dàng leo lên vị trí #2 của Apple Music Mỹ, gây sốt lượt nghe nhờ lượng fan đông đảo “đói nhạc”.

Justin Bieber vừa ra mắt album viết về vợ và con trai

Tuy nhiên, kết quả chuyên môn lại chưa như kỳ vọng. Trên Metacritic - chuyên trang tổng hợp các đánh giá uy tín từ các trang xếp hạng, tạp chí âm nhạc, album SWAG chỉ đạt 52 điểm, mức điểm thấp nhất trong toàn bộ sự nghiệp phát hành album phòng thu của Justin Bieber. Với các bài đánh giá chuyên môn được tổng hợp, trong đó có đến nửa đánh giá ở mức trung bình và nửa ở mức tích cực nhẹ, SWAG bị xếp vào diện “Mixed or Average Reviews” (đánh giá trái chiều).

Album nhận được 52 điểm trên Metacritic, bị xếp vào diện “Mixed or Average Reviews” (đánh giá trái chiều)

Điều này đặt ra câu hỏi “Justin Bieber đã hết thời”? Từ những năm tháng đỉnh cao với Purpose (2015), Changes (2020) cho đến Justice (2021), Justin luôn biết cách giữ vững độ phủ sóng nhờ âm nhạc dễ nghe, giai điệu catchy và chiến lược hợp tác với dàn nghệ sĩ đình đám.

Nhưng SWAG lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Không có single chủ lực, không tên tuổi khách mời "ăn tiền", không MV quảng bá. Chỉ có một Justin Bieber trầm lặng, trải lòng qua những bản RnB mộc mạc, đôi khi xen lẫn lo-fi và soul. Điều này khiến một bộ phận người hâm mộ đồng cảm, công nhận sự trưởng thành của nam ca sĩ. Nhưng phần đông khán giả cảm thấy trôi và nhạt. Không ít bình luận trên mạng xã hội cho rằng nghe album như đang nghe voice note của Justin cho bác sĩ tâm lý hay “Có lẽ SWAG nên là mixtape, chứ không đủ sức là một album comeback”. Giới chuyên môn cũng vậy.

Go Baby - một trong những bài hát được yêu thích nhất trong album mới của Justin Bieber

Một trong những lý do khiến SWAG nhận điểm thấp là phần lời bị đánh giá là nông, lặp ý và thiếu cảm xúc. Justin Bieber trông có vẻ u tối và nhiều tâm sự, nhưng 21 tracks nhạc không thể hiện trọn vẹn tinh thần đó. Tờ Guardian chấm album 60/100, nhận xét: “Sản xuất có chiều sâu, nhưng phần lời như được viết vội vàng, không khớp với tham vọng nghệ thuật mà Bieber đang cố thể hiện.” Còn The Independent thì không ngần ngại chấm 40 điểm, cho rằng album gây cảm giác “ngượng ngùng” như thể người nghệ sĩ đang cố gắng “đào bới chính mình” nhưng không đủ khả năng dẫn dắt người nghe đi cùng. The Telegraph cũng đồng quan điểm, gọi SWAG là “một bản demo kéo dài 40 phút, với lời tự sự lộn xộn và thiếu điểm nhấn cảm xúc”.

Justin Bieber trải lòng trong album mới không theo nguyên tắc nào, toàn bộ là dòng chảy cảm xúc

Tất nhiên vẫn có những đánh giá tích cực. Rolling Stone dành 80 điểm, cao nhất trong số các tạp chí chấm album khen ngợi sự dũng cảm của Justin khi rẽ hướng khỏi công thức pop an toàn để thử nghiệm. Clash Music cho 70 điểm, đánh giá SWAG là nhật ký đúng nghĩa, đôi lúc hơi dài nhưng chân thực và gần gũi.

Rolling Stone dành 80 điểm, cao nhất trong số các tạp chí chấm album khen ngợi sự dũng cảm của Justin khi rẽ hướng khỏi công thức pop an toàn

Việc bị chấm thấp trên Metacritic không đồng nghĩa với “hết thời”, nhưng đó chắc chắn là một hồi chuông cảnh báo về sự lệch pha của nghệ sĩ. Với Justin Bieber, người từng có đến 8 album No.1 Billboard 200, hơn 100 triệu lượt nghe mỗi tháng trên Spotify, thì con số 52 điểm là điều chưa từng xảy ra. Nếu xét theo quãng đường 10 năm đỉnh cao của nam ca sĩ, SWAG là album “ít đồng thuận” nhất từ giới phê bình cho đến khán giả. Loạt ngôi sao nhạc pop cùng thời Justin Bieber như Ariana Grande, Taylor Swift hay Billie Eilish đều dễ dàng đạt hơn 90 điểm metacritic trong cơn bão album đổ bộ 2 năm qua. Justin Bieber là bước lùi gây sốc nhất.

Với những người đã theo dõi Justin Bieber hơn 10 năm qua, điều may mắn chính là Justin vẫn còn làm nhạc

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, SWAG cũng là tuyên ngôn của một người nghệ sĩ đã bước qua đỉnh cao. Khi không còn phải chứng minh điều gì, Justin chọn làm thứ âm nhạc mình thích, không chạy theo thị hiếu. Có thể album không hay theo tiêu chuẩn thương mại, nhưng lại chạm đến khía cạnh con người rất thật của một Justin Bieber đang học cách làm cha, đối diện với bản thân và sống chậm hơn. Với những người đã theo dõi Justin Bieber hơn 10 năm qua, điều may mắn chính là Justin vẫn còn làm nhạc. SWAG cho thấy nam ca sĩ vẫn đang tìm kiếm lại sợi dây kết nối với âm nhạc, dù hành trình này có thể nhiều trắc trở hơn bao giờ hết.