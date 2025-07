Đúng 11h ngày 11/7, BLACKPINK và TWICE không hẹn mà gặp, cùng trở lại lần lượt với 2 MV là Jump và This Is For. Đáng chú ý, vườn bông JYP tái xuất với hẳn 1 album phòng thu, trong khi bộ tứ toàn cầu chỉ mới cộng 1 ca khúc vào trong danh mục âm nhạc của mình. Dù thế, đây vẫn là 1 cuộc đụng độ đáng chú ý giữa lúc thị trường Kpop dạo gần đây khá ảm đạm.

MV Jump mang âm hưởng EDM với những tiếng bass dồn dập cực cuốn, khiến người nghe đứng ngồi không yên. Phần âm nhạc được đánh giá hợp để “quẩy”, mang đậm thương hiệu BLACKPINK; trong khi phần hình ảnh lại mang đến cảm giác vừa rùng rợn, vừa hài hước trong khung cảnh đại dịch thây ma ùa đến thành phố. Dù thế, Jump đánh dấu lần đầu tiên 1 MV của BLACKPINK sử dụng nhiều hiệu ứng kĩ xảo đến vậy, làm MV lần này thiếu đi tính chân thật, “chưa đủ wow” so với các MV trước đó.

BLACKPINK - Jump

Comeback cùng ngày là TWICE với MV This Is For - được đông đảo ONCE đón đợi bởi đã lâu lắm rồi, JYP mới có chiến lược quảng bá ổn áp và có đầu tư. This Is For là 1 ca khúc thuần pop, không có gì quá xuất sắc phần phối khí, ngoại trừ tiết tấu bản nhạc mang đến khá “dịu”, “đằm” nhưng vẫn đủ để “vibing” theo. MV vừa được quay trong “chiếc hộp”, vừa được đem ra ngoại cảnh - phần nào cho thấy JYP đã bớt kìm hãm nhóm nữ chủ lực của mình.

TWICE -This Is For

Sau 7 giờ phát hành, cuộc đua thành tích giữa đôi bên trở nên đầy cạnh tranh hơn bao giờ hết. Ở mảng nhạc số, BLACKPINK đang dẫn trước với hạng 1 Bugs, 8 Genie và 12 Melon và 58 Flo - những con số vô cùng khả quan. Ngược lại, TWICE đang “túc tắc với hạng 23 Bugs và 62 Genie, hoàn toàn chưa vào được Melon - nền tảng nghe nhạc có thị phần lớn nhất Hàn Quốc. Có thể thấy, dù nhận được nhiều phản ứng tích cực nhưng TWICE không thể vực dậy lại năng lực “quốc dân độ” từ thời Cheer Up, TT, Knock Knock…

BLACKPINK đăg dần dần leo hạng trên BXH iChart

TWICE thì mới chỉ lọt 2 BXH, Melon vẫn "out meta"

Tuy nhiên, plot twist xuất hiện khiến cục diện thay đổi ít nhiều: TWICE vượt mặt đối thủ để xưng vương trên đường đua chạy view YouTube trong giờ đầu ra mắt. This Is For thu về hơn 1,4 triệu view, trong khi Jump gây sốc với vỏn vẹn… gần 500 nghìn view. So với danh tiếng hiện giờ của 2 nhóm nhạc, 500 nghìn là 1 con số quá thấp đối với 1 tên tuổi khủng như BLACKPINK, nhất là khi bộ tứ đã đu đỉnh mảng girl group từ vài năm trước, soán ngôi vương của TWICE.

TWICE bất ngờ vượt mặt đối thủ nhưng hóa ra, MV Jump bị chững view trong sau giờ đầu phát hành

Hóa ra, Jump gặp lỗi chững view trên YouTube bởi tính đến 18h, MV đã được cập nhật lên 12 triệu view và 2,2 triệu like. TWICE thì “hẻo” hơn khi mới chỉ “bỏ túi” 4,2 triệu view và 630 nghìn like. Đặc biệt, Jump cũng là MV Kpop đầu tiên trong 2025 đạt được 1 triệu like trong khoảng thời gian nhanh nhất - 1 giờ 1 phút. Jump cũng đã leo lên Top 4 Trending Việt mảng âm nhạc.

BLACKPINK đang dẫn đầu đường đua chạy view và lượt like trên YouTube

Hiện, chưa thể nói trước được điều gì nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, dân tình có thể đoán trước BLACKPINK đang “nắm đằng chuôi” trong đợt đụng độ comeback giữa 2 nhóm nhạc. Kể từ năm 2019, BLACKPINK cùng KILL THIS LOVE đã vượt mặt TWICE ở đường đua girl group và cho đến tận bây giờ, thứ hạng đôi bên vẫn không thay đổi. Một bộ phận netizen cho rằng biết đâu, TWICE sẽ có cú “lội ngược dòng” nào đó, dù xác suất xảy ra không hề cao.