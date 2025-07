SOOBIN thông báo rút khỏi show có line-up toàn Anh Trai Say Hi

Tối 11/7, SS Label - công ty quản lý SOOBIN cập nhật trong broadcast thông tin về show diễn Legend Fest Đà Nẵng 2025. Theo đó, ekip nam ca sĩ cho biết vì một số lý do khách quan, SOOBIN sẽ không tham gia sự kiện lần này. Sau đó không lâu, thông báo được đăng tải lại trong group fandom chính thức, cập nhật đến nhiều KINGDOM hơn.

Cụ thể nội dung thông báo: "KINGDOM thân mến, Trước tiên, SS Label xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn vì tình cảm và sự mong đợi dành cho nghệ sĩ SOOBIN tại Legend Fest Đà Nẵng 2025. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, nghệ sĩ SOOBIN sẽ không thể tham gia sự kiện lần này. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm từ các bạn và hy vọng KINGDOM sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ SOOBIN trong những dự án và sân khấu sắp tới. Trân trọng, SS Label."

Legend Fest Đà Nẵng 2025 dự kiến tổ chức ngày 16/8 tới đây. Thời gian này, đây là sự kiện âm nhạc gây tranh luận nhất trên “Threads city” vì độ nóng của dàn line-up. Ngoài SOOBIN, thì dàn sao còn lại toàn là Em Xinh - Anh Trai Say Hi gồm 10 cái tên Orange, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD, Captain Boy, Dương Domic, HURRYKNG, MANBO, NEGAV, RHYDER và HIEUTHUHAI.

SOOBIN rút khỏi line-up show Legend Fest Đà Nẵng 2025

SOOBIN rút khỏi line-up, các KINGDOMs đón nhận thông tin khá nhẹ nhàng. Nhiều người “thở phào”, kêu gọi nhau dồn lực ủng hộ cho các show diễn khác của SOOBIN. Tuy nhiên, việc không đưa ra lời giải thích cụ thể lý do rút show lại khiến MXH nổ ra trận sóng gió mới. Threads lại tranh cãi dữ dội, mà đối tượng chính là fan Anh Trai - Anh Tài.

Tại sao fan khẩu chiến căng thẳng?

Tại Legend Fest, SOOBIN là Anh Tài duy nhất góp mặt và cũng là ngôi sao có thâm niên hoạt động lâu nhất. Do đó, ngay từ khi công bố line-up, fan đã khẩu chiến căng thẳng. Mọi vấn đề đều xoay quanh việc “ai sẽ biểu diễn kết show”. Đặt lên bàn cân, SOOBIN và HIEUTHUHAI là 2 cái tên “đỉnh lưu” phù hợp nhất cho vị trí này.

Mọi vấn đề đều xoay quanh việc “ai sẽ biểu diễn kết show”

Và vì đến từ 2 show đối thủ, nên fan “chiến nhau” là chuyện không thể tránh khỏi. Tranh cãi bắt đầu leo thang khi hàng loạt bài đăng hướng về công kích nghệ sĩ.

Một bộ phận fan Anh Trai Say Hi khẳng định sẽ “bỏ về” nếu SOOBIN biểu diễn kết show. Điều này KINGDOM bức xúc, người qua đường thì cảm thấy khán giả đang dần “cực đoan” với nghệ sĩ. Trong một show diễn, ai cũng nên được trân trọng. Ngược lại, một số ý kiến lại đặt câu hỏi ngược lại - nếu fandom SOOBIN đủ vững, khán giả theo dõi đủ đông thì không cần lo ngại chuyện fan Say Hi không ủng hộ.

Khẩu chiến trên MXH liên quan đến việc kết show

Fan Say Hi "ăn mừng" khi SOOBIN rút khỏi line-up

SOOBIN rút khỏi show phút chót, fan Say Hi “mở tiệc ăn mừng” ngay trên Threads vào tối 11/7. Dù chưa biết lý do là gì, nhưng đã có hàng loạt bài đăng suy diễn ý tứ, đẩy thuyết âm mưu đi xa. Sau hơn 1 năm kể từ ngày công chiếu 2 show Anh Trai, fan chương trình vẫn như nước với lửa, không đội trời chung. Fan Anh Trai - Anh Tài luôn có nhiều vấn đề để chỉ trích, đả kích lẫn nhau. Mà trong đó, nghệ sĩ bị cuốn vào tâm điểm và bị ảnh hưởng nhất.

SOOBIN hay HIEUTHUHAI kết màn không phải là chuyện đáng tranh cãi

SOOBIN hay HIEUTHUHAI kết màn không phải là chuyện đáng tranh cãi. Bởi sự lựa chọn phù hợp đã được BTC show cân nhắc, việc nên làm của người hâm mộ là ủng hộ idol một cách văn minh, không ảnh hưởng đến người khác. Nhưng hàng ngày vẫn có cả trăm bình luận “khẩu chiến” về chuyện này. Thực tế phản ánh 1 mặt trái của văn hoá thần tượng. Bên cạnh mặt tích cực thúc đẩy sự phát triển của ngành giải trí Việt, thì văn hoá thần tượng cũng vô tình biến sự yêu thích cá nhân thành cực đoan, dấy lên nhiều trận chiến vô nghĩa trên mạng xã hội.