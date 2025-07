Những ngày qua, cộng đồng đam mê Kpop đang đứng ngồi không yên trước thông tin 2 nhóm nữ top đầu Kpop - BLACKPINK và TWICE sẽ cùng comeback vào ngày 11/7. Đã rất lâu rồi, làng nhạc xứ Hàn mới có màn đụng độ đáng mong chờ đến vậy, đặc biệt khi bộ tứ YG chỉ mới tái ngộ đông đủ sau 2 năm “ngủ đông”. TWICE thì không ngừng đổi mới hình và sáng tạo trong âm nhạc.

BLACKPINK và TWICE sẽ có màn đụng độ được mong chờ nhất tháng 7

Mới đây, MXH có 1 phen dậy sóng trước việc Jennie và TWICE bị kéo vào 1 drama “từ trên trời rơi xuống”. Nguồn cơn bắt đầu khi 1 bài đăng thảo luận về việc sử dụng sample trong các sản phẩm Kpop thu hút lượng tương tác lớn. Một số fan của Jennie cho rằng màn comeback sắp tới của TWICE có nhiều điểm tương đồng với LIKE JENNIE, từ concept cho tới chất liệu âm thanh.

Giữa lúc 2 FC còn đang đấu đá nhau thì Jaxxtone - producer từng hợp tác với Jennie trong ca khúc LIKE JENNIE - để lại bình luận với nội dung: “Tôi là người tạo ra LIKE JENNIE, còn TWICE là cái quái gì vậy?”. Dù dòng tweet đã bị xóa đi nhanh chóng nhưng netizen đã kịp thời chụp lại màn hình, lan truyền phát ngôn của Jaxxtone trên khắp sóng mạng.

Jaxxtone có lời lẽ xúc phạm đến TWICE

Jaxxtone

Jaxxtone liền nhận cơn sóng chỉ trích dữ dội, khi nhiều người cho rằng anh chàng đã quá ngông nghênh, ngạo mạn, và có lời nói mang tính xúc phạm đến TWICE - nhóm nữ đã đến năm thứ 10, sở hữu nhiều bản hit đình đám mà anh chàng nằm mơ cũng không có được. Đại gia đình ONCE ùa vào Spotify của Jaxxtone và phì cười khi phát hiện nam producer còn chưa có nổi 10 nghìn người nghe hàng tháng.



Dù không biết TWICE là ai nhưng hiển nhiên số người biết đến Jaxxtone không quá nhiều

Không chỉ ONCE mà không ít fan trung lập cũng lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ. Họ cho rằng Jaxxtone đã thể hiện thái độ thiếu chuyên nghiệp, coi thường đồng nghiệp và vô tình châm ngòi cho mâu thuẫn giữa các fandom - thứ vốn đã vô cùng nhạy cảm từ lâu. Mối quan hệ giữa BLINK và ONCE từng “cơm không lành, canh chẳng ngọt” 1 khoảng thời gian dài, dù BLACKPINK và TWICE nhiều lần công khai ủng hộ nhau. Tuy nhiên, sự việc lần này được đánh giá là nghiêm trọng hơn khi một người trong ngành công khai lên tiếng xúc phạm.

Mối quan hệ giữa FC 2 nhóm vốn đã nhạy cảm và căng thẳng

Trước làn sóng phẫn nộ ngày càng lan rộng, Jaxxtone đã chuyển tài khoản cá nhân sang chế độ riêng tư. Dẫu vậy, những ảnh chụp lại các phát ngôn gây sốc vẫn còn còn đó, ngọn lửa trong ONCE vẫn chưa hề thuyên giảm. Hiện cộng đồng fan của TWICE đang yêu cầu một lời xin lỗi chính thức từ phía nam producer, đồng thời phải chịu trách nhiệm cho hành vi công kích nghệ sĩ.



Không những thế, Jaxxtone còn bị bóc mẽ thường xuyên có phát ngôn phân biệt chủng tộc, nói những từ lăng mạ cộng đồng người da màu trên tài khoản X cá nhân. Trước khi bị fan Kpop sờ gáy, anh chàng không hề tỏ ra nao núng trước những bình luận lên án hành vi thiếu tôn trọng và vô văn hóa của mình.

Anh chàng đã khoá tài khoản X vì nhận nhiều chỉ trích

Nam producer bị đào lại loạt phát ngôn phân biệt chủng tộc

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Jennie, TWICE lẫn 2 công ty chủ quản là YG và JYP, vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về ồn ào này. Sự việc một lần nữa phản ánh mức độ nhạy cảm trong ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc, nơi mà mọi phát ngôn hay hành xử dù nhỏ cũng có thể làm bùng lên tranh cãi dữ dội.



Trong bối cảnh các công ty Kpop ngày càng đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa, việc hợp tác với các producer quốc tế đã trở thành xu hướng phổ biến. Tuy nhiên, toàn cầu hóa không chỉ đơn thuần là câu chuyện về âm nhạc hay kỹ thuật phối khí, mà còn là một bài toán lớn về văn hóa và trách nhiệm nghề nghiệp. Khi một bên không hiểu hoặc không tôn trọng giá trị văn hóa, quy chuẩn ứng xử của bên còn lại, thì sự hợp tác dễ dàng bị “trượt khỏi đường ray”, thậm chí biến thành nguồn cơn của mâu thuẫn.