Đúng 11 giờ trưa 7/11/2025, BLACKPINK chính thức "thả xích" MV JUMP. Giờ phát hành cho thấy định hướng quốc tế không cần bàn cãi của BLACKPINK. Cuối cùng, sau hơn 1000 ngày, nhóm nữ toàn cầu cũng chính thức trở lại với một nhạc phẩm mới. Trước đó tại 2 đêm concert mở màn World Tour DEADLINE, BLACKPINK đã trình diễn trọn vẹn ca khúc mới.

BLACKPINK - MV JUMP

JUMP tiếp tục là một ca khúc mang đậm dấu ấn BLACKPINK, nhạc sôi động, mạnh mẽ và truyền đi thông điệp nữ quyền độc lập. Teddy cũng chính thức tái hợp với YG, chấp bút ca khúc comeback cho BLACKPINK. Có những điều dường như không hề thay đổi sau 10 năm qua. Dù phần nhạc gây tranh luận, nhưng với người hâm mộ - JUMP đủ để BLINK cảm thấy trọn vẹn.

BLACKPINK chính thức ra MV mới

Thứ người ta tò mò nhất chính là nhóm nhạc nữ số 1 thế giới sẽ mang đến hình ảnh choáng ngợp như thế nào trong lần trở lại này. BLACKPINK kết hợp với Dave Mayer - đạo diễn bậc thầy trứ danh của nước Mỹ. Dave Mayer là người đứng sau loạt MV chất nghệ như New Woman (Lisa ft. Rosalía), Taste (Sabrina Carpenter) hay pov (Ariana Grande). Phong cách của Dave Mayer thường dùng hình ảnh để cài cắm thông điệp, câu chuyện lớn và rõ ràng như một bộ phim điện ảnh thu nhỏ. Không giới hạn mình ở bất kỳ concept nào, Dave Mayer đều có thể biến video ca nhạc trở thành 1 vũ trụ hình ành - câu chuyện "điên rồ".

Hiệu ứng thị giác ấn tượng

BLACKPINK ngạo nghễ trở lại đỉnh cao

MV JUMP theo phong cách đô thị hào nhoáng, chói mắt. Từ teaser, dân tình đã phải trầm trồ trước khí chất siêu sao hút mắt, phong độ thời trang đỉnh cao của BLACKPINK. Đây là MV khác hoàn toàn so với phần còn lại của BLACKPINK, cho thấy mức độ đầu tư và màu sắc cá nhân nâng tầm rõ rệt sau khi các thành viên tách khỏi YG, đạt được thành tựu toàn cầu với sự nghiệp độc lập.

MV dị nhất từ trước đến nay

Cả thế giới thèm khát âm nhạc của 4 cô gái

Zombie cũng phải lắc theo nhạc BLACKPINK

Kết màn tầm cỡ

Đến với JUMP, YG thực sự tất tay cho MV comeback của nhóm nữ toàn cầu. Những khung hình đầy mùi tiền, MV như 1 bom tấn hành động thu nhỏ. BLACKPINK hoá gái phố ngạo nghễ trở lại đỉnh cao. Cả thế giới hóa zombie "thèm khát" sân khấu và âm nhạc của BLACKPINK. VFX được phô trương với những phân cảnh BLACKPINK bay lên trời, hiệu ứng thị giác độc đáo. MV kết thúc hoành tráng cùng sân khấu "độc nhất vô nhị", dị nhất từ trước đến nay.

Fan trầm trồ trước mức độ đầu tư của BLACKPINK

Ngay sau khi MV lên sóng, MXH bùng nổ thảo luận về sản phẩm mới của nhóm nữ toàn cầu. BLACKPINK chiếm trọn top tìm kiếm trên các nền tảng và diễn đàn âm nhạc, lấn át "kỳ phùng địch thủ" một thời.

BLACKPINK chiếm trọn top tìm kiếm trên các nền tảng và diễn đàn âm nhạc

BLACKPINK comeback trùng với ngày - giờ TWICE phát hành album kỷ niệm 10 năm - This Is For. Fan Kpop đang có phen rộn ràng cùng sự trở lại của 2 nhóm nữ dẫn đầu gen 3. Màn đụng độ này khiến dân tình phấn khích.

Công chúng như được nhìn thấy thời hoàng kim gen 3 trở lại, khi BLACKPINK và TWICE còn “kèn cựa” nhau từng chút một. Ngày xưa là kỳ phùng địch thủ, nhưng hiện tại TWICE đã bị BLACKPINK “bỏ xa” về mặt thành tích. TWICE bị netizen phán “hết thời”, nhưng liệu có cơ hội nào để lật ngược tình thế, tận dụng sức nóng từ màn đụng độ với BLACKPINK hay không chính là câu hỏi nhiều người tò mò nhất. Trưa 11/7 chính là “chảo lửa” nóng nhất Kpop.