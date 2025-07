22h ngày 7/7 (giờ Việt Nam), YG “thả xích” teaser MV JUMP, ấn định ngày ra mắt ca khúc mới nhất cho BLACKPINK. Theo đó, MV JUMP sẽ chính thức được lên sóng 11h trưa thứ 6 - ngày 11/7. Giờ phát hành cho thấy định hướng quốc tế không cần bàn cãi của BLACKPINK. Cuối cùng, sau nhiều ngày chờ đợi thì nhóm nữ toàn cầu cũng chính thức trở lại với một video âm nhạc hoàn chỉnh.

BLACKPINK tung teaser MV JUMP

Về phần âm nhạc, không còn gì để bàn vì BLACKPINK đã trình diễn trọn vẹn ca khúc trong 2 đêm concert mở màn World Tour DEADLINE cuối tuần qua. JUMP tiếp tục là một ca khúc mang đậm dấu ấn BLACKPINK, nhạc sôi động, mạnh mẽ và truyền đi thông điệp nữ quyền độc lập. Thứ người ta tò mò nhất chính là nhóm nhạc nữ số 1 thế giới sẽ mang đến hình ảnh choáng ngợp như thế nào trong lần trở lại này.

Jennie gây sốt với cả bộ đồ da beo nổi bần bật

Đoạn teaser hé lộ khung cảnh hoàng tráng, MV theo phong cách đô thị hào nhoáng

Đoạn teaser hé lộ khung cảnh hoàng tráng, MV theo phong cách đô thị hào nhoáng, chói mắt. Cảnh liên tục chuyển quanh billboard khổng lồ của BLACKPINK, 4 thành viên khí chất siêu sao hút mắt, phong độ thời trang đỉnh cao. Jennie gây sốt với cả bộ đồ da beo nổi bần bật. Lisa sang trọng, chất chơi. Jisoo toả sáng với hào quang minh tinh còn Rosé gây thương nhớ bởi nhan sắc xinh yêu như nàng thơ.

BLACKPINK hoá gái phố cực bốc, hứa hẹn mang đến siêu phẩm hình ảnh để đánh dấu màn tái xuất sau 3 năm. Fan trầm trồ trước mức độ đầu tư của BLACKPINK. Hình ảnh cuối teaser gây hoài niệm, BLACKPINK như đã đi 1 vòng tròn để trở lại điểm xuất phát.

Khoảnh khắc "deja vu" của BLACKPINK

JUMP đã được BLACKPINK biểu diễn ở concert

Đáng nói, BLACKPINK tung teaser, ấn định ngày comeback trùng với ngày - giờ TWICE phát hành album kỷ niệm 10 năm - This Is For. Tức là trưa 11/7, fan Kpop sẽ có phen rộn ràng cùng sự trở lại của 2 nhóm nữ dẫn đầu gen 3. Màn đụng độ này khiến dân tình phấn khích. Công chúng như được nhìn thấy thời hoàng kim gen 3 trở lại, khi BLACKPINK và TWICE còn “kèn cựa” nhau từng chút một.

BLACKPINK comeback

... trùng lịch TWICE với This Is For

Song, điều này cũng gây trở ngại đôi chút cho TWICE khi đỉnh cao của nhóm không còn như xưa. Việc BLACKPINK comeback sẽ chi phối khá nhiều sự chú ý. Ngày xưa là kỳ phùng địch thủ, nhưng hiện tại TWICE đã bị BLACKPINK “bỏ xa” về mặt thành tích.

TWICE bị netizen phán “hết thời”, nhưng liệu có cơ hội nào để lật ngược tình thế, tận dụng sức nóng từ màn đụng độ với BLACKPINK hay không?

TWICE bị netizen phán “hết thời”, nhưng liệu có cơ hội nào để lật ngược tình thế, tận dụng sức nóng từ màn đụng độ với BLACKPINK hay không chính là câu hỏi nhiều người tò mò nhất. Trưa 11/7 sẽ là “chảo lửa” Kpop. Hiện BLINK vô cùng háo hức trước MV mới của BLACKPINK!