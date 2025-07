Đúng như lời hứa, BLACKPINK mang đến concert khởi động World Tour DEADLINE tại Goyang, Hàn Quốc ngày 5/7 ca khúc JUMP. Đây là nhạc phẩm mới nhất của BLACKPINK sau gần 3 năm kể từ album Born Pink và MV Shut Down. Do đó, ca khúc lập tức gây bão toàn cầu. JUMP được BLACKPINK biểu diễn dù chưa ra mắt. Trước đó, BLACKPINK đã tung teaser chỉ vài giây trên các mạng xã hội chính thức. Theo tiết lộ của Jennie, JUMP sẽ chính thức được phát hành vào tuần sau, ngay khi nhóm vừa hoàn thành 2 đêm concert DEADLINE ở chặng đầu tiên - Hàn Quốc.

BLACKPINK biểu diễn JUMP lại concert DEADLINE

Phản ứng từ fan quốc tế rất tích cực. BLINK đồng loạt ăn mừng, quẩy nhạc mới suốt đêm. Bài hát nhận về nhiều lời khen, màu giọng của các thành viên nổi bật. BLACKPINK cũng thể hiện được nhiều bản sắc hơn trong lần trở lại này, cho thấy sự trưởng thành sau 1 năm tập trung sự nghiệp solo.

Nhưng cư dân mạng Hàn Quốc ngược lại. Ngay khi các clip trình diễn được lan truyền, một loạt bài viết trên các diễn đàn Kpop đã lọt vào mục hot, có topic bàn luận thu hút gần 1.000 bình luận và hơn 50.000 lượt xem chỉ trong 2 tiếng. Bên cạnh những lời khen, đặt hi vọng cho bản hit mới thì không ít người tỏ ra thất vọng. Phản ứng công chúng không mấy tích cực, ý kiến trái chiều bủa vây bài hát mới của BLACKPINK. Sau những màn solo bùng nổ của 4 thành viên, khán giả đặt tiêu chuẩn cao hơn cho BLACKPINK khi 4 ngôi sao toàn cầu comeback.

Phản ứng trái chiều trên các diễn đàn:

- Màu giọng của các thành viên rất hoà hợp, nghe được bản sắc riêng sau solo nhưng vẫn mượt trong 1 nhóm.

- Tổ hợp chả có gì để chê. 4 siêu sao toàn cầu tái hợp.



- Rất sôi động, BLACKPINK chính là thế này.



- Thích đoạn đầu tiên, có thể tin tưởng BLACKPINK biến bài hát thành lễ hội.



- Cảm giác như mix giữa BOOMBAYAH và Hyperpop. Cơ mà chỉ mỗi đoạn "1,2,3 jump" là hay thôi. Nhưng cảm giác phần điệp khúc sẽ là xu hướng challenge.



- Ai đưa bài này cho BLACKPINK vậy? Tệ quá.



- Tệ đến mức buồn cười… Thật sự là thảm họa.



- Siêu sao toàn cầu hát nhạc hạng B.



- Bài hát thì vui, nhưng không cảm thấy giống BLACKPINK.



- Ủa, vậy đây là bài họ hát khi không gia hạn hợp đồng hả.



- Nghe làm tôi nhớ đến bài này ('meet her at the Loveparade'). Đọc bình luận thấy bảo có thể JUMP được lấy sample từ bài này, hóa ra không phải mình tôi nghĩ thế.



- Đưa BLACKPINK trở lại mà chỉ làm được đến thế này thôi sao? YG à!!!



- Nếu chỉ nhìn Jisoo thì thấy cơ thể cô ấy di chuyển rất cứng.



- Vũ đạo còn dở hơn nữa kìa. Cảm giác chả đầu tư gì. Nhìn cũng không đều nữa.



- Chúng ta đã có những bài hát solo của Rosé và Jennie, rồi giờ là cái bài như này?



- Nghe hao hao mấy bài cũ của 2NE1.



- Nhạc ổn áp nhưng vũ đạo xu cà na.



Đến hiện tại, công chúng mới chỉ nghe bản biểu diễn live, chưa có audio chất lượng cao từ các nền tảng streaming. Dự kiến phản ứng có thể thay đổi khi ca khúc được phát hành chính thức. Fan vẫn đang theo dõi sát sao màn tái xuất của BLACKPINK sau một thời gian dài hoạt động solo, sẽ được đón nhận ra sao trên các BXH.



JUMP có giai điệu sôi động, catchy, đúng sở trường BLACKPINK thường theo đuổi. Bài hát truyền đi thông điệp tích cực, cổ vũ phái nữ làm điều mình thích. BLACKPINK chưa mấy đột phá ở bài hát này nhưng việc trở lại với màu sắc âm nhạc quen thuộc vẫn đủ sức khiến fan thấy đã. Tuy nhiên, điều này cũng một lần nữa khiến YG và BLACKPINK vấp chỉ trích nhạc “một màu”, thiếu điểm nhấn và hời hợt.

Nhất là khi, YG vốn đã khiến fan ngán ngẩm vì chiến lược quảng bá dành cho BLACKPINK. Mọi thứ từ lịch ra nhạc, teaser, MV và loạt bài đăng mạng xã hội đều cho thấy sự vội vã, không được chuẩn bị kỹ. Thậm chí, ngay cả khi BLACKPINK đã khởi động World Tour, biểu diễn bài hát mới thì mọi thứ về màn comeback này chỉ là đoạn teaser vài giây, ảnh thiết kế thiếu thẩm mỹ.

Ngoài ra, vũ đạo cũng gây tranh cãi. Vì chuẩn bị gấp rút, BLACKPINK vẫn còn khá khớp trong lần đầu biểu diễn JUMP. Choreography không có điểm nhấn gì quá ấn tượng, chuyển đội hình cơ bản, đa số là động tác quen thuộc đã được thấy từ Kill This Love, How You Like That,... JUMP đảm bảo được yếu tố lễ hội, hợp diễn concert và tạo ra không gian quẩy. Nhưng vì thiếu đi những bước phát hành cần thiết như MV, stage show âm nhạc và video dance practice/performance nên JUMP trở nên nhạc lõng, khó theo dõi trên sân khấu lớn.

Concert BLACKPINK kéo dài hơn 2 tiếng, với 25 bài hát nhưng chỉ có 1 bài hát mới + set diễn solo của từng thành viên. Còn lại, toàn bộ là nhạc cũ. Và vốn dĩ, nhạc cũ của BLACKPINK cũng không đa dạng. Fan cứng đã thuộc lòng từ 2 World Tour và loạt sân khấu lớn nhỏ suốt 9 năm qua. Setlist nhàm chán là điểm trừ trong concert BLACKPINK khiến nhiều người “lấn cấn”. Mặc dù fan vẫn phấn khích và cảm thấy “đã nư” sau 3 năm chờ đợi BLACKPINK, nhưng với tầm vóc siêu sao toàn cầu, màn comeback này thực sự không trọn vẹn.



Điểm sáng "cứu cánh" cho concert DEADLINE chính là năng lượng trình diễn của BLACKPINK:

Điểm sáng “cứu cánh” cho concert DEADLINE chính là năng lượng trình diễn, cảm xúc thăng hoa của 4 cô gái. Cuối cùng, 4 siêu sao toàn cầu Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo cũng tái hợp, cùng nhau viết thêm chương mới dưới cái tên BLACKPINK.