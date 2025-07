BLACKPINK hứng làn sóng phẫn nộ dữ dội

.t1 { text-align: center; }

Trong các đêm diễn mở màn tour diễn DEADLINE tại Seoul, BLACKPINK bất ngờ giới thiệu bài hát JUMP, ca khúc đánh dấu lần đầu cả nhóm phát hành sản phẩm âm nhạc chung sau hơn 1000 ngày vắng bóng.

MV được tung vào ngày 11/7 (giờ Hàn Quốc), mang màu sắc và cách thể hiện hoàn toàn khác biệt so với những sản phẩm trước đó. Ngay khi ra mắt, video ca nhạc này đã vấp phải sự phản đối. Nhiều người hâm mộ nhận xét MV có cảm giác làm vội vàng, thiếu đầu tư, đồng thời đánh mất bản sắc từng làm nên tên tuổi BLACKPINK.

Fan tố làm vội, thiếu cảm xúc, lạm dụng AI

Không ít người bày tỏ sự thất vọng khi MV thiếu hoàn toàn các cảnh vũ đạo, yếu tố vốn là điểm mạnh và luôn được trông đợi ở nhóm nhạc đình đám này. “Có cả loạt thứ khiến tôi khó chịu như không có vũ đạo, phần mở đầu của Rosé bị trễ tiếng, âm thanh ở đoạn outro của Lisa và Jisoo bị cắt chuyển kỳ lạ…”, một khán giả viết trên mạng xã hội Reddit.

Nhiều ý kiến chỉ trích nhắm vào việc sử dụng công nghệ AI trong MV, việc này bị nghi ngờ ngay từ khi teaser được phát hành. Sau khi MV chính thức ra mắt, người xem càng nhận thấy rõ hơn các chi tiết được cho là tạo từ AI, khiến làn sóng phản đối trở nên gay gắt. Một số khán giả cho rằng điều này làm giảm chất lượng tổng thể và khiến video trở nên thiếu cảm xúc.

BLACKPINK trong MV JUMP bị nghi dùng AI

"Những nhân vật tạo bằng AI trông thật kỳ quặc và cứng đờ. Có người còn nói họ liên tưởng đến phim xác sống mà Jisoo từng đóng. Tôi thực sự ước MV này tập trung thể hiện phần vũ đạo sống động như tại concert ở Hàn Quốc", một tài khoản bình luận.

"Xem MV mà tôi rợn cả người. Nó lạnh lẽo và giả tạo. Đạo diễn này vốn rất tài năng, BLACKPINK có thừa ngân sách để đầu tư MV chỉn chu, vậy mà sản phẩm lần này thật khủng khiếp", fan khác chia sẻ trên Reddit.

Không ít khán giả phẫn nộ cho rằng việc dùng AI là một lựa chọn tệ hại, nhất là khi YG, công ty chủ quản của BLACKPINK không hề thiếu nguồn lực. "AI không chỉ xấu mà còn vô nghĩa. YG là công ty in ra tiền, chứ đâu phải thiếu ngân sách đến mức phải dùng AI thay vì thuê diễn viên thật. Việc này cho thấy cả dự án bị làm gấp gáp, thiếu kế hoạch rõ ràng. Nếu đã chọn đây là single mới cho tour, sao không làm tử tế?".

Khán giả khác đặt nghi vấn: "Tôi bị hoang mang thật sự. Chẳng ai nói gì về việc sử dụng AI cả, chỉ khen CGI đỉnh. Nhưng rõ ràng đấy là AI đúng không? Nghe nói đạo diễn mới có phong cách như vậy… là phong cách AI à? Lạ thật".

"Tôi phải kiểm tra đi kiểm tra lại xem có phải đang xem nhầm MV fanmade không. Giọng hát cũng lạ, Rosé đặc biệt nghe kỳ cục, có thể do autotune quá nặng. Bản studio nghe như bị rút hết cảm xúc so với khi diễn live. Việc ra mắt ca khúc trước ở concert có vẻ là quyết định không hay nhưng việc lạm dụng AI là tệ nhất. So với Pink Venom có bối cảnh hoành tráng, thì MV lần này thực sự khiến người ta hụt hẫng", bài viết đang nhận được sự quan tâm lớn trên Reddit.

Không gian bị bóp méo trong MV JUMP khiến nhiều khán giả nghi ngờ đạo diễn lạm dụng AI. Ảnh: CMH.

Tuy nhiên, không ít fan bênh vực, nhận định MV là phong cách đặc trưng của Dave Meyers. Hầu như MV nào ông đạo diễn cũng mang màu sắc siêu thực, những khung cảnh thành phố méo mó, không gian bị bóp biến... Không thể chỉ dựa vào vài khung hình chuyển động kỳ lạ mà khẳng định đó là AI.



Gây tranh cãi về giai điệu nhưng vẫn oanh tạc BXH toàn cầu

Trang thebiaslist nhận xét ca khúc mới của BLACKPINK được xếp thể loại hardstyle, ghi điểm nhờ tiết tấu nhanh, không khí vui nhộn và năng lượng tích cực. Phần nhạc nền với tiếng kèn vang dội ngay lập tức thu hút sự chú ý, gợi nhớ đến không khí sôi động của một bản nhạc World Cup. Kết hợp cùng chất liệu âm nhạc mang âm hưởng miền Tây nước Mỹ, bản phối mang đến cảm giác điện ảnh dù chưa thực sự bùng nổ như mong đợi.

Về mặt giai điệu, bài hát được nhận xét khá nhạt nhòa và thiếu điểm nhấn. “Nhóm hoàn toàn có thể hình dung đoạn điệp khúc bùng nổ, dứt khoát. Nhưng thay vào đó, các thành viên chỉ đơn giản đi theo nhịp nền, nửa rap nửa nói. Thật ra, phần verse lại có phần giàu giai điệu hơn, dù vẫn bị bó hẹp trong những cụm từ lặp đi lặp lại”, thebiaslist nhận xét.

Dù gây tranh cãi, ca khúc vẫn có được thành tích ấn tượng trên các thị trường âm nhạc lớn.

Tại Trung Quốc, bài hát nhanh chóng đạt chứng nhận bạch kim trên nền tảng âm nhạc lớn nhất nước này - QQ Music. Trong khi đó, tại Nhật Bản, JUMP vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng real-time của AWA Hot Trending Songs.

Tại Hàn Quốc, ca khúc cũng ghi nhận phản hồi bùng nổ. Ngay sau khi phát hành, JUMP lập tức giành vị trí quán quân trên Naver VIBE và Bugs, đồng thời lọt vào top đầu của Melon và Genie, duy trì đà tăng trưởng ổn định.

MV JUMP đã đạt vị trí số 1 trending toàn cầu trên YouTube và dẫn đầu bảng xếp hạng video âm nhạc thịnh hành nhất ngay trong ngày đầu phát hành. Với hơn 27 triệu lượt xem tính đến thời điểm hiện tại, BLACKPINK tiếp tục khẳng định vị thế “nữ hoàng YouTube”.

Nhóm đang thực hiện chuyến lưu diễn thế giới BLACKPINK World Tour DEADLINE kéo dài 31 đêm tại 16 thành phố. Sau buổi diễn mở màn thành công tại Goyang (Hàn Quốc), nhóm sẽ tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ tại các sân vận động quy mô lớn ở Los Angeles (ngày 12-13/7), Chicago, Toronto, New York, Paris, Milan, Barcelona, London, Cao Hùng, Bangkok, Jakarta, Bulacan, Singapore, Tokyo, và Hong Kong (Trung Quốc).