Ngày 5 -6/7 vừa qua, BLACKPINK đã đánh dấu sự trở lại của mình sau 2 năm “ngủ đông” dưới tầng hầm YG, tại SVĐ Goyang (Hàn Quốc). Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ mới có dịp được chứng kiến cả 4 cô gái tái ngộ trên cùng 1 sân khấu. Vì vậy, 2 đêm concert đầu tiên khởi động cho DEADLINE Tour đã thu hút hàng chục nghìn khán giả từ nhiều quốc gia đổ bộ đến.

2 đêm diễn DEADLINE vừa qua đã đánh dấu sự trở lại của BLACKPINK sau 2 năm “ngủ đông” dưới tầng hầm YG

Không chỉ vậy, nơi đây còn quy tụ dàn sao Kbiz đình đám tới tham dự như j-hope (BTS), Lee Min Ho, Jung Hae In, TWICE, Red Velvet, Hyeri, BABYMONSTER… khiến 2 đêm concert BLACKPINK trở thành 1 thảm đỏ, hay thậm chí là 1 lễ trao giải. Trong đó, một số bài đăng loan tin j-hope tận dụng việc đi xem concert làm lý do “trá hình” để… hẹn hò với bạn gái là Nayeon (TWICE). Điều này càng có cơ sở khi cả 2 đều cùng ngồi khu vực VIP.

Nếu chị cả TWICE đi cùng trưởng nhóm Jihyo thì thành viên BTS lại lẻ bóng 1 mình. Dù vậy, sự xuất hiện của anh đã khiến cả khán đài “rung chuyển”, thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về mình. Cả Nayeon và j-hope đều được bắt gặp vui vẻ quẩy theo set diễn của BLACKPINK. Thông tin cả 2 “mập mờ” tại đêm diễn đã dấy lên làn sóng tranh luận lớn trên MXH.

j-hope và Nayeon ngồi cùng khu vực ghế VIP tại buổi concert DEADLINE thứ 2

Sau 1 tuần kể từ khi concert kết thúc, dân tình mới từ từ “xả suộc” và mới đây, 1 đoạn video đã nói lên mối quan hệ hiện tại giữa 2 idol đình đám gen 3. Chỉ vài giây ngắn ngủi, người xem có thể thấy Nayeon và j-hope cùng tỏ vẻ bất ngờ khi ánh mắt va chạm nhau. Đôi bên cúi đầu chào lịch sự, sau đó Nayeon di chuyển sang khu vực khác.

Đoạn video ngắn khoảng 3 giây đã nói lên mối quan hệ thực giữa 2 idol đình đám

Tương tác nhỏ này có thể chứng minh Nayeon và j-hope không hề biết lịch trình của nhau, khiến dân tình đưa ra kết luận: giữa 2 người chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp hoặc bạn bè tốt, thậm chí là thân thiết nhưng không chạm đến mức hẹn hò, yêu đương. Bởi lẽ, nếu đang trong 1 cuộc tình, cả 2 sẽ phải chia sẻ, tâm sự với nhau về mọi thứ trong cuộc sống, nhất là hôm đó lại diễn ra concert trở lại của BLACKPINK.

ân tình đưa ra kết luận: giữa 2 người chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp hoặc bạn bè tốt

Tuy nhiên, vẫn còn không ít người tỏ ra hoài nghi về mối quan hệ thật sự giữa j-hope và Nayeon, bởi đây không phải lần đầu tiên cả hai vướng vào tin đồn hẹn hò. Dẫu vậy, cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc cùng xuất hiện tại một buổi concert hay hít thở chung một bầu không khí không thể xem là bằng chứng thuyết phục cho chuyện yêu đương. Cuối cùng, phần đông fan cho rằng đời sống cá nhân của thần tượng nên được tôn trọng và không nên trở thành chủ đề suy đoán, bàn luận thiếu căn cứ.

Trước đó, vào đầu năm nay, mạng xã hội từng "dậy sóng" bởi một bài đăng tung hint hẹn hò giữa j-hope và Nayeon, thu hút tới 400 nghìn lượt xem. Người đăng cho biết đã phát hiện cả hai từng check-in cùng một địa điểm từ năm 2022. Dù cả j-hope lẫn Nayeon đều giữ im lặng trước tin đồn, nhưng họ cũng không tỏ ra e dè hay giữ khoảng cách. Ngược lại, Nayeon cùng Momo (TWICE) còn vui vẻ nhảy challenge với j-hope trên nền nhạc Sweet Dreams. Trong đoạn video, Nayeon còn gọi j-hope là “oppa” một cách thân mật, càng khiến cộng đồng mạng thêm xôn xao.

Cả 2 từng để lộ nhiều hint đáng nghi