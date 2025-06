BTS tề tựu đông đủ tại concert của j-hope

Tối 13/6/2025, j-hope tổ chức concert HOPE ON THE STREET FINAL tại SVD Goyang, Hàn Quốc. Sau chặng lưu diễn toàn cầu cháy vé, cỗ máy nhảy BTS trở lại Hàn Quốc để kết tour. Sự kiện đặc biệt hơn bao giờ hết khi được tổ chức vào đúng ngày kỷ niệm 12 năm thành lập BTS, ngay sau khi 6/7 thành viên xuất ngũ trở về.

j-hope tổ chức concert HOPE ON THE STREET FINAL tại SVD Goyang, Hàn Quốc

Vừa kỷ niệm cột mốc đáng nhớ của riêng j-hope và 12 năm thành lập nhóm, tất cả 7 thành viên BTS cùng nhau hội tụ tại HOPE ON THE STREET FINAL. Cả Suga chưa hết thời gian phục vụ cộng đồng cũng xuất hiện trên khán đài. RM, Suga, Jimin, V cổ vũ hết mình cho j-hope toả sáng trên sân khấu. Các fan đã ghi lại được vô số khoảnh khắc ấm áp khi các thành viên cùng có mặt trên khán đài.

7 thành viên BTS tại concert j-hope

RM, V, Jimin và Suga cổ vũ trên khán đài

Từ Twitter đến Instagram, loạt từ khóa liên quan đến BTS, lễ kỷ niệm và concert final của j-hope đồng loạt trending tại nhiều quốc gia chỉ sau vài phút concert bắt đầu. Những bức ảnh chụp Jin mặc áo trắng đơn giản khoanh tay xem sân khấu, RM, V cool ngầu hay Jimin đội mũ beanie cười tươi,... tất cả đã tạo nên một cơn bão cảm xúc khiến ARMY không khỏi nghẹn ngào. Đặc biệt, khoảnh khắc các thành viên BTS "quẩy" Mic Drop trên khán đài cùng j-hope gây xúc động cực mạnh.

BTS "quẩy" Mic Drop cùng j-hope

Sự hiện diện của BTS trong đêm diễn mang đến cảm giác trọn vẹn hơn bao giờ hết

Jung Kook trở lại sân khấu sau 18 tháng, chiếm trọn spotlight

Jung Kook và Jin là 2 khách mời đặc biệt, biểu diễn cùng j-hope. Đây cũng là sân khấu đánh dấu lần đầu tiên Jung Kook biểu diễn sau 18 tháng nhập ngũ. Màn tái xuất này không chỉ gây choáng ngợp vì yếu tố bất ngờ, mà còn bởi chất lượng trình diễn “đỉnh chóp” mà bộ 3 BTS mang lại.

Jin, Jung Kook và j-hope cùng biểu diễn Jamais Vu

Em út vàng cùng j-hope song ca I Wonder tương tác bùng nổ trên sân khấu. Jung Kook còn mang đến Seven – bản mega hit phát hành tháng 7/2023 từng giúp anh thống trị các BXH toàn cầu. j-hope góp verse rap trong siêu hit Seven. Từ giây phút Jung Kook cất giọng, toàn bộ SVD Goyang như phát nổ.

Sân khấu Seven đầu tiên của Jung Kook sau 18 tháng vắng bóng

Visual của Jung Kook không hề khiến fan thất vọng

j-hope và Jung Kook biểu diễn Seven, trình vũ đạo xứng danh idol toàn cầu

Jung Kook vừa hát vừa nhảy nhưng vẫn giữ được độ sáng, cao và tròn trịa của giọng live. Đoạn video ghi lại sân khấu live Seven lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Twitter, đạt hơn 3 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ và nhận về vô số lời khen ngợi từ fan quốc tế. Với đêm concert này, j-hope nhìn lại chặng solo tour rực rỡ vừa qua, BTS đánh dấu 12 năm vững vàng với tình anh em khăng khít, và Jung Kook – idol toàn cầu – chính thức “mở khóa” màn tái xuất mà cả thế giới đều mong chờ.

Loạt ảnh visual ngoan xinh yêu của Jung Kook tại concert j-hope: