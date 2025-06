Những ngày này, Army toàn cầu đang ở trong trạng thái hưng phấn nhất khi các thành viên BTS lần lượt xuất ngũ. Trong 2 ngày 10 - 11/6, 4 thành viên RM, V, Jimin và Jung Kook đã tổ chức lễ ra quân, chính thức trở lại làng nhạc. Hiện chỉ còn Suga là “mẩu” cuối cùng của BTS còn thời hạn phục vụ cộng đồng đến ngày 21/6. Màn tái xuất của nhóm nhạc toàn cầu khiến MXH nổi bão.

Giữa lúc MXH tập trung vào các thành viên BTS thì BLINK - fan BLACKPINK lại đang kỷ niệm tròn 1000 ngày nhóm… không comeback. 1000 ngày không comeback nghe như chuyện hoang đường với bất kỳ nhóm nhạc Kpop nào đang hoạt động, nhưng đó lại là thực tế của BLACKPINK, nhóm nữ số 1 thế giới.

Lần cuối BLACKPINK comeback chính là phát hành album phòng thu Born Pink cùng MV chủ đề Shut Down vào tháng 9/2022. Sau thời gian quảng bá album ngắn ngủi, BLACKPINK thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink, kéo dài gần 1 năm - từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023. Và đây cũng là hoạt động nhóm cuối cùng của BLACKPINK, trước khi các thành viên tái ký hợp đồng nhóm nhưng rời YG để phát triển sự nghiệp cá nhân.

Trong hơn 1 năm qua, BLACKPINK phủ sóng toàn cầu, nhưng không phải danh nghĩa nhóm. Jennie lập công ty riêng ODD ATELIER, phát hành album RUBY . Lisa cũng giới thiệu đế chế riêng LLOUD, ra mắt album Alter Ego và góp mặt trên những sân khấu tầm cỡ thế giới. Rosé có bản hit APT. gây bão toàn cầu, album đầu tay Rosie đưa cô nàng lên vị thế mới. Còn chị cả Jisoo thì tập trung diễn xuất, ra E.P Amortage , chạy fan meeting tour toàn châu Á. Sự nghiệp cá nhân của 4 mẩu BLACKPINK sang trang, đồng thời càng khiến fan chờ mong nhóm tái hợp.

BLACKPINK được coi là ngoại lệ Kpop khi chừng ấy thời gian không comeback nhưng tên tuổi vẫn ở top đầu, sức nóng chưa từng hạ nhiệt. Tại Hàn Quốc, nhóm nữ có thời gian đào thải rất nhanh, nửa năm không comeback đã đủ khiến fan lo sốt vó. BLACKPINK thì chứ… ngủ đông. Quãng nghỉ sau mỗi lần ra nhạc mới đủ để 1 nhóm nam nhập ngũ rồi xuất ngũ.

Điển hình như khi đặt cạnh BTS. 18 tháng đã qua, cả 7 thành viên đều hoàn thành thời hạn phục vụ quân đội, đang rục rịch chuẩn bị màn tái xuất hoành tráng trong nửa cuối 2025. Big Hit xác nhận BTS sẽ comeback với album mới và tổ chức world tour, trong đó Jung Kook được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những kỷ lục solo toàn cầu sau thành công của Seven và Standing Next to You . Sự trở lại của BTS là tín hiệu cho một cuộc cạnh tranh đỉnh cao, song, BLACKPINK vẫn chưa comeback.

Nhưng ngày vui của BLINK sắp trở lại. Không bao lâu nữa, BLACKPINK sẽ chính thức tái hợp tại concert mở màn World Tour DEADLINE ở Hàn Quốc vào ngày 5.7. Dù chưa có thông tin về album mới, nhưng điều chắc chắn là BLACKPINK đã sẵn sàng trở lại. Và với danh tiếng sẵn có, một cú comeback nhóm lúc này sẽ là “đại chấn” thật sự với làng nhạc Hàn lẫn quốc tế.