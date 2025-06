Chỉ mới phát sóng được 2 tập nhưng Em Xinh Say Hi đã khiến cho khán giả đủ wow bởi những màn trình diễn được nhiều người cho rằng là “tầm cỡ quốc tế”. Bên cạnh nhưng ca khúc trong Live Stage 1 leo top “tằng tằng” với những giai điệu cuốn không chỗ nào để chê thì kỷ năng nhảy của các Em Xinh cũng được cộng đồng mạng đem ra để bàn tán.

Em Xinh “tranh giành” vị trí main dancer dù trước đó không ai chịu nhảy

Được biết, trong 30 Em Xinh thì chỉ có những cái tên đã được công chúng biết đến với kỹ năng nhảy giỏi như: Mỹ Mỹ, Ánh Sáng AZA, Han Sara, Lyhan... Chính vì thế, trước khi chương trình được diễn ra thì cộng đồng mạng lại có phần “quan ngại” cho các Em Xinh khác như Bích Phương, Tiên Tiên, Miu Lê, Hoàng Duyên,... những gương mặt nổi tiếng với phong cách âm nhạc nhẹ nhàng và gần như chưa từng thể hiện các động tác vũ đạo phức tạp trên sân khấu.

Các Em Xinh chăm chỉ tập nhảy khi tham gia chương trình

Tuy nhiên, trải qua 2 tập phát sóng vừa qua của Em Xinh Say Hi, khán giả như có cái nhìn khác đi về kỹ năng nhảy của các Em Xinh, thậm chí là các Em Xinh hiếm khi nào nhảy trên sân khấu cũng tự nhận bản thân là Main Dancer. Đến nỗi Bích Phương cũng phải thốt lên “Diễn không bao giờ chịu nhảy mà đi thi đứa nào cũng tự nhận mình là dancer”. Trong đó phải kể đến Miu Lê với tuyên bố đối đầu với Mỹ Mỹ, Vũ Thảo My về khoản nhảy. Hay đội Kim Cương trong ca khúc Cầm Kỳ Thi Hoạ, nữ ca sĩ Bích Phương đã tự tin giới thiệu nhóm 5 Em Xinh toàn là Main Dancer.

Bích Phương đã bất ngờ vì Em Xinh nào cũng tự nhận mình là dancer

Trong khi đội Kim Cương bao gồm những giọng ca quen mặt với khán giả bởi những ca khúc ballad, những bài hát nhẹ nhàng như: Bích Phương, Bảo Anh, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Lamoon. Nhưng trong quá trình luyện tập cho Cầm Kỳ Thi Hoạ, cả 5 cô gái đều đã luyện tập nhảy rất chăm chỉ, ngay cả Tiên Tiên người gần như chưa từng nhảy khi biểu diễn cũng nỗ lực luyện tập để hòa hợp cùng các thành viên khác. Chính tinh thần nghiêm túc và sự cố gắng đồng đều của các nghệ sĩ đã góp phần tạo nên một tiết mục đẹp mắt và đồng bộ trên sân khấu.

Nhóm Kim Cương đã có màn trình diễn đầy cuốn hút với Cầm Kỳ Thi Hoạ

Không chỉ riêng đội Kim Cương, khi nhìn vào hậu trường tập luyện của Live Stage 1, khán giả càng thêm khâm phục tinh thần cầu tiến của các Em Xinh. Dù nhiều người than thở về độ “khó nhằn” của vũ đạo, ai nấy vẫn miệt mài luyện tập để mang đến phần trình diễn trọn vẹn nhất. Những khoảnh khắc tập luyện đẫm mồ hôi ấy đã thực sự chạm đến trái tim người xem.

Các Em Xinh đều cố gắng tập luyện để mang đến màn trình diễn ấn tượng

Dân tình bất ngờ vì kỹ năng nhảy của các Em Xinh

Không thể không nhắc đến hành trình 6 năm rèn luyện kỹ năng của Châu Bùi trước khi tham gia chương trình Em Xinh Say Hi. Cô đã đầu tư vào việc luyện thanh và nhảy để có thể trang bị đủ hành trang để gia nhập Vpop. Chính sự âm thầm luyện tập và phát triển ấy đã hái được quả ngọt trong Live Stage 1 với ca khúc RUN - ca khúc mang giai điệu được công chúng ví như đang nghe nhạc Kpop và ca khúc này hiện cũng đang có lượt view cao nhất trong Live Stage 1. Một hình ảnh Châu Bùi mà khán giả chưa bao giờ thấy trước đó, đảm nhận line rap và thể hiện vũ đạo mạnh mẽ chắc từng nhịp.

Ca khúc RUN khiến khán giả trầm trồ về khả năng trình diễn của các thành viên

Cũng chính trong sân khấu RUN, 52Hz - một nhân tố mới khiến khán giả trầm trồ về khả năng nhảy. Vốn quen thuộc với phong cách nhẹ nhàng, du dương, ít ai ngờ rằng 52Hz có thể thể hiện vũ đạo một cách dứt khoát, mạnh mẽ đến vậy. Chia sẻ trong chương trình sau khi hoàn thành bài RUN: “Mỗi lần bước lên sân khấu, cái lần nhảy mà nhảy nhất của em đó là khiêu vũ… Và đây thực sự là điều mà em chưa từng tin là bản thân em sẽ làm được”. Không những thế, khi trình diễn xong ca khúc RUN, 52Hz còn bị chuột rút cho thấy được sự máu lửa và cháy hết mình của 52Hz khi nhảy không phải là sở trường của cô nàng.

52Hz nhảy đến độ bị chuột rút

Anh Trai Say Hi ngược lại, nhưng càng vào sâu performance càng cuốn

Sau khi theo dõi loạt sân khấu ấn tượng của Em Xinh Say Hi, nhiều khán giả không ngớt lời khen ngợi về phần trình diễn mãn nhãn của dàn Em Xinh. Từ phong cách, biểu cảm đến vũ đạo tất cả đều được đầu tư chỉn chu, khiến người xem “đã mắt” thực sự. Chính vì quá nổi bật, các tiết mục này đã vô tình trở thành thước đo để so sánh với những màn trình diễn của các thí sinh trong Anh Trai Say Hi.

Một trong những lý do khiến phần trình diễn của các Em Xinh được đánh giá cao là bởi sự nỗ lực và kỷ luật trong luyện tập vũ đạo. Nhiều Em Xinh không chỉ chăm chỉ tập luyện mà còn sở hữu nền tảng nhảy tốt từ trước, nhờ đó mà tổng thể sân khấu trở nên gọn gàng, đồng bộ, không gây cảm giác rối mắt.

Các Em Xinh đều chăm chỉ luyện tập vũ đạo và chuẩn bị trước khi tham gia chương trình

Ngược lại, ở Anh Trai Say Hi, việc thiếu vắng kỹ năng vũ đạo cơ bản ở một số nghệ sĩ nam khiến các màn trình diễn đôi lúc chưa thật sự đồng điệu, dẫn đến cảm giác rời rạc. Thậm chí, một số Anh Trai chỉ bắt đầu làm quen với việc nhảy múa sau khi bước vào chương trình. Chính vì thế, không ít sân khấu của Anh Trai Say Hi khiến khán giả dễ dàng nhận thấy những điểm chưa thật sự hoàn thiện.

Ngay trong tập 1 của chương trình Anh Trai Say Hi, phần trình diễn của Liên Quân 1 trong đoạn nhảy chung của ca khúc I.C.O.N từng khiến người hâm mộ xôn xao vì vũ đạo mỗi người một nhịp, camera phải liên tục đổi góc máy để che đi sự chưa đồng đều. Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra ở những sân khấu đầu tiên trong chương trình Anh Trai Say Hi. Có thể các Anh Trai chỉ mới làm quen với format chương trình nên khả năng vũ đạo chưa có thể tiếp thu nhanh đến thế.

Màn trình diễn đầu tiên của các Anh Trai với ca khúc I.C.O.N

Càng về sau, khán giả càng ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt trong từng phần trình diễn. Sự nỗ lực tập luyện và thích nghi nhanh chóng với yêu cầu khắt khe về performance đã giúp các Anh Trai nâng tầm tiết mục của mình, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng yêu nhạc. Tiêu biểu là tiết mục Sao Hạng A do HIEUTHUHAI, Dương Domic, Song Luân và JSOL thể hiện, đây một sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng cả về phần vũ đạo lẫn thần thái biểu diễn. Các động tác được thực hiện đồng đều, dứt khoát, cho thấy rõ sự tập trung và quyết tâm cải thiện từ những vòng thi trước của các Anh Trai.

Ca khúc Sao Hạng A khiến khán giả ấn tượng với vũ đạo dễ thương

Càng về sau, các màn trình diễn của Anh Trai Say Hi càng cuốn

Bên cạnh đó, ca khúc WALK - một trong những bản hit nổi bật nhất của chương trình do ISAAC, HIEUTHUHAI, Pháp Kiều, HURRYKNG và Negav thể hiện cũng ghi dấu ấn với phần trình diễn ấn tượng và tràn đầy năng lượng. Các thành viên đã cùng nhau nỗ lực luyện tập để đảm bảo từng động tác đều được thực hiện đồng đều, tạo nên tổng thể sân khấu mạch lạc và bắt mắt. Mỗi người đều có cơ hội thể hiện cá tính và thế mạnh riêng, mang đến sự đa dạng trong cùng một tiết mục.

Màn trình diễn WALK cũng khiến khán giả ấn tượng

Qua từng vòng thi, khán giả có thể cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng vũ đạo và “vibe idol” ngày càng hoàn thiện của các Anh Trai. Không chỉ khiến người xem mãn nhãn, mà còn chứng minh rằng với sự nỗ lực đúng hướng, ngay cả những nghệ sĩ không chuyên về nhảy vẫn có thể làm chủ sân khấu một cách tự tin và đầy sức hút. Thậm chí, sau khi chương trình kết thúc, không ít Anh Trai đã phát hiện ra năng khiếu vũ đạo tiềm ẩn của bản thân.

Chính vì thế, thông qua Live Stage 1, khán giả lại càng kỳ vọng hơn về chất lượng performance của các Em Xinh khi cả 30 nữ nghệ sĩ đều rất chăm chỉ tập nhảy. Từ những người từng được cho là “ngại nhảy”, họ nay lại trở thành những nhân tố bùng nổ với tinh thần không ngại khó, không ngại thử thách.