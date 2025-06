Điểm trừ lớn nhất của Em Xinh Say Hi

Em Xinh bị chê “cringe”, chỉ biết phô trương 1 chủ đề

Chỉ mới lên sóng 2 tập, nhưng Em Xinh Say Hi đã vươn lên thành chủ đề âm nhạc hot nhất thời gian này, với cả 8 sân khấu từ vòng Liên Quân đến Live Stage 1 đều lọt top thịnh hành. Trong đó, Em Xinh dàn hàng liên tiếp từ top 2 đến top 7 trending, thứ hạng cao nhất là bài RUN của đội Châu Bùi ở #2 trending YouTube music Việt Nam (số liệu 10h sáng 12/6). Bấy nhiêu cho thấy sức hút khủng của chương trình thực tế này.

Em Xinh dàn hàng liên tiếp từ top 2 đến top 7 trending YouTube music Việt Nam (số liệu 10h sáng 12/6)

Một trong những yếu tố giúp nhạc Em Xinh gây bão chính là chất lượng nhạc. Các demo chương trình lựa chọn cho Em Xinh thử thách, định hướng của Giám đốc âm nhạc JustaTee, cách các nghệ sĩ làm mới, phối nhạc cho tiết mục của mình đều từ ổn đến tốt, thấu hiểu thị hiếu khán giả trẻ. Nhạc mới, catchy và tạo trend là thế mạnh của Em Xinh Say Hi, các tập đầu đã bùng nổ thì chặng về sau còn nhiều điều hứa hẹn hơn khi cuộc chơi lên cao trào.

Song, không phải ai cũng được thuyết phục khi nghe nhạc Em Xinh Say Hi. Có khen thì luôn có chê. Một chủ đề thu hút thảo luận trên MXH Threads cho rằng, Em Xinh Say Hi làm nhạc bắt tai nhưng phần ca từ, nội dung thì hạn chế. Nhiều bình luận chê lời nhạc Em Xinh “cringe”, nông cạn, chỉ biết khoe mẽ “em xinh, em slay”.

Bình luận trái chiều về chất lượng ca từ của Em Xinh Say Hi:

Ca khúc bị “réo gọi” nhất là Đồng Dao Xinh Gái , bài thi của đội Quỳnh Anh Shyn. Đồng Dao Xinh Gái được làm lại từ demo của JustaTee, lời viết thêm bởi Orange. Ca khúc kết hợp chất liệu đồng dao dân gian với âm thanh điện tử hiện đại. Trong phần lời, Orange “trẻ hoá” Đồng Dao Xinh Gái bằng một vài từ tiếng Anh thịnh hành với giới trẻ. Điển hình như “Em xinh em slay; Em cháy nhất hệ đêm nay; Tinka tinka tinka tink; Tình cờ gieo biết bao si tình”. Thông điệp “em xinh, em slay” thể hiện rõ qua bài hát này, còn là câu viral nhất trong cả bài.

Đồng Dao Xinh Gái - Em Xinh Say Hi: Quỳnh Anh Shyn, Miu Lê, Orange, Mỹ Mỹ, Vũ Thảo My

Bài thi của đội Quỳnh Anh Shyn bị chê "cringe" nhất

Một ca khúc khác bị chê phần lời chính là Easier của đội MAIQUIIN. Đây cũng là demo của JustaTee được MAIQUIIN, Ngô Lan Hương và Muộii viết lại lời. Verse rap được viết bởi Đào Tử A1J và Saabirose. Ban đầu, demo có thông điệp “take it easy” - truyền đi năng lượng hãy cứ đơn giản quá mọi chuyện, mặc kệ cho đời dễ thở. Nhưng cuối cùng , Easier được viết lại theo hướng một cô gái chữa lành tổn thương sau tình yêu một cách dễ dàng.

Easier - Em Xinh Say Hi: MAIQUIIN, Ngô Lan Hương, Saabirose, Đào Tử A1J, Muộii

Verse rap tập trung vào việc “chỉ cần có tiền là quên hết muộn phiền”. Đào Tử A1J kết hợp tiếng Việt, tiếng Trung Quốc và Tiếng Anh. Saabirose chèn nhiều tiếng Anh vào giữa câu, điển hình như “Cash cash; Quá nhiều hoá đơn cho tổn thương em chỉ việc lướt và tap tap; Louis V sẽ thay anh lấy đi những tổn thương trên mắt mắt…” Đặt trong không gian âm nhạc, beat sôi động không khiến người nghe suy nghĩ nhiều về ý nghĩa ca từ, nhưng khi đọc lại thì chắc chắn có chút “khựng”. Và một lần nữa, Easier tô đậm hình ảnh “em xinh, em slay” thông qua ý nghĩa bài nhạc.

Verse rap của Easier tập trung vào việc “chỉ cần có tiền là quên hết muộn phiền”

Đến với Cầm Kỳ Thi Hoạ - tiết mục có nhiều “gà chiến” nhất Live Stage 1, đội Bích Phương. Đây là sáng tác của Tuấn Cry, phối bởi Masew, bộ đôi tạo nên siêu phẩm Bắc Bling. Những tinh tuý giữa âm hưởng truyền thống với chất liệu EDM thời thượng được kết hợp nhuần nhuyễn trong Cầm Kỳ Thi Hoạ.

Lời viết thêm còn được Tiên Tiên và Phương Mỹ Chi chấp bút, Lamoon viết verse rap. Ngoài Lamoon là gương mặt mới có nhiều “ẩn số”, thì cả Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Bích Phương, Bảo Anh đều đã thành công tạo dấu ấn, có cá tính âm nhạc riêng biệt. Bởi vậy khi kết hợp trong 1 tiết mục, Cầm Kỳ Thi Hoạ trở thành tổ hợp “nghìn máu”, nhìn tên đoán được hit.

Cầm Kỳ Thi Họa - Em Xinh Say Hi: Bích Phương, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Bảo Anh, Lamoon

Không ngoài trông đợi, Cầm Kỳ Thi Hoạ về nhất trong Live Stage 1, hiện đang ở top 4 trending với 1.4 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày lên sóng. Từ ý tưởng sân khấu phát triển từ tranh tứ bình đến âm nhạc, giọng hát của các thành viên đội Bích Phương đều được khen ngợi. Nhưng, có 1 điểm khiến fan nhạc khó tính không đồng tình chính là phần lời “đu trend” khó hiểu ngay trong bài hát có âm hưởng truyền thống như thế này. “Em với mấy chị em em; Ai cũng mlem mlem; Ngọt hơn cả hơi men” hay “Rồi đây em cũng dần quen quen; Ống kính đổ xô nhau; Out hết cả nét nét” . Việc thêm từ mạng xã hội như mlem mlem, out nét vào giữa không gian âm nhạc của Cầm Kỳ Thi Hoạ bị chê lạc quẻ.

Việc thêm từ mạng xã hội như mlem mlem, out nét vào giữa không gian âm nhạc của Cầm Kỳ Thi Hoạ bị chê lạc quẻ

Ranh giới mong manh giữa viết lời hay và ca từ vô nghĩa

Trường hợp nhạc Em Xinh bị chê nhạc sáo rỗng, chỉ biết phô trương giống với BLACKPINK suốt gần 10 năm qua. Là nhóm nữ hàng đầu thế giới, nhưng BLACKPINK ra ít nhạc và bám vào đúng 1 chủ đề xuyên suốt - sự tự tin, khẳng định vị thế của phái nữ. Các global hit của BLACKPINK thường bị mổ xẻ ca từ thiếu chiều sâu, thường đệm nhiều từ vô nghĩa và hát về “chị đẹp, chị giàu, chị có quyền”. Đây là những lời chê thường thấy sau mỗi màn comeback của BLACKPINK.

Trường hợp Em Xinh bị chê nhạc sáo rỗng, chỉ biết phô trương giống với BLACKPINK suốt gần 10 năm qua

Nhưng đến cuối cùng, nhạc BLACKPINK vẫn có đời sống lâu dài, trở thành biểu tượng làng nhạc, thành tích vô tiền khoáng hậu bởi sức ảnh hưởng mà nhóm để lại cùng sự đón nhận của khán giả. Lằn ranh giữa “một ca khúc hay” với “nhạc vô nghĩa, sáo rỗng” rất mong manh, rất khó xác định vì hoàn toàn phụ thuộc vào cảm thụ cá nhân của người nghe.

6 bài hát của Live Stage 1 có 2 chủ đề chính: tình yêu hoặc về sự tự tin của phụ nữ thời đại mới

6 bài hát của Live Stage 1 có 2 chủ đề chính: tình yêu hoặc về sự tự tin của phụ nữ thời đại mới. Đây là chủ đề âm nhạc phổ biến với phái nữ. Từ bài chủ đề The Real Aura cho đến 2 sân khấu Liên Quân, Em Xinh Say Hi đã chủ đích truyền đi thông điệp tôn vinh phụ nữ. Đây là định hướng chung của chương trình. Nếu chỉ trích Em Xinh chủ đề nghèo nàn vì bám sát “từ khoá” của cả chương trình là lý lẽ thiếu thuyết phục.

Nếu chỉ “soi” vào nhược điểm về ca từ, đương nhiên khán giả khó tính sẽ phải nhăn mặt vì nhiều chi tiết không như ý. Nhưng nếu nhìn nhận cởi mở bằng cái nhìn tổng thể, thì các bài hát của Em Xinh đều có chất lượng ổn, ca từ trending gần gũi giới trẻ. Đó cũng là yếu tố giúp nhạc Em Xinh trở thành xu hướng.

Lamoon đã mang đến lời thơ chứng minh thực lực của 1 học sinh chuyên Văn viết nhạc trong Cầm Kỳ Thi Họa

Và không phải phần lời nào cũng tệ. Fan Em Xinh liệt kê ra những điểm mạnh để bảo vệ các nghệ sĩ trước tranh cãi viết lời vô nghĩa. Nhất là ở Cầm Kỳ Thi Hoạ, Lamoon đã mang đến lời thơ chứng minh thực lực của 1 học sinh chuyên Văn viết nhạc. Áng thơ trữ tình chứa đựng những nét đẹp tinh tuý nhất khi nhắc đến phụ nữ Việt “Gót son thẹn thùng; Ca cùng guốc mộc; Cầm lòng lữ khách; Người đi sao đành; Mảnh trăng tròn sáng; Thước ngọc khuôn vàng; Kỳ thực như mơ; Áng mây thi vị; Trị trên suối tóc; Dáng hoa như hoạ; Nàng vây lấy tình”.

Bài rap thú vị, ca từ truyền thông điệp mạnh mẽ cùng con beat thời thượng, quốc tế giúp team Châu Bùi leo thẳng top 2 trending

Hay như RUN của đội Châu Bùi, 5 thành viên làm verse rap cho riêng mình, Châu Bùi còn kết hợp tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái tài tình. Bài rap thú vị, ca từ truyền thông điệp mạnh mẽ cùng con beat thời thượng, quốc tế. Không khó hiểu khi RUN là sân khấu hot nhất Live Stage 1.

Em Xinh có điểm mạnh - điểm yếu là điều đương nhiên

Em Xinh có điểm mạnh - điểm yếu là điều đương nhiên. Nhất là khi đang ở thử thách viết nhạc, làm nhạc mới mà mỗi đội được chia ngẫu nhiên, chỉ có thời gian hoàn thiện từ 1 - 2 tuần. Một sản phẩm âm nhạc chỉn chu mất rất lâu để cho ra mắt, nhưng guồng quay của chương trình thực tế yêu cầu nghệ sĩ phải tiến hành mọi thứ với tốc độ chưa từng thấy. Vượt qua giới hạn thời gian, Em Xinh mang đến bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu như thế này đã là một nỗ lực đáng nể. Chương trình còn 1 hành trình dài phía trước, sẽ có bao nhiêu bài hát nữa ra mắt, chủ đề, ca từ thế nào thực sự là điều đáng trông chờ.