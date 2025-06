Tối 7/6, Em Xinh Say Hi mùa 1 lên sóng tập 2, chính thức bước vào phần được mong đợi nhất - chia đội thi đấu. Live Stage 1 sẽ gồm 6 tiết mục. 30 Em Xinh chia thành 6 nhóm 5 thành viên, tự sáng tác, sản xuất nhạc, tập vũ đạo và dàn dựng sân khấu dựa trên 6 demo có sẵn mà chương trình đưa ra. Gây bất ngờ nhất Live Stage 1 của Em Xinh Say Hi chính là nhóm Mặt Trăng Ôm Mặt Trời gồm Châu Bùi, Ánh Sáng Aza, Lyhan, 52Hz và Yeolan. Châu Bùi đảm nhận vị trí nhóm trưởng.

Nhóm Mặt Trăng Ôm Mặt Trời gồm Châu Bùi, Ánh Sáng Aza, Lyhan, 52Hz và Yeolan

Là nhóm quy tụ toàn Gen Z và nhiều tân binh nhất, Châu Bùi đứng trước thử thách phải làm thế nào để dẫn dắt, trung hòa quá trình sản xuất, tập luyện với các chị em. Ngay trên sóng, Em Xinh Say Hi công khai hậu trường luyện tập căng thẳng của nhóm Châu Bùi. 5 thành viên thẳng thắn bày tỏ về lục đục nội bộ trong quá trình làm nhạc, vì đội hình toàn cá tính âm nhạc mạnh, cái tôi cao. Vấn đề mà nhóm Châu Bùi gặp phải là sự mất kết nối, 52Hz tổ chức hôn lễ ngay thời điểm chạy nước rút.

Hậu trường sản xuất, luyện tập cho Live Stage 1 Em Xinh Say Hi đội Châu Bùi

Vì lịch cá nhân, 52Hz chỉ kịp viết verse rap riêng của mình. Trong khi đó, nhóm muốn 52Hz đảm nhận nhiều line hơn để thời lượng của màn trình diễn đồng đều. Vì không trao đổi trực tiếp, đội Châu Bùi tranh cãi căng thẳng. Thậm chí Lyhan còn phản ứng gắt "hay mọi người muốn làm độc lập". Tranh cãi đến mức Châu Bùi bất lực ra mặt. Cuối cùng cả nhóm chọn đối thoại trực tiếp với Rio - chồng 52Hz và cũng là nhà sản xuất chính của cô để thống nhất cách làm. Sau tranh cãi, cả nhóm Châu Bùi lại vui vẻ cùng nhau tập vũ đạo, lên sân khấu với tâm thế tự tin nhất.

Nhóm Châu Bùi tranh cãi gay gắt trong quá trình làm nhạc

Tập vũ đạo cũng rất căng thẳng

Ca khúc nhóm Châu Bùi biểu diễn là RUN. Cả nhóm đã làm mới demo thành bản phối sôi động hướng hip-hop oldschool. 5 thành viên tự tin thể hiện khả năng rap, vũ đạo là điểm nhấn. Sân khấu cũng được bố trí hoành tráng theo phong cách bụi bặm, đường phố. Nhóm Châu Bùi tỏa sáng hết mức cùng concept mạnh mẽ, năng động, girlcrush. Sân khấu quay oneshot, mỗi một thành viên thực hiện trọn vẹn phân đoạn của mình, kết hợp chặt chẽ dưới 1 đội hình.

Stage RUN - Châu Bùi, Ánh Sáng Aza, Lyhan, 52Hz, Yeolan

Nhóm Châu Bùi là nhóm có tính liên kết, đồng đều cao nhất. Dù chỉ có rất ít thời gian cùng nhau luyện tập, nhưng đội hình 5 cô gái nhìn không khác gì nhóm nữ đã cùng nhau training trong nhiều năm. Đáng nói hơn, sân khấu được chuẩn bị trong thời điểm 1 thành viên bận rộn chuyện hôn lễ. Các cô gái vẫn tranh thủ được thời gian, luyện tập vũ đạo chỉn chu, thu âm và làm nhạc để mang đến sân khấu cháy nhất.

Sân khấu, set quay được đầu tư nhiều tiền

Vũ đạo cực cháy của đội Châu Bùi

Hai nhân tố mới - Ánh Sáng Aza và Lyhan lần nữa gây chú ý. Từ thần thái sân khấu, khả năng nhảy cho đến rap flow của Lyhan và Ánh Sáng Aza đều nổi trội dù là gương mặt mới. Yeolan - người chưa từng có kinh nghiệm biểu diễn sân khấu lớn đã vượt qua chính mình để tỏa sáng.

Ánh Sáng Aza gây ấn tượng

"Gà chiến" Lyhan hát - nhảy - rap đều cân đẹp

Và Châu Bùi chính là người chiếm trọn spotlight. Một leader là fashionista, làm nên concept cho nhóm, Châu Bùi không dừng lại ở giới hạn này. Châu Bùi hát, rap và nhảy chuyên nghiệp, khiến khán giả há hốc. Ít ai ngờ Châu Bùi có thể rap cuốn đến thế. Đây cũng là thành quả tập luyện hơn 5 năm qua, Châu Bùi âm thầm nỗ lực từng ngày nhưng chưa tìm được cơ hội bắt đầu. Sân khấu Em Xinh như điểm khởi đầu cho Châu Bùi thử thách bản thân, bước sang trang mới trong sự nghiệp. Đó là lý do cô xúc động, bật khóc trên sân khấu vì thời khắc quá đỗi ý nghĩa.

Châu Bùi bứt phá nhất

Sân khấu RUN quá cháy, đây cũng là màn trình diễn được yêu thích nhất trong Live Stage 1 Em Xinh Say Hi. Thành quả đạt được là xứng đáng. Cư dân mạng dự đoán RUN sẽ sớm lên top trending trong thời gian này. Chỉ mới chặng đầu của Em Xinh, các cô gái đã chứng minh thực lực tạo hit đáng gờm.