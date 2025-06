Tối 31/05, tập 1 chương trình Em Xinh Say Hi đã chính thức lên sóng, với màn chào sân của 30 nghệ sĩ nữ và sân khấu đấu Liên Quân. 30 Em Xinh được chia thành 2 đội. Liên quân 1 gồm: Bích Phương, Bảo Anh, Miu Lê, Orange, Phương Ly, LyLy, Quỳnh Anh Shyn, Ngô Lan Hương, Vũ Thảo My, Liu Grace, Mỹ Mỹ, Hoàng Duyên, Chi Xê, Saabirose, Lamoon. Bích Phương là đội trưởng Liên Quân 1. Liên Quân 2 gồm: Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Châu Bùi, 52Hz, Lâm Bảo Ngọc, Han Sara, Pháo Northside, Juky San, Ánh Sáng AZA, Muộii, MAIQUIIN, LyHan, Yeolan, Đào Tử A1J, DANMY. Tiên Tiên là đội trưởng Liên Quân 2.

Em Xinh Say Hi - Liên Quân 1: Đã Xinh Lại Còn Thông Minh

Ở thử thách đầu tiên, 2 Liên Quân sẽ lần lượt làm mới và trình diễn lại ca khúc chủ đề của chương trình - The Real Aura. Liên Quân 1 với dàn sao nổi bật, nhiều gương mặt đã nổi tiếng, hoạt động lâu năm có độ nhận diện cao như Bích Phương, Bảo Anh, Miu Lê, Orange, Phương Ly, LyLy,... mang đến ca khúc Đã Xinh Lại Còn Thông Minh. Đoạn điệp khúc "Em xinh xập xình sập sàn" được viết lại với phong cách funky pop độc đáo với lời ca mang thông điệp tích cực, giai điệu tươi sáng.

Phương Ly ăn trọn điểm visual

Sân khấu bừng màu sắc và visual của cúac Em Xinh

Đội trưởng Bích Phương được giao line kết màn

Các Em Xinh của Liên Quân 1 lần lượt thể hiện khả năng rap, hát và nhảy với đội hình đồng bộ, di chuyển linh hoạt giữa các tầng sân khấu. Điểm nhấn là phần vũ đạo cheerleader. Sân khấu tươi tắn, nhiều màu sắc. 15 Em Xinh xuất hiện trong phong cách đa dạng từ trang phục thể thao năng động, crop top đến những set đồ nữ tính với chất liệu lông vũ, sequin lấp lánh trên sân khấu tông tím, hồng rực rỡ.

Em Xinh Say Hi - Liên Quân 2: AAA

Liên Quân 2 thì cá tính hơn với phong cách biểu diễn sắc sảo, lạnh lùng qua ca khúc AAA. 15 Em Xinh xuất hiện trong concept "girl boss" quyền lực, hơi hướng futuristic. Lời bài hát mang thông điệp mạnh mẽ, thể hiện tinh thần độc lập của phụ nữ hiện đại. Đoạn điệp khúc được chỉnh sửa theo phong cách disco, điện tử với nhịp điệu sôi động. Sân khấu được thiết kế với tông màu lạnh, ánh sáng neon, các yếu tố công nghệ cao, tạo không gian kiểu futuristic độc đáo. Các Em Xinh kết hợp vũ đạo với quạt, tạo điểm nhấn qua màn nhảy quyến rũ trên ghế.

So với Liên Quân 1 đa số là nghệ sĩ đã có độ nhận diện nhất định, thì Liên Quân 2 với sự dẫn dắt của Tiên Tiên lại sở hữu nhiều nhân tố mới hơn như Đào Tử A1J, Ánh Sáng AZA, Muộii, MAIQUIIN, LyHan, Yeolan, DANMY,... Đáng nói, những nhân tố mới này đều có cá tính âm nhạc nổi trội, hát - rap ổn áp.

Liên Quân 2 thì cá tính hơn với phong cách biểu diễn sắc sảo, lạnh lùng

Verse rap của ca khúc AAA còn đang viral, tạo thế thuận lợi cho các nhân tố mới phủ sóng ngay trong nhịp đầu chương trình

Lựa chọn đúng concept trình diễn, đội hình Liên Quân 2 có phần áp đảo dàn sao khủng đội Bích Phương

Lựa chọn đúng concept trình diễn, đội hình Liên Quân 2 có phần áp đảo dàn sao khủng đội Bích Phương. Thậm chí những verse rap của ca khúc AAA còn đang viral, tạo thế thuận lợi cho các nhân tố mới phủ sóng ngay trong nhịp đầu chương trình. Khả năng sáng tác của Tiên Tiên cũng là thế mạnh giúp cho Liên Quân 2 có phần làm mới thú vị, production tốt, từ nhạc đến hình đều ấn tượng. Trình diễn bứt phá, Liên Quân 2 và AAA cũng là tiết mục giành chiến thắng. Tập 1 lên sóng, khán giả bình luận rôm rả về hiệu ứng 2 sân khấu chào sân của 30 Em Xinh.

Phản ứng netizen:

- Đội Tiên Tiên chiến thắng thuyết phục, không ngờ nhiều bạn mới rap hay vậy luôn.

- Chưa nhớ được hết các Em Xinh nhưng ấn tượng với Liên Quân 2 nha. Nhạc cá tính, rap hay.



- Một bên tươi sáng xinh đẹp, một bên cá tính sắc sảo nhưng mình thích AAA hơn.



- Bài hát nào cũng hay, tuỳ gu thôi. Riêng ngắm dàn visual Phương Ly, Bích Phương múa cheerleader là thấy đã mắt.



- Đội Tiên Tiên ban đầu tưởng “xịt” mà lại nổ phết đấy. Toàn tân binh mà là “gà chiến” không.



- Liên Quân 2 có thế mạnh sáng tác hơn thấy rõ, nhạc hay, phối tốt.



Sau stage Liên Quân, các Em Xinh sẽ chia nhóm để thực hiện Live Stage 1. Format chương trình y nguyên phiên bản nam Anh Trai Say Hi.

Bằng nhiều thử thách, kết quả chia nhóm và chọn bài hát như sau: 30 Em Xinh chia thành 6 nhóm thực hiện 6 bài hát. Bao gồm: RUN - Châu Bùi, 52Hz, Ánh Sáng AZA, LyHan, Yeolan; Cầm Kỳ Thi Họa - Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Lamoon, Bảo Anh); EASIER - MAIQUIIN, Muộii, Đào Tử A1J, Saabirose, Ngô Lan Hương; Đồng Dao Beauty - Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My, Miu Lê, Orange, Mỹ Mỹ; Em Xinh Em Bling - Pháo Northside, Phương Ly, Hoàng Duyên, Chi Xê; Từng - LyLy, Han Sara, Liu Grace, Lâm Bảo Ngọc, DANMY.

6 đội của Live Stage 1

Demo của 6 bài hát gây chú ý, người hâm mộ tò mò không biết các Em Xinh sẽ biến hoá thế nào để mang đến sân khấu thu hút nhất. Chương trình hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều bản hit và đưa nhiều ngôi sao trẻ đến gần với khán giả hơn, như cách Anh Trai Say Hi đã từng làm.