Leo thẳng top trending, loạt chi tiết được khen hết lời

20 giờ tối 28/5, Em Xinh Say Hi tung MV chủ đề The Real Aura, lập tức trở thành chủ đề âm nhạc được quan tâm nhất. Không ngoài mong đợi, MV The Real Aura gây choáng bởi hiệu ứng tầm cỡ thế giới. Sáng tác bởi Giám đốc Âm nhạc JustaTee, The Real Aura là bản phối độc đáo pha trộn nhiều thể loại khác nhau: Trap, Hiphop, Psy Trance; cùng một số chất liệu từ house như Progressive House,...

MV The Real Aura - nhạc chủ đề Em Xinh Say Hi

Về phần MV, NSX Em Xinh “tất tay” cùng đội ngũ Antiantiart mang đến cả “vũ trụ” riêng biệt, thể hiện cá tính độc lập nhưng vẫn hòa quyện trong tổng thể cho các Em Xinh. Sử dụng kỹ thuật quay hình hiện đại như bullet time, slow motion, ánh sáng đa tầng và hiệu ứng màu sắc để tạo chiều sâu và cảm xúc khiến MV không khác gì bom tấn hành động.

Tính đến 14 giờ chiều 19/5, các Em Xinh đã “chễm chệ” ở #7 xu hướng âm nhạc YouTube Việt Nam

Chỉ mới lên sóng, MV The Real Aura đã tiến thẳng vào top trending. Tính đến 14 giờ chiều 19/5, các Em Xinh đã “chễm chệ” ở #7 xu hướng âm nhạc YouTube Việt Nam, MV đạt hơn nghìn lượt xem và còn tăng nhanh theo thời gian. Màn “chào sân” của các Em Xinh nhận được sự ủng hộ từ khán giả, nhất là fanbase đông đảo của chương trình cùng nhà - Anh Trai Say Hi.

Những khung hình "đắt xắt ra miếng" của The Real Aura:

Về tổng thể, khán giả không tiếc lời khen cho sản phẩm quá đỗi choáng ngợp, ghi nhận sức sáng tạo dồi dào của Antiantiart. Phần hình ấn tượng, bữa tiệc visual - kỹ xảo là yếu tố được khen nhất. Phong cách các Em Xinh theo đuổi trong MV The Real Aura dễ dàng gây liên tưởng đến aespa, XG - 2 nhóm nhạc đã quá nổi tiếng với concept vũ trụ, công nghệ và futuristic. Và so với 2 nhóm nhạc quốc tế, The Real Aura không hề kém cạnh về chất xám, độ đầu tư cũng như kỹ thuật quay dựng, VFX.

The Real Aura không hề kém cạnh về chất xám, độ đầu tư cũng như kỹ thuật quay dựng, VFX

Về phần âm nhạc, khán giả trẻ rất hứng thú trước bản phối theo phong cách “nhạc trộn” tạo không gian cho các Em Xinh thể hiện bản lĩnh . The Real Aura ứng dụng nhiều chất liệu hiện đại, quốc tế nhưng phần lời cài cắm tinh tế những chi tiết nữ tính đậm chất Á Đông, điển hình như các câu hát “Như trúc mai em vươn mình, Chẳng biết đúng sai ai thương mình”, “Họa mi sơn ca mang tiếng ca rạng ngời” hay “Rồi một ngày nhận ra em hóa đuôi công lông phượng hoàng”. Đây cũng là những điểm sáng được fan ghi nhận trong MV The Real Aura.

Vẫn còn tranh cãi

Song, bên cạnh những lời khen có cánh dành cho MV The Real Aura thì cũng xuất hiện vô vàn ý kiến trái chiều. Kỹ xảo là thế mạnh, phô diễn tiềm lực, tài nguyên khủng của ekip sản xuất Em Xinh Say Hi nhưng không phải ai cũng thấy “nịnh mắt”. Nhiều ý kiến cho rằng MV ứng dụng quá nhiều hiệu ứng ánh sáng, chuyển cảnh và hoàn toàn trưng trổ VFX, khiến chủ thể chính là 30 Em Xinh bị lu mờ. So với MV tiền nhiệm là The Stars, The Real Aura đã cải thiện nhiều điểm nhưng vẫn khiến khán giả đôi phần “nhức mắt”.

So với MV tiền nhiệm là The Stars, The Real Aura đã cải thiện nhiều điểm nhưng vẫn khiến khán giả đôi phần “nhức mắt”

Với số lượng nghệ sĩ lớn, nhiều gương mặt mới, không tránh được việc khán giả sẽ khó nhớ mặt tất cả mọi người. Sau MV, những cái tên có thế mạnh về thời trang như Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi dễ biến hoá. Bích Phương, Phương Ly, Miu Lê thể hiện được sự “chín muồi” của nghệ sĩ nhiều năm hoạt động. Một số nhân tố mới như Saabirose, Đào Tử AJ1,... thành công gây ấn tượng trong MV The Real Aura nhưng thời lượng không đều, không phải ai cũng chiếm được spotlight.

Tranh cãi về bài hát tràn lan MXH:

Điểm gây tranh luận nhất là âm nhạc. Bản phối mix nhiều lớp âm thanh, nhiều thể loại và nhiều verse đan xen đúng chất “nhạc trộn” là một chiến thuật hợp lý để gây chú ý cho E m Xinh. Nhưng nhiều người lại cho rằng âm nhạc quá ồn ào, rời rạc, ghép các verse với nhau bị “ngang”.

Vấn đề này dường như đang lặp lại y hệt thời The Stars - theme song của Anh Trai Say Hi ra mắt. Nay đến Em Xinh, giám đốc âm nhạc JustaTee vẫn lựa chọn 1 ca khúc cần phải nghe nhiều - nghe quen rồi mới ngấm dần nên việc tranh cãi khi mới ra mắt là không thể tránh khỏi. Dù vậy, với các khán giả đã theo dõi từ Anh Trai Say Hi tới nay, nhiều ý kiến lại cho rằng The Real Aura đi theo hướng “nhạc trộn” nhưng được tính toán mượt mà và dễ nghe hơn so với The Stars. Hiện trên các trang MXH, The Real Aura nhận về vô số tranh luận, 9 người 10 ý.

Khán giả nỗ lực ghi nhớ giọng hát các Em Xinh:

Thời lượng lên giọng của các Em Xinh cũng là điểm đáng bàn cãi. Vì đông người, bài toán chia câu hát cho các nghệ sĩ sao cho hợp lý là thử thách với JustaTee. Miu Lê là người nổi bật khi được cất giọng mở đầu, vocal đặc trưng khó lẫn của Tiên Tiên gây chú ý. Đào Tử AJ1, Saabirose, Liu Grace, Pháo được giao những verse rap ăn tiền. Bảo Anh chỉ hát 2 câu vẫn đủ khiến người ta nhớ đến nhờ sự đặc biệt của câu hát. Còn lại, một số cái tên trở nên mờ nhạt vì gộp verse cùng nhiều Em Xinh khác, điển hình như Phương Mỹ Chi, Bích Phương, Lâm Bảo Ngọc hay Phương Ly.

Saabirose khiến dân tình kinh ngạc

Một số khán giả hụt hẫng vì “pick” của mình chưa được nổi bật trong MV chủ đề, chờ đến vòng thi Liên quân để thấy các Em Xinh biến hóa rõ ràng hơn. Ngoài ra, đoạn nhạc cuối cùng được phối căng để chạy hình cho MV mà không để nghệ sĩ hát nhiều hơn cũng gây tranh luận. Nhiều bình luận cho rằng đội làm nhạc có thể tính toán kỹ hơn, thêm thời lượng cất giọng mà không bỏ phí phần beat này. Nhưng trong quá trình sáng tác, sản xuất, có những quyết định của nghệ sĩ khán giả khó thấu hiểu. Nên những câu hỏi này chỉ mang tính tham khảo.

Sức nóng của các Em Xinh đang hừng hực, đây chính là tín hiệu tốt cho hành trình sắp tới

Có khen, có chê là điều bình thường với các sản phẩm âm nhạc. Nhìn chung, Em Xinh Say Hi đã thành công khiến người ta trầm trồ trước độ đầu tư khủng. Sức nóng của các Em Xinh đang hừng hực, đây chính là tín hiệu tốt cho hành trình sắp tới.

Phản ứng cư dân mạng:

- Mà sao có nhiều người chê nhạc thế nhỉ, hay do tui nghe nhạc trộn của Kpop nhiều quá nên thấy ngấm ngay từ lần đầu nghe? MV rất vừa vặn và hợp lý để giới thiệu đúng cái "the real aura" của chương trình luôn.

- MV thì tuyệt đỉnh rồi, nhưng mà thiếu cái cảnh báo. Tầm giữa với cuối video có ánh sáng nhấp nháy rất khó chịu nha. Mọi người có bị động kinh hay nhạy cảm với ánh sáng, màn hình chuyển động nhanh, hình ảnh nhấp nháy thì hạn chế nhìn vào MV.

- Vì đông quá nên line của nhiều người mình không nghe ra, với lời nhiều đoạn nhanh quá.

- Nói thật ngoài đoạn mở đầu hát ấy và đoạn của Đào Tử, Pháo, Saa thì còn lại dở. MV rối không liên kết với visual với, đặc biệt là Châu Bùi Pháo và (chị tóc vàng cùng cảnh với Phương Ly ấy) còn lại chẳng có gì để khen. Chia line với lời là thứ thấy cấn nhất, lời như tiếng người ngoài hành tinh.

- Nhức mắt, lyrics (đặc biệt điệp khúc) khá cringe. Cảm giác MV lồng quá nhiều hiệu ứng, quá nhiều tiền nhưng không đạt được hiệu quả. Cá nhân tôi không coi hết 3 phút. Trừ việc chia line đều ra thì thấy còn chán hơn The Stars. Bộ đang copy y chang công thức theme song dở, remake hay hả?

- Mấy phút cuối để hiệu ứng nhiều mà không cho line mấy bạn hát làm mình hụt hẫng, với phần rap không rõ lời nữa.

- Nỗi kinh hoàng âm nhạc.

- MV đầu tư hình ảnh mình ghi nhận. Các chị em xinh, chất. Nhưng nhạc và mix voice nghe nó kì kì. Và chia line cũng không biết ai hát câu nào luôn. Nói vậy thôi chứ hy vọng 2 bài liên quân hay như Anh Trai.

- Đầu tiên là đầu tư hình ảnh hơi lố, edit nhức mắt, nhiều line hát không rõ lời bù lại là nhạc oke, ấn tượng cái khúc hóa đuôi công, lông phượng hoàng.