30 nghệ sĩ nữ lần lượt "làm nền" cho bữa tiệc kĩ xảo trong MV chủ đề Em Xinh Say Hi

Đúng 20 giờ tối 28/5, Em Xinh Say Hi tung MV chủ đề mang tên The Real Aura. Vẫn hợp tác với giám đốc âm nhạc JustaTee và đội ngũ hình ảnh Antiantiart, MV The Real Aura gây choáng về sự đầu tư. Concept chung của The Real Aura mạnh mẽ theo phong cách chiến binh, tạo hình các Em Xinh hướng công nghệ, futuristic, gây liên tưởng đến các nhóm nhạc Kpop.

MV The Real Aura - nhạc chủ đề Em Xinh Say Hi

Không ngoài mong đợi, MV The Real Aura gây choáng bởi hiệu ứng tầm cỡ thế giới. Sáng tác bởi Giám đốc Âm nhạc JustaTee, The Real Aura là bản phối độc đáo pha trộn nhiều thể loại khác nhau: Trap, Hiphop, Psy Trance; cùng một số chất liệu từ house như Progressive House,... Âm nhạc sôi động, bắt tai kết hợp cùng thông điệp tích cực về sự tự tin, dám thử thách và vượt qua giới hạn bản thân, tạo nên một tuyên ngôn mới cho thế hệ idol trẻ.

Với concept “đa sắc – đơn ngã”, mỗi Em Xinh xuất hiện trong một “vũ trụ” riêng biệt, thể hiện cá tính độc lập nhưng vẫn hòa quyện trong tổng thể. Từ sắc đỏ nổi loạn, vàng kim sang trọng đến đen huyền bí, các không gian được thiết kế như những thực tại ảo, sử dụng kỹ thuật quay hình hiện đại như bullet time, slow motion, ánh sáng đa tầng và hiệu ứng màu sắc để tạo chiều sâu và cảm xúc. Các khung hình trong MV như những “vũ trụ xuyên không” theo phong cách Futuristic riêng biệt cho từng Em Xinh. NSX không ngần ngại đầu tư bối cảnh, những mô hình robot, siêu xe,... cho thấy sự thời thượng, hiện đại của MV The Real Aura.

Phong cách các Em Xinh theo đuổi trong MV The Real Aura dễ dàng gây liên tưởng đến aespa, XG

MV như vũ trụ phim bom tấn

Người hâm mộ các Em Xinh để lại bình luận cổ vũ, cảm thán trước “vibe” mạnh mẽ, cá tính của 30 Em Xinh. Ai cũng khí chất, thần thái ngút trời, bùng nổ hết nấc cùng phong cách cá tính. Phong cách các Em Xinh theo đuổi trong MV The Real Aura dễ dàng gây liên tưởng đến aespa, XG - 2 nhóm nhạc đã quá nổi tiếng với concept vũ trụ, công nghệ và futuristic. Và so với 2 nhóm nhạc quốc tế, The Real Aura không hề kém cạnh về chất xám, độ đầu tư cũng như kỹ xảo quá đỗi choáng ngợp.

Những nhan sắc hot nhất Em Xinh

Với kinh nghiệm lần hai làm MV chủ đề cho chương trình quy tụ nhiều ngôi sao thế này, Antiantiart đã phát huy trọn vẹn khả năng của đội ngũ sáng tạo chất nhất Việt Nam. So với MV Anh Trai Say Hi trước đó,The Real Aura cho thấy được sự tất tay của NSX và năng lực của đội ngũ sản xuất. đã hoàn thiện hơn trong cách thể hiện thông điệp, hình ảnh, kỹ xảo.

Về phần âm nhạc được "cầm trịch" bởi JustaTee, giai điệu cũng tuyệt đối sôi động, bám sát tinh thần của MV và năng lượng hừng hực các Em Xinh lan toả. Tuy nhiên, bài hát có tính liên kết không cao, các verse khá rời rạc tạo cảm giác lủng củng. Nhưng đây cũng là điều dễ hiểu khi phải cân bằng thời lượng cho 30 nghệ sĩ nữ, khác biệt màu sắc và có những người còn không phải nghệ sĩ âm nhạc.

Sau khi MV lên sóng, mạng xã hội rộn ràng bình luận về nhan sắc các Em Xinh và các chi tiết đặc sắc của The Real Aura

The Real Aura cho thấy được sự tất tay của NSX và năng lực của đội ngũ sản xuất.

Sau khi MV lên sóng, mạng xã hội rộn ràng bình luận về nhan sắc các Em Xinh và các chi tiết đặc sắc của The Real Aura. Gây chú ý nhất là chất lượng kỹ xảo. Đa số lời khen dành cho sản phẩm đầu tư khủng, vươn tầm quốc tế. Song, vì kỹ xảo quá đột phá cũng khiến các Em Xinh đôi phần lu mờ. Ngoài những cái tên đã nổi tiếng, khán giả khó theo dõi những nhân tố mới, nhiều người chưa có đất diễn để gây ấn tượng. Những cái tên có thế mạnh về thời trang như Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi dễ biến hoá. Bích Phương, Phương Ly, Miu Lê thể hiện được sự “chín muồi” của nghệ sĩ nhiều năm hoạt động.

Nhìn chung, The Real Aura cho thấy được sự tất tay của NSX và năng lực của đội ngũ sản xuất. Từ âm nhạc cho đến hình ảnh, MV này thực sự như 1 bản nâng cấp rõ rệt, tạo nên tiêu chuẩn mới cho theme song của các chương trình thực tế.

Phản ứng cư dân mạng:

- Có ai thấy MV Em Xinh Say Hi nhạt, cổ lỗ sĩ không? Mình không. Uầy nó thế giới dã man. Tôi yêu phụ nữ.

- The Real Aura hiệu ứng chấn động. Nhạc giật đùng đùng kỹ xảo thế giới luôn.

- Quay MV cho Em Xinh là phụ khoe VFX là chính đúng không? Mới vô chưa được một nửa đã loá mắt vì kỹ xảo rồi quá dữ dội.

- Nhạc giật đùng đùng, MV thì như bom tấn kỹ xảo.

- Vươn tầm thế giới.

- Nhạc nghe hơi ngang còn MV thì quá đẹp.

- Đặc sệt vibe aespa, XG và làm thực sự tới.