Chiều 21/5, Hà Nhi tổ chức họp báo ra mắt MV mới - Sau Ngần Ấy Năm, đánh dấu cột mốc 10 năm ca hát. Sự kiện có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ đình đám như Bằng Kiều, Lệ Quyên, Isaac, Anh Tú, H’Hen Niê, Lê Hoàng Phương, Thu Trang, Lâm Vỹ Dạ, Nguyên Khang, Mai Tiến Dũng, Táo,...

Hà Nhi tại họp báo ra mắt MV Sau Ngần Ấy Năm

Sự kiện có loạt sao như Anh Tú

Hoa hậu H'Hen Niê

Hà Nhi và ekip

Trong buổi họp báo, Lệ Quyên và Bằng Kiều dành những lời khen có cánh nhất cho Miêu Quý Tộc về chất giọng đặc trưng. Ca sĩ Lệ Quyên tâm tình “Những năm qua Hà Nhi đã “hát” thương hiệu của mình vào lòng khán giả bằng chất giọng, phong cách rất khác biệt. Và làm nghệ sĩ thì cần sự khác biệt như thế”. Bằng Kiều cũng nhất trí với Lệ Quyên rằng “Giọng của Hà Nhi rất đặc biệt, không thể trùng lặp với ai”.

Hà Nhi được Bằng Kiều - Lệ Quyên khen ngợi

Khi nhận lời khen từ báo giới và được yêu cầu hát live cùng Lệ Quyên, Hà Nhi cho biết “Bài này (Sau Ngần Ấy Năm) em hát thì xước xước, thổn thức, còn chị Lệ Quyên thì miên man như đại dương”. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ “Chị Quyên khen em hát hay nhưng em hát những câu hát này chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Vì sau ngần ấy năm em phải cố gắng rất nhiều để có thể hát được như chị Quyên”.

Hà Nhi khẳng định phải phấn đấu rất lâu nữa mới bằng được Lệ Quyên

Dù mong muốn có thể chính thức biểu diễn ca khúc mới trên một sân khấu chính thức hơn, song Hà Nhi cũng “chiều lòng” khán giả có mặt tại buổi họp báo và trình diễn đoạn cao trào của bài hát. Phần biểu diễn live tuy ngắn nhưng vẫn đủ giúp Hà Nhi khoe thế mạnh vocal.

Chia sẻ của Hà Nhi về đàn chị gây chú ý. Nữ ca sĩ cực đắt show phòng trà, có thế mạnh vocal và hướng phát triển gần tương đồng với Lệ Quyên. Do đó nhiều khi không tránh được sự so sánh của khán giả. Hoá giải tinh tế điều này, Hà Nhi luôn dành sự trân trọng, ngưỡng mộ trước thành công của đàn chị, khác hẳn với những lời so kè vốn thấy trên MXH.

Hà Nhi nói về việc không thi Em Xinh - Chị Đẹp

Những năm qua, nhiều lần Hà Nhi đã nhận được lời mời từ các show âm nhạc thực tế. Với thị hiếu công chúng hiện đại, các show truyền hình mang đậm tính biểu diễn là cơ hội để nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả và ghi dấu ấn. Là một nữ ca sĩ đa tài, luôn nỗ lực tham gia vào hầu hết các công đoạn sản xuất âm nhạc của bản thân, Hà Nhi có thừa tiềm năng, tài năng và khả năng để gặt hái thành công tại các chương trình.

Hà Nhi cho biết bản thân là người cầu toàn và muốn tập trung cho những dự án cá nhân thêm phần hoàn thiện, ấn tượng nhất

Tuy vậy, khi nhận được câu hỏi về khả năng tham gia các chương trình hot nhất hiện tại như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Em Xinh “Say Hi”,... Hà Nhi cho biết bản thân là người cầu toàn và muốn tập trung cho những dự án cá nhân thêm phần hoàn thiện, ấn tượng nhất. Thêm vào đó, “Hà Nhây” hề hước của cộng đồng mạng cũng không quên dí dỏm chia sẻ: “Em tự biết mình có thể làm được gì và không làm được gì, và em tự nhận là mình chưa đủ đẹp để trở thành Chị Đẹp và cũng chưa đủ xinh để trở thành Em Xinh".

Cô cũng không bỏ qua khả năng nếu có chương trình nào yêu cầu tiêu chí về độ nhây và hài hước, Hà Nhi sẽ tự tin tham gia ngay. Trước đó, nữ ca sĩ đã từng góp mặt và để lại ấn tượng tại Vietnam Idol 2015, cũng như gây thương nhớ dưới lớp hóa trang Miêu Quý Tộc - The Masked Singer Vietnam.

MV Sau Ngần Ấy Năm - Hà Nhi

MV Sau Ngần Ấy Năm là ca khúc thuộc album đầu tay của Hà Nhi, đánh dấu màn hợp tác với LyLy. MV lên sóng các nền tảng âm nhạc trực tuyến vào lúc 19:19 ngày 21/5/2025.