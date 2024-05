Hà Nhi: “Ngoài các cuộc thi về giọng hát, tôi muốn đi thi Miss Grand một vòng cho biết, quậy tung lên rồi out cũng được”

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol, Hà Nhi mất một quãng thời gian dài, chật vật để tìm được hướng đi riêng cho mình. Từ các bản cover nhạc Hoa lời Việt, Hà Nhi dần được chú ý với các ca khúc về chủ đề "người yêu cũ" - Ai Rồi Cũng Sẽ Khác, Lâu Lâu Nhắc Lại,... - và tên tuổi chính thức "bùng nổ" khi hóa thân thành Miêu Quý Tộc, tham dự The Masked Singer mùa đầu tiên.

Sau chương trình, Hà Nhi trở thành cái tên "đắt show" ở các sân khấu phòng trà, các mô hình live band ở khắp nơi. Hà Nhi sau đó có bản hit top 1 trending đầu tiên - Vì Em Chưa Bao Giờ Khóc - đánh dấu sự bứt phá trong sự nghiệp. Trong năm 2024, Hà Nhi ra mắt bản r&b cùng Anh Tú - Khước Từ và mới đây nhất là sân khấu live Tội Cho Em cũng bất ngờ vươn lên vị trí top 1 trending. Cùng ngồi xuống với cô nàng "Hà Nhây" để nghe cô trải lòng về những chuyện quá khứ, những hoài bão ở hiện tại cũng như những hi vọng trong tương lai!

Tội Cho Em là ca khúc “làm chơi ăn thật”, Hà Nhi có cảm thấy bất ngờ khi hiệu ứng ca khúc lại mạnh mẽ đến vậy?

Đây là sản phẩm tôi không phải tính toán hay kỳ vọng nhiều nhưng kết quả mang lại rất bất ngờ.

Tôi luôn tự tin với những bài mình chọn bởi nếu không đủ tự tin, làm sao tôi có thể kì vọng khán giả sẽ yêu thương và ủng hộ những gì mình làm. Chỉ khi bản thân có đủ niềm tin vào những thứ mình làm thì may ra, có cơ hội thành công như mình mong muốn. Mình sẽ không bao giờ đoán trước được việc bài hát sẽ ăn hay không. Nhưng tôi luôn đặt niềm tin lớn với tất cả những bài hát tôi chọn từ “Vì em chưa bao giờ khóc”, “Ai lau đôi mi hoen”, “Khước từ” hay tất cả những dự án trước đây như “Chưa quên người yêu cũ”, “Hồi kết”, “Lâu lâu nhắc lại”.

“Tội cho em” đến với tôi không chủ động như những bài hát nằm trong dự án chính. Nhưng Tôi vẫn luôn tin rằng bài hát cần có đủ duyên để đến được với một người nghệ sĩ. Tôi nghĩ nội lực của bài hát đã có sẵn nhưng yếu tố để bài hát trở nên trending hay thành công trong lòng khán giả còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác như: thời điểm, năng lực của nghệ sĩ, giọng hát…

Không thể phủ nhận việc “Tội cho em” trước đó đã có sức hút lớn từ bản gốc của Khánh Vân. Việc đạt top 1 trending nhờ 1 bài hát cover khiến cái tên Hà Nhi một lần nữa bị nhấn mạnh với cái danh “ca sĩ cover". Hà Nhi cảm thấy thế nào về điều này?

“Tội cho em” vốn dĩ đã là một ca khúc có giai điệu rất hay. Tôi chỉ nghĩ, sự xuất hiện của tôi sau này vô tình làm cho bài hát trở nên rộng rãi hơn đến khán giả. Đến thời điểm hiện tại, tôi đã quyết định mua lại bài hát “Tội cho em” để tiếp tục trình diễn và sử dụng lâu dài. Với tôi, Khi cơ duyên đã đến với mình, tôi sẽ nắm lấy cơ hội và gắn bó đến khi hết duyên.

Tôi nghĩ việc cover không còn là vấn đề quá nặng nề trong cộng đồng những người nghệ sĩ với nhau. Khi một người nghệ sĩ khác hát, khán giả lại có thêm cơ hội được lắng nghe bài hát bằng một cảm giác mới. Đôi khi những người nghệ sĩ cover sau lại là những người làm cho bài hát sống lại một lần nữa, hoặc viral hơn bài hát đã từng. Tại sao mình không mở lòng với mọi cơ hội để âm nhạc được lan rộng và thăng hoa phải không.

Hà Nhi nổi bật lên nhờ những sân khấu live, bằng giọng hát thật chứ không nhờ những MV hoành tráng. Hà Nhi nghĩ sao khi những sản phẩm đầu tư tâm huyết của bạn cuối cùng lại không gây chú ý và có sự thành công như một sân khấu hát live đơn giản? Người ta dễ nói thành công của bạn đến nhờ “ăn may", bạn có chạnh lòng?

Thước đo về mặt cảm xúc là thứ tôi luôn tâm niệm và cố gắng phấn đấu để mang lại cho khán giả. Tôi tin đó sẽ là giá trị bền bỉ và vững vàng nhất cho nghệ sĩ.

Ngày xưa khi thi chương trình Vietnam Idol, trong bài “Dòng thời gian”, tôi mất giọng. Dù đi chích để có lại giọng hát hay uống nước giá, vòng đó tôi vẫn định sẽ gục ngã vì không hát nổi. Nhưng khi lên sân khấu được khán giả vỗ tay, tôi cũng không hiểu tại sao mình vượt qua được. Phiên bản “Dòng thời gian” ngày hôm đó là phiên bản mọi người sẽ không bao giờ quên. Sau này, tôi đã từng thu âm lại nhưng mọi người vẫn không thích bằng.

Phải chăng, yếu tố “chạm" vẫn là yếu tố dẫn đường tới trái tim khán giả nhanh và sâu nhất. Tôi không bao giờ có công thức cho câu hỏi tại sao khán giả lại thích những bản live của Hà Nhi. Đến khi khán giả thích những bản live đó, tôi mới quay trở lại để quan sát và tích góp nhiều điều làm kinh nghiệm. Có lẽ, đó là lý do tại sao thời điểm gần đây mô hình phòng trà live được mọi người ưa chuộng, ở đó nghệ sĩ và khán giả có cảm giác “chạm”. Vậy nên những bản version live trộm vía đến với khán giả và leo top trending một cách bất ngờ.

Nhưng điều này không có nghĩa là các ca khúc được đầu tư như “Vì em chưa bao giờ khóc” không nổi bật. Đây là một bài hát đi ngược lại với tất cả những công thức tôi đã làm, không như “Ai rồi cũng sẽ khác” hay “Chưa quên người yêu cũ”, “Vì em chưa bao giờ khóc” là một bài hát được quay MV, thu âm chỉn chu và cũng đến với tôi như cái duyên. Dù không đi theo công thức live version nhưng vẫn lên Top 1 Trending YouTube. Vì vậy tôi nghĩ nghệ sĩ vẫn nên ra những sản phẩm mang tính chỉn chu nhất có thể đến với khán giả.

Không ít nghệ sĩ hát ballad thành công dễ rơi vào vòng lặp: bị chê hát ballad mãi một màu, lo lắng và liên tục thay đổi hình tượng, dòng nhạc để rồi sản phẩm không có chỉ số như ý thì lại trở về với ballad. Hà Nhi thì sao?

Tôi nghĩ đây cũng là một bài toán lớn đối với nhiều người. Đó là khi bạn đã có một cái bóng khá lớn và thành công ở một thể loại âm nhạc, liệu bạn có cân nhắc về việc bước ra khỏi vòng tròn an toàn hay không? Tôi vừa muốn duy trì cái đã tốt và vừa muốn phát triển những cái mới. Nếu thời gian quay trở lại tôi vẫn sẽ thử sức với Thơm, Ai Lau Đôi Mi Hoen, Khước Từ, …biết đâu bài hát hit “ngủ quên” phải chờ một thời gian đủ lâu hoặc nếu không phải hit lớn thì cũng chẳng sao. Dù gì mình cũng cần thử vì mình không có công thức cho chuyện này!

Điều đáng sợ nhất đối với một người nghệ sĩ đó là cảm giác trở nên nhàm chán. Nếu Hà Nhi là một người mãi mãi hát ballad, xinh đẹp và đứng trên những sân khấu live, khán giả có sẽ mãi hài lòng? Tôi vẫn luôn mong muốn mình được thể hiện ở những góc độ âm nhạc khác nhau. Nếu mình không làm bây giờ, sau này sẽ càng khó vì thị trường âm nhạc ngày nay vô cùng cạnh tranh và có tính đào thải khốc liệt.

Nhiều khán giả gọi Hà Nhi là “nữ hoàng phòng trà” của thế hệ mới. Bạn nghĩ thế nào về danh xưng này?

Tôi không muốn mình gắn mác với bất cứ tên gọi nào. Vì tôi cũng muốn thử sức với nhiều mô hình sân khấu. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mô hình phòng trà cũng là một thử thách lớn đối với nghệ sĩ. Nuôi được cảm xúc của khán giả và giữ chân họ tới cuối show chính là điều cực kì quan trọng đối với tôi trong suốt nhiều năm hát ở mô hình đêm nhạc phòng trà - nỏi rộng ra là mô hình live band.

Ngoài việc phải suy nghĩ tối nay sẽ đem đến những bài hát nào thì tôi cũng phải dành nhiều thời gian suy nghĩ sẽ mang lại kỷ niệm như thế nào đối với khán giả, giao lưu với mọi người ra sao. Vậy nên theo tôi mô hình phòng trà là một nơi nhào nặn cho cảm xúc của người nghệ sĩ trở nên đẹp hơn nhờ vào việc họ giao lưu cùng khán giả của mình. Nếu được ưu ái với danh xưng đó tôi cũng thấy vui vì chí ít sự chăm chỉ và cố gắng mỗi ngày của mình đã được khán giả ghi nhận để mình có động lực tạo ra nhiều giá trị khác tốt đẹp hơn.

Vietnam Idol tạo bệ phóng ra sao cho bạn cũng như ảnh hưởng đến thị trường âm nhạc? Hiện tại dù đã có một chỗ đứng nhất định, nhưng có vẻ Hà Nhi vẫn đang thiếu một bước bứt phá để nâng tầm bản thân lên một “level” mới?

Tôi rất tự hào bởi vì những người bạn của tôi đa số là những người đã đứng chung một sân khấu Vietnam Idol và là đàn anh chị của tôi. Trung Quân, chị Uyên Linh và Văn Mai Hương đều là những giọng hát mà Hà Nhi yêu quý.

Qua từng thời điểm, tôi nhận thấy đúng là ai rồi cũng sẽ khác. Họ hát càng ngày càng tinh tế và chạm. Không chỉ chương trình Vietnam Idol mà tất cả chương trình về âm nhạc đã tạo nên một nền móng và đã tạo ra nhiều nghệ sĩ cho thị trường âm nhạc tại Việt Nam trở nên sôi động hơn.

Tôi nghĩ bản thân cũng nằm trong dòng chảy này và rất hào hứng khi nhìn người khác trở nên tốt đẹp hơn, giỏi giang hơn. Đó chính là động lực để tôi chăm chỉ và phát triển nhanh hơn. Tính thời gian làm nghề, Hà Nhi đi sau anh Quân, chị Linh và Hương rất nhiều. Hà Nhi quay trở lại hoạt động nghệ thuật vào cuối 2019 và chỉ mới trải qua 5 năm đi hát, còn cả 1 quãng đường dài để phải phấn đấu được như mọi người bây giờ.

Mức cát xê hiện tại của Hà Nhi được các bầu show đánh giá là dễ chịu hay… khó chiều? Nhất là sau khi đạt top 1 trending, liệu cát-xê có vì thế tăng thêm?



Theo ý kiến chủ quan của tôi, mức cát xê của tôi tương đối dễ chịu, không có quá thấp hay quá cao. Tôi tin tưởng ekip và quản lý của mình luôn có sự cân đối hợp lý và hiểu được thị trường cũng như nền kinh tế hiện tại.

Hà Nhi hẳn cũng theo dõi show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, đâu là Chị Đẹp bạn yêu thích? Nếu NSX có ngỏ lời, bạn có sẵn sàng?

Tôi thích Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh là một người tôi rất ngưỡng mộ về khả năng trình diễn và chị cũng là một người phụ nữ rất kiên cường. Sự thu hút trên sân khấu của Diệp Lâm Anh rất cao và không nhiều người làm được điều này. Bên cạnh đó, Hà Nhi còn thích chị Uyên Linh và chị Mỹ Linh vì chị Mỹ Linh rất “mặn”. Trước khi chị Mỹ Linh xuất hiện trong chương trình, ấn tượng của Hà Nhi về chị là một người nghiêm túc.

Sự thật là năm ngoái Hà Nhi đã được mời tham gia chương trình và năm nay tôi cũng nhận được lời mời cho mùa 2. Tuy nhiên, năm ngoái tôi bận làm concert I See You, còn năm nay, Hà Nhi cũng bận làm concert SHE in SHINE nên không thể tham gia chương trình. Nếu còn mùa 3 thì Nhi cũng rất muốn tham gia.

Thú thật là chương trình nào quậy là tôi rất thích tham gia, tôi thích những chương trình có sự vui vẻ và yếu tố giải trí cao, ngoài các cuộc thi về giọng hát. Ví dụ các chương trình như Miss Grand nếu có điều kiện tôi cũng sẽ xin thử 1 vòng, quậy tung lên cho vui rồi out cũng được. Không cần vào sâu, quan trọng là có điểm nhấn (cười).

Mô tả về tình bạn thân thiết giữa Hà Nhi và Anh Tú thế nào đây?

Nếu chỉ gọi tình bạn của tôi và Anh Tú là bạn thân thôi thì không có gì đặc biệt. Nhưng nếu nói đó là mối quan hệ “trên tình bạn, dưới tình yêu” sẽ khiến LyLy hiểu lầm. Tình bạn của Hà Nhi với Anh Tú chắc đang trên đường đi đến là những người bạn tri kỷ, nhưng sẽ cần thêm thời gian. Tú có nhiều tính cách giống tôi, có lúc trưởng thành có lúc vô tri. Nhưng Tú cũng là người sống rất có chiều sâu. Tôi thích 1 người bạn luôn hài hước nhưng bên trong sâu sắc.

Chúng tôi không che giấu sự “khùng” với nhau và cũng không có ý định phải che giấu, tôi thấy thế cũng dễ thương. Nhiều người cứ bảo mối quan hệ bạn bè khác giới nhạy cảm nhưng với tôi và Anh Tú thì tôi không thấy vậy, vì ít ai biết là trước khi chơi với Tú thì tôi đã biết và chơi cùng cô hàng xóm từ rất lâu rồi, nên cả ba chúng tôi rất thoải mái khi chơi thân cùng nhau ấy chứ.

Hà Nhi không ngại ngần công khai việc từng phẫu thuật thẩm mỹ, với quan niệm một người phụ nữ hiện đại thì việc phẫu thuật thẩm mỹ với phái đẹp nên hiểu và nghĩ về nó như thế nào?

Hiện tại, việc phẫu thuật thẩm mỹ là một chuyện rất bình thường đối với những người đã làm và cả những người chưa làm. Ước muốn trở nên xinh đẹp luôn là 1 ước muốn chính đáng với mọi giới tính và độ tuổi. Trước đây Nhi từng là 1 antifan của việc can thiệp thẩm mỹ. Nhưng khi làm nghề, nhìn thấy mọi người xinh đẹp và tỏa sáng, mình đã dần có suy nghĩ thoáng hơn và khác đi hẳn so với ngày xưa, rằng thẩm mỹ cũng không phải chuyện sai trái tại sao phải đánh giá hay ghét bỏ. Mọi người nhìn Nhi bây giờ chắc cũng nhận ra bản thân Nhi có rất nhiều sự thay đổi nhỉ. Sự thay đổi đó đang mang lại cho Nhi rất nhiều điều tích cực kể cả trong nghề lẫn trong cuộc sống. Mình cứ hiểu thẩm mỹ là 1 công cụ giúp đỡ mình , và nghĩ về nó khi mình có nhu cầu, Còn không thì thôi cũng đâu có sao.

Câu hỏi cuối cùng: bạn đã chuẩn bị gì và khán giả sẽ trông đợi gì tại Live Tour She IN Shine sắp tới?

Nếu năm ngoái Hà Nhi áp lực với Concert đầu đời của mình, lóng ngóng nhiều thứ. Nhưng năm nay sẽ khác vì tôi sẽ thực hiện concert với một tâm thế là tôi sẽ tận hưởng những điều tôi làm, tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm, thoải mái nhất khi ở trên sân khấu và không lo nghĩ về bất cứ điều gì nữa.

Tôi muốn concert “SHE in SHINE” sẽ là một trải nghiệm đẹp, thú vị và thoải mái với quý vị khán giả, và đồng thời cũng là hành trình để tôi rèn giũa bản lĩnh của bản thân vững vàng hơn. Chừng nào chưa đủ vững vàng, thì nghỉ tay, rồi lại lao vào làm tiếp. Cũng chẳng sao nếu mọi thứ không hoàn hảo như mình cầu mong, cuộc sống vốn dĩ là những trải nghiệm mà.

Với thách thức làm gấp 5 lần năm ngoái, tôi hy vọng khán giả sẽ không bỏ lỡ, vì năm nay có đến 5 cơ hội để chúng ta tỏa sáng bên nhau. Còn rất nhiều khán giả mà tôi chưa từng được nhìn thấy họ, nắm tay họ, và ôm họ, tôi mong được gặp hết những người yêu thương tôi trong Concert Tour lần này.

