Hà Nhi khóc nức nở giữa đêm nhạc ở Đà Lạt

Đà Lạt vẫn là điểm dừng chân của Hà Nhi sau live concert I See You hồi tháng 4/2023. Đêm diễn đầu nằm trong Live tour SHE in SHINE của nữ ca sĩ tại Đà Lạt tối 11/5 đã bán hết sạch vé. Phía BTC đã thu xếp thêm 100 ghế giờ chót để đáp ứng nhu cầu lớn từ fan Hà Nhi.

Toàn bộ các bản hit của cô đều được mang lên sân khấu. Ca sĩ đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc từ ca khúc Ai rồi cũng sẽ khác, Dĩ vãng nhạt nhòa, Lâu lâu nhắc lại, Hồi kết, Từng cho nhau... Và không thể thiếu những ca khúc có mặt trên top trending như Vì em chưa bao giờ khóc, Tội cho em .

Có mặt tại đêm nhạc, mẹ ruột ca sĩ gửi tặng lời nhắn yêu thương gửi vào bóng bay thả lên trời khiến Hà Nhi xúc động bật khóc. Xuyên suốt các tiết mục, Hà Nhi duyên dáng giao lưu với khán giả, đưa micro để họ hòa giọng theo.

Mẹ ruột gửi gắm lời yêu thương đến Hà Nhi khiến cô bật khóc.

Khách mời trong đêm nhạc của Hà Nhi là ca sĩ Anh Tú. Cả hai đôi bạn tri kỷ trong âm nhạc và được nhiều khán giả biết đến khi song ca trong chương trình The masked singer nhờ bộ mascot Voi Bản Đôn và Miêu Quý Tộc .

Hà Nhi gây bất ngờ khi mang đến ca khúc mới Bữa tiệc nào cũng tàn, âm hưởng disco sôi động, khác hẳn phong cách bi lụy thường thấy ở âm nhạc của cô. Kết show, cô khiến toàn bộ không gian trở thành “sàn nhảy” disco với loạt các bản hit “kinh điển” Gimme Gimme Gimme, Around The World, Cherry Cherry Lady.

Sau đêm concert khởi động cho Concert Tour SHE in SHINE tại Đà Lạt, Hà Nhi tiếp tục trình diễn tại 4 thành phố lớn: Hạ Long (2/6), TP.HCM (15/6), Hà Nội (23/6) và Vinh (29/6). Trong đó đêm diễn tại Hạ Long đã bán hết sạch vé trong thời gian 48 giờ.

Hà Nhi (30 tuổi) từng vào top 4 Vietnam Idol 2015. Sau cuộc thi, cô đứng giữa ngã ba đường vì thấy tương lai mù mịt, lạc lối và muốn từ bỏ. Có thời gian cô làm nhân viên văn phòng với mức lương 8 triệu đồng/tháng và không gắn bó dài lâu. Năm 2019, cô bắt đầu đi hát chuyên nghiệp sau khi đạt quán quân chương trình Ẩn số hoàn hảo cùng Tăng Phúc.

Bước đột phá trong sự nghiệp của Hà Nhi là sau khi tham gia The masked singer , tiếp cận được nhiều khán giả hơn và đắt show ca nhạc, sự kiện, giúp cô có kinh phí tổ chức đêm nhạc riêng.

Phần kết trong live concert ở Đà Lạt của Hà Nhi.