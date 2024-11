Britney Spears có thêm ca khúc tỷ view

Đây là MV thứ hai của Britney Spears đạt được thành tích này, sau MV Scream&Shout với Will.i.am.

Được tải lên YouTube lần đầu tiên vào tháng 10/2009, Baby One More Time mở đầu với cảnh Britney Spears 16 tuổi với trang phục nữ sinh, ngồi trong lớp gõ bút chì vì buồn chán trước khi bắt đầu một trong những điệu nhảy nổi tiếng nhất của nhạc pop.

Baby One More Time không chỉ trở thành khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong văn hóa đại chúng mà còn đánh dấu đĩa đơn đầu tay của công chúa nhạc pop, đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong hai tuần và giúp album đầu tay của cô đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong 6 tuần.

Baby One More Time mở đầu cho thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của Britney Spears (Ảnh: Elle)

Trong hồi ký năm 2023 The Woman in Me, Britney Spears tiết lộ rằng ý tưởng về MV hoàn toàn là của cô và mô tả buổi quay video là một trong những trải nghiệm thú vị nhất trong sự nghiệp của mình.

Với điệp khúc hấp dẫn và hình ảnh khó quên, Baby One More Time đã củng cố vị thế của Britney Spears như một trong những ngôi sao nhạc pop nổi tiếng.