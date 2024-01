"Thâm" như Britney Spears: Đăng bài ủng hộ Justin Timberlake sau khi "vạch trần" con người thật của tình cũ khiến fan thay mình đi "trả đũa"

Britney Spears và Justin Timberlake là bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Cả 2 sau đó trở thành 1 cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, họ đã chia tay vào năm 2002 khi có nguồn tin cho hay Justin nghĩ Britney là người không chung thuỷ. Thậm chí, nam ca sĩ còn sáng tác hẳn ca khúc đình đám bậc nhất Cry me a river để nói về người cũ.

Justin và Britney từng là cặp đôi đẹp

Dù vậy, mãi đến khi Britney cho ra đời cuốn tự truyện The woman in me vào năm 2023, nhiều người mới vỡ lẽ về sự thật của cuộc tình này. Trong cuốn sách, giọng ca sinh năm 1981 tiết lộ bản thân từng phải phá thai do Justin không muốn làm bố.

Fan của Britney - những người ấm ức thay cho cô từ thời Cry me a river lại 1 lần nữa vô cùng phẫn nộ với Justin. Và thế là một chiến dịch "trả đũa tình cũ" thay Britney được thành lập. Nhân dịp Justin phát hành ca khúc mới mang tên Selfish vào đầu năm 2024, các fan Britney cũng rủ nhau mua lại bài hát cũng có tên Selfish nằm trong album Femme Fatale bản Deluxe phát hành tận năm... 2011 của "công chúa nhạc pop".

Justin vừa ra mắt ca khúc mới mang tên Selfish

Trùng hợp thay, Britney cũng có 1 ca khúc trùng tên đã ra mắt cách đây 13 năm

Kết quả là Selfish của Britney dành luôn top 1 iTunes ở Mỹ cũng như toàn cầu, chặn luôn ca khúc cùng tên của bạn trai cũ.

Selfish của Britney đã dần đầu nhiều BXH, vượt mặt ca khúc cùng tên của tình cũ

Không biết Britney có biết gì về "cuộc chiến" giữa fan và Justin hay không nhưng mới đây, cô bất ngờ đăng bài quảng bá bài hát mới cho tình cũ. Nữ ca sĩ đồng thời cũng gửi lời xin lỗi vì những điều mà mình đã hé lộ trong cuốn tự truyện: " Tôi muốn xin lỗi về những điều mà tôi đã viết trong cuốn sách của mình. Nếu tôi vô tình xúc phạm một người nào đó thì tôi thật sự xin lỗi... Tôi cũng muốn nói rằng tôi rất thích ca khúc mới của Justin - Selfish. Nó rất hay và mỗi lần nhìn thấy Justin và Jimmy ở cạnh nhau tôi đều cười một cách dữ dội", kèm theo đó là đoạn clip Justin đang tham gia chương trình của Jimmy Fallon.

Quả là thâm như Britney, bóc trần sự thật tình cũ khiến fan bức xúc "trả đũa" giùm mình rồi lại lên quảng bá bài hát mới cho Justin như chưa có chuyện gì xảy ra!