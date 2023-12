Cặp tình nhân một thời Britney Spears - Justin Timberlake “ăn miếng trả miếng” sau cuốn hồi ký chấn động của công chúa nhạc Pop

Tối 16/12, tờ People đưa tin Britney Spears - Justin Timberlake vừa gây xôn xao cộng đồng mạng với nghi vấn cà khịa nhau. Theo nguồn tin, Justin được cho là người khơi mào cuộc chiến khi mang hẳn bài hát Cry Me a River (ca khúc ám chỉ Britney ngoại tình) lên sân khấu trình diễn trong sự kiện khai trương khu nghỉ dưỡng Fontainebleau Las Vegas vào hôm 13/12. Trước khi cất cao tiếng hát, nam ca sĩ còn nói đầy ẩn ý rằng: “Không hề có ý thiếu tôn trọng nha”. Ngay lập tức, nhiều khán giả đặt ra nghi vấn nam ngôi sao sinh năm 1981 đang “đá đểu” tình cũ Britney.

Tới ngày 16/12, Britney được cho là đã có câu trả lời dành cho bạn trai cũ. Trên Instagram cá nhân, công chúa nhạc Pop đăng tải cảnh quay từ 1 video âm nhạc kèm dòng chú thích: “Lạy Chúa, những câu chuyện này... Tôi có thể kể trên trường quay. Còn nhiều chuyện tôi chưa nói ra đâu. MV được quay ở Arizona trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời lên tới 120 độ F (khoảng 49 độ C). Có hẳn 2 phiên bản MV. Hầu hết chàng trai sẽ nói rằng ‘Thật sốc’ khi xem MV. Mà tôi còn chưa nói từng thắng anh ta trong trận bóng rổ đâu nhé. Hồi đó anh ta còn bật khóc nữa cơ. Không hề có ý thiếu tôn trọng nha”. Tờ People cho rằng “anh ta” ở đây là Justin và giọng ca Toxic đã công khai cà khịa tình cũ qua bài đăng nói trên.

Drama giữa Britney Spears - Justin Timberlake xảy ra sau khoảng 2 tháng kể từ khi công chúa nhạc Pop phát hành cuốn hồi ký gây chấn động mang tên The Woman In Me. Trong cuốn sách, Britney tiết lộ Justin khuyên cô phá thai năm 19 tuổi vì cả 2 còn quá trẻ. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 cũng khẳng định bị bạn trai cũ Justin “cắm sừng”.

Chuyện tình của Britney Spears - Justin Timberlake từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Cặp đôi lần đầu gặp gỡ hồi năm 1993 tại chương trình The Mickey Mouse Club. 2 ngôi sao chính thức hẹn hò từ năm 1999 và kết thúc mối quan hệ tình cảm 3 năm sau đó. Trong giai đoạn mặn nồng, họ tích cực hỗ trợ đối phương trong sự nghiệp. Justin tham gia vào quá trình sản xuất ca khúc What It's Like to Be Me cho bạn gái cũ. Trong khi đó, công chúa nhạc Pop xuất hiện tại 1 sự kiện từ thiện của NSYNC - nhóm nhạc Justin từng gắn bó.

Britney Spears và Justin Timberlake hẹn hò trong giai đoạn từ năm 1999 - 2002

Nguồn: People