Britney Spears: Một đời khổ vì yêu, đến khi nào mới tự chữa lành?

Hồi ký The Woman In Me của Britney Spears thực sự như một "quả bom" dội xuống làng giải trí, hé lộ hàng loạt câu chuyện bí mật về cuộc đời nữ ca sĩ thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc một thời. Sách bán bán được 1,1 triệu bản tại riêng thị trường Mỹ và khoảng 2,4 triệu bản toàn cầu sau hơn một tuần phát hành.

Bìa cuốn hồi ký mới ra mắt của Britney Spears.

Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân sau khi cuốn sách lên kệ: "Tôi làm điều này không phải để tấn công bất kỳ ai. Phần lớn trong đó là những câu chuyện từ 20 năm trước. Tôi đã vượt qua và đang sống trong những trang mới đầy tươi đẹp". The Woman in Me cũng là lời giải thích cặn kẽ nhất cho đến nay từ Britney Spears tới công chúng. Cuốn sách dài 288 trang chứa đầy những tâm sự, câu chuyện chưa từng kể. Qua đó, người ta cũng hiểu hơn lý do cuộc đời cô trải qua quá nhiều thăng trầm như vậy.



Câu chuyện tình gây sốc cả thế giới

Từ cuốn hồi ký, người đọc có thể dễ dàng nhận thấy cú trượt dài của Britney Spears - từ một ngôi sao nhạc pop đình đám cho đến bà mẹ điên loạn cạo trọc đầu và giam hai con trong nhà tắm - bắt nguồn từ những mối tình độc hại, đầy nỗi đau.

Những ngày qua, netizen sốc khi biết nàng "Bích Nụ" từng bị người yêu cũ Justin Timberlake ép phá thai năm 19 tuổi. Trong sách, Britney Spears kể lại những ngày đầu trong mối quan hệ với chàng nam ca sĩ, từ nụ hôn đầu tiên của họ thời tham gia chung show Câu lạc bộ chuột Mickey cho đến bộ trang phục mang tính biểu tượng tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ năm 2001. "Justin đã làm tổn thương tôi nhiều như vậy. Khi anh ấy rời bỏ, tôi đã rất suy sụp. Bất cứ khi nào có ai hỏi tôi về anh ấy, tất cả những gì tôi có thể làm là khóc", Britney viết.

Britney Spears hẹn hò Justin Timberlake từ năm 1999 đến năm 2002

Trong tự truyện, Britney Spears tiết lộ mối quan hệ của họ có nhiều vấn đề hơn cả những lời đồn đại. Cô cho biết từng nhiều lần phát hiện Justin Timberlake ngoại tình với các sao nữ khác. Về phần mình, giọng ca Toxic thừa nhận từng một lần có lỗi với bạn trai khi hôn biên đạo múa Wade Robson tại một quán bar. Tuy nhiên, cô đã kể lại mọi chuyện với Justin Timberlake sau đó và được anh tha thứ.

Khi biết mình mang thai năm 19 tuổi, Britney Spears bất ngờ, xen lẫn là cảm xúc hạnh phúc chứ không đau khổ. Vì từ lâu, cô luôn muốn Justin Timberlake sẽ trở thành một gia đình mới. Tuy nhiên, niềm khao khát đó nhanh chóng bị dập tắt khi nam ca sĩ ép cô phá thai. Đó cũng là một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất mà Britney phải trải qua trong suốt cuộc đời cũng không thiếu những bi thương của mình.

Cay đắng hơn nữa, sau khi nhận hết phần thiệt thòi về mình để níu giữ tình cảm của bạn trai, Britney Spears đón nhận lời chia tay từ Justin Timberlake qua một tin nhắn điện thoại cụt lủn: "Kết thúc rồi!". Thời điểm đó, công chúng chưa được biết lý do mối tình chấm dứt. Tuy nhiên, MV Cry Me A River của Justin phát hành ngay sau đó khiến nhiều người cho rằng Britney ngoại tình với người đàn ông khác.

Cũng từ đây, hình ảnh của cô sụp đổ trước mắt công chúng. Suốt nhiều năm, nữ ca sĩ trở thành mục tiêu bị chỉ trích của báo giới cũng như công chúng vì làm tổn thương Timberlake - chàng trai "vàng" của làng giải trí Hollywood lúc bấy giờ.

Justin Timberlake ám chỉ việc Britney Spears ngoại tình qua MV Cry Me A River

Những vết xe đổ hôn nhân

Các mối tình sau đó của Britney Spears chỉ càng giống như bằng chứng củng cố cho việc cô là lý do khiến con tim Timberlake tan vỡ. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Britney Spears là với người bạn thời thơ ấu Jason Alexander. Cặp đôi kết hôn vào tháng 1/2004 tại Las Vegas. Hai người chỉ làm vợ chồng trong vỏn vẹn 55 tiếng đồng hồ. Gia đình nữ ca sĩ tìm mọi cách để chấm dứt cuộc hôn nhân vì cho rằng Jason muốn kiếm lời từ ngôi sao nhạc pop.

Britney Spears và Jason Alexander trải qua cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 55 tiếng

Qua những câu chuyện trên truyền thông, nhiều người cho rằng Britney Spears đã trở thành kẻ điên tình, không còn làm chủ được hành động và suy nghĩ của bản thân. Tình trạng sức khỏe tinh thần của cô đề tài gây bàn tán xôn xao trên khắp các mặt báo. Sau vụ việc, chủ nhân hit Piece of Me bị gia đình và quản lý kiểm soát chặt hơn, cặp đôi cũng bị cắt đứt liên lạc.



Không lâu sau cuộc hôn nhân chớp nhoáng, Britney Spears tiếp tục lao vào một cuộc tình độc hại với vũ công Kevin Federline rồi kết hôn vào tháng 9/2004. Họ có với nhau 2 con trai là Sean (sinh năm 2005) và Jayden (2006).

Cuộc hôn nhân thứ hai của Britney Spears cũng ồn ào không kém, khi hàng loạt người hâm mộ cho rằng Kevin Federline chỉ là kẻ đào mỏ muốn mượn danh tiếng của cô làm bàn đạp để vươn lên. Tuy nhiên, cô ca sĩ tuổi đôi mươi lúc đó bỏ ngoài tai hết những lời cảnh báo đó. Có lẽ, chính Britney cũng biết lý do Kevin tiếp cận và ở bên mình. Thế nhưng, với khát khao muốn được yêu mãnh liệt sau những lần đổ vỡ lúc đó, cô vẫn cố gắng hy vọng người đàn ông này có thể thực sự trở thành chỗ dựa cho mình.

Kết cục của mối quan hệ không khiến nhiều người bất ngờ. Tháng 11/2006, Britney Spears đệ đơn ly hôn và để mất quyền nuôi 2 con trai vào tay chồng cũ. Kevin Federline đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy vợ cũ không thể nào trở thành người mẹ tốt khi tinh thần bất ổn, nhiều lần vào trại cai nghiện, liên tục có những hành vi mất kiểm soát. Britney Spears thậm chí phải chu cấp hàng chục nghìn USD mỗi tháng cho chồng con. Trong gần 20 năm qua, Federline không thiếu những lần đưa vợ cũ ra tòa chỉ vì muốn vòi thêm tiền của cô.

Sau khi mất quyền nuôi 2 con trai, Britney Spears ngày càng trở nên mất kiểm soát và dẫn đến việc bị cha ruột giám hộ trong 13 năm

Gần đây nhất, ngay sau khi thoát khỏi việc bị cha ruột giám hộ suốt 13 năm, Britney Spears tiếp tục bước vào cuộc hôn nhân thứ ba với Sam Asghari - chàng huấn luyện viên thể hình điển trai đã đồng hành bên cô suốt 5 năm trước đó. Khi đám cưới diễn ra, người hâm mộ của nữ ca sĩ chia thành hai phe. Một nửa hân hoan vì nàng công chúa của họ cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc bên một người đàn ông xứng đáng. Nửa còn lại không thể không nghi ngờ Sam chỉ là một kẻ tiếp theo tiếp cận Britney vì khối tài sản kếch xù của nữ ca sĩ.

Cuộc hôn nhân thứ ba của Britney Spears cũng chỉ tồn tại vỏn vẹn 14 tháng. Nhiều khán giả bình luận Britney đi lại "vết xe đổ" khi hôn nhân tan vỡ, bị chồng cũ tìm cách bòn rút tiền bạc. Một số nguồn tin cho biết nguồn cơn của mâu thuẫn đến từ việc Britney bất ổn tâm lý. Asghari và quản lý thuyết phục cô khám chữa nhưng không thành.

Sam Asghari từng được kỳ vọng là bến đỗ hạnh phúc của Britney Spears thế nhưng cuộc hôn nhân giữa họ cũng chỉ kéo dài trong 14 tháng

Cả cuộc đời khao khát một gia đình hạnh phúc

Cuốn sách được tung ra vào lúc nhiều người đang ngần ngại với hàng loạt hành động khó hiểu của cô sau khi thoát khỏi việc bị giám hộ từ năm 2021. Rất đông người hâm mộ từng ủng hộ nhiệt tình việc nữ ca sĩ được sống theo ý mình nay lại cảm thấy ái ngại khi nghe tin cô lại ly dị chồng mới sau 14 tháng kết hôn hay đăng video nhảy khi cầm dao trên Instagram.

Có một điều nhiều người hâm mộ của Britney Spears đều đồng tình là cô có gu bạn trai rất tệ, thường xuyên trao trái tim mình sai chỗ. Nguyên nhân của việc này phần nào đến từ xuất thân của nữ ca sĩ khi phải lớn lên trong một gia đình không hề hạnh phúc.

Xuyên suốt cuốn hồi ký của mình, Britney nhiều lần nhắc tới nỗi sợ rằng gia đình đang cố tìm cách giết mình. Như một "con gà đẻ trứng vàng" của cả nhà, nữ ca sĩ trở thành nguồn kinh tế dồi dào cho cả bố mẹ và các anh chị em thi nhau bòn rút. Cô cáo buộc cha mình đã kiếm được hàng triệu USD từ cô nên đã cố gắng tìm mọi cách để kéo dài việc giám hộ trong suốt 13 năm.

Britney Spears bị cha ruột kiểm soát suốt 13 năm

Cũng vì lẽ đó, Britney Spears luôn khát khao có một gia đình hạnh phúc, sẵn sàng đánh đổi cả bản thân. Cô viết trong hồi ký: "Đánh đổi sự tự do của bản thân để lấy những giấc ngủ trưa bên con cái, đó là một giao kèo mà tôi luôn sẵn lòng chấp thuận… Nếu họ để tôi sống cuộc sống của mình, tôi sẽ làm theo trái tim và thoát khỏi chuyện này một cách đúng đắn. 13 năm trôi qua, tôi cảm thấy như cái bóng của chính mình".

Sau khi cuốn hồi ký của Britney Spears lên kệ, nhiều người so sánh cuộc đời cô với Taylor Swift - một ngôi sao xinh đẹp và tài năng nhưng cũng không kém phần nổi loạn trong đường tình duyên. Điểm khác là "công chúa nhạc đồng quê" có sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình nên vẫn giữ vững phong độ sau gần 20 năm tại Hollywood, thậm chí còn ngày càng thành công rực rỡ hơn trước.

Trong khi đó, Britney gần như mắc kẹt trong quá khứ với hàng loạt vết thương tinh thần không bao giờ lành sẹo. Trên Instagram, nhiều người nói rằng nữ ca sĩ vẫn trang điểm, mặc những bộ đồ như thập niên 2000s. Có ý kiến rằng các ngôi sao nhí thường ngừng lớn thêm ở khoảnh khắc họ trở nên nổi tiếng. Britney Spears không phải ngoại lệ. Một số nói buồn phát khóc khi thần tượng trông như một bóng ma của chính cô - một phiên bản tươi đẹp mà Britney Spears không bao giờ muốn thời gian cướp đi từ mình.

Qua cuốn hồi ký, người ta cảm thấy cuộc đời Britney Spears là liên tục những bi kịch chồng lên nhau mà chưa thấy hồi kết. Để quên đi hiện thực phũ phàng đó, nữ ca sĩ luôn chọn cách ngả vào những người mà chính cô cũng biết trước có thể khiến mình thêm đau khổ. Đối với nhiều fan của Britney, điều họ luôn mong muốn là nàng "công chúa nhạc pop" biết cách tự yêu lấy bản thân, chữa lành cho chính mình trước khi chờ đợi hạnh phúc từ người khác.