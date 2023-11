Britney Spears gây xôn xao với clip phản cảm, đúng 1 tháng sau khi ra mắt cuốn hồi ký chấn động

Chiều 29/11 (giờ Việt Nam), tờ Pagesix đưa tin Britney Spears vừa khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng khi đăng tải clip nude lên trang Instagram cá nhân. Được biết, đoạn video được chia sẻ sau đúng 1 tháng kể từ khi nữ ca sĩ sinh năm 1981 phát hành cuốn hồi ký gây chấn động mang tên The Woman In Me.

Trong video mới đây, Britney gửi lời chào buổi sáng tới khán giả, còn có nhiều biểu cảm đáng chú ý. Đặc biệt, việc giọng ca Toxic để lộ nhiều da thịt đã bị netizen nhận xét là phản cảm, không phù hợp với môi trường mạng.

Một phần video Britney đăng tải khiến người hâm mộ bất ngờ

Britney Spears vừa đăng tải lên trang cá nhân 1 đoạn video được cho là phản cảm. Chỉ trong thời gian ngắn, clip đã thu về hàng trăm ngàn lượt tương tác. Trong đó, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi xem video mới đây của giọng ca Toxic

Trong cuốn hồi ký The Woman In Me, nữ ca sĩ giải thích về lý do đăng nhiều ảnh nude lên trang cá nhân sau khi kết thúc 13 năm bị giám hộ: “Có thể nhiều người thắc mắc về lý do tôi thích chụp ảnh nude hoặc khoe quần áo mới. Những người đó phải ở trong hoàn cảnh bị chụp hình liên tục, bị yêu cầu tạo dáng để đối phương cảm thấy hài lòng thì họ mới thấu hiểu niềm vui sướng của tôi khi được chụp hình theo cách mà mình muốn”.

Britney từng lên tiếng về việc thường xuyên nude sau khi thoát khỏi 13 năm bị kìm kẹp

Trước đó, vào hôm 20/11, Britney lần đầu lộ diện sau khi ra mắt The Woman In Me. Trước ống kính, nữ ca sĩ lộ rõ vẻ rạng rỡ, thoải mái bên người trợ lý kiêm bạn thân Cade Hudson. Được biết, vào thời điểm đó, họ cùng đi ăn tối ở 1 nhà hàng nổi tiếng ở West Hollywood, Los Angeles (Mỹ).

Nữ ca sĩ đình đám lộ diện vào hôm 20/11 với tâm trạng thoải mái

Nguồn: Pagesix