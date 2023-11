Lời nói xé lòng “ngay cả cha mẹ cũng xấu hổ vì tôi” và phía sau cuốn hồi ký gây sốc của Britney Spears

Khi bất ngờ cạo đầu vào năm 2007, Britney Spears làm dấy lên tin đồn cô bị suy sụp sức khỏe tinh thần nặng nề, dẫn đến thiếu kiểm soát. "Công chúa nhạc pop" lúc ấy mới 25 tuổi đã phải ngậm ngùi vào trại cai nghiện.

Hơn một thập kỷ sau, Britney mới tiết lộ việc thay đổi kiểu tóc là hành động thể hiện sự bất mãn của cô với thế giới. "Mọi người nghĩ điều đó thật buồn cười, như kiểu: 'Xem kìa! Ả ta điên rồ quá'", ca sĩ nói.

Và cho đến gần đây, trong cuốn hồi ký The Woman in Me, cô mới viết rằng: "Ngay cả cha mẹ cũng xấu hổ vì tôi. Nhưng dường như không ai hiểu tôi chỉ đơn giản là mất trí vì đau buồn. Đau buồn vì họ đã cướp đi các con tôi".

Nỗ lực chống lại sự kỳ thị của "công chúa nhạc pop"

The Woman in Me được lên kệ gần cuối tháng 10 và lập tức làm dậy sóng dư luận với chi tiết "Britney Spears từng bị Justin Timberlake ép phá thai".

Cụ thể, Britney kể trong hồi ký: "Cho đến thời điểm này, đó là một trong những nỗi đau khủng khiếp nhất của tôi. Chuyện đó xảy ra hoàn toàn ngoài dự kiến, nhưng với tôi, nó cũng không phải thảm kịch. Tôi từng yêu Justin và mong đợi xây dựng gia đình với anh ấy, nhưng giờ đây khi ngẫm lại, có lẽ mọi chuyện đến quá sớm. Justin không vui với chuyện tôi mang bầu, và anh ấy nghĩ chúng tôi còn quá trẻ để làm cha mẹ".

Những trải lòng gây sốc của ca sĩ Baby One More Time phần nào khiến công chúng hiểu được nữ ca sĩ đã đau khổ thế nào, song cũng mạnh mẽ vượt qua bi kịch ra sao. Nói cách khác, The Woman in Me đã củng cố nhận định: "Hồi ký của người nổi tiếng trở thành phương tiện để các ngôi sao - đặc biệt là phụ nữ - giành lại quyền tự chủ đối với cuộc đời họ".

Theo NBC News, thể loại hồi ký luôn có sức hấp dẫn rộng rãi. Hơn thế nữa, giới chuyên gia và người hâm mộ nhận định độ nóng của nó đã vượt xa nhu cầu "hóng hớt" những tin đồn hậu trường.

The Woman in Me được xem là "bom tấn" của ngành xuất bản. Ảnh: PinkNews

Ashley Hamilton, đồng chủ trì podcast Celebrity Memoir Book Club, phát biểu: "Chuyện phiếm về người nổi tiếng từng bị coi là thông tin vô bổ, nhưng thực chất nó là cơ sở để thảo luận về hành vi con người".

Với Britney Spears, điều mọi người hay khuyên ca sĩ này là nên kiềm chế. Thậm chí, fan còn coi cách Britney Spears hoạt động trên mạng xã hội là bằng chứng cho thấy thần tượng của họ thất thường, cần được giúp đỡ.

Đơn cử vào tháng trước, cảnh sát tới nhà riêng để kiểm tra sức khỏe của Britney Spears, sau khi có người gọi 911 báo cáo việc ca sĩ này đăng tải video nhảy múa với những con dao. Nhưng ngay sau đó, "công chúa nhạc Pop" giải thích rằng những con dao là giả, và cô chỉ đang cố gắng bắt chước đồng nghiệp Shakira.

Thông qua mạng xã hội, Cat Hoggard Wagley, một người hâm mộ của Spears, chia sẻ: "Thật khó chịu khi công chúng cứ xem Britney là một người phụ nữ tâm thần. Không riêng người nổi tiếng, ngoài kia vẫn còn nhiều người rơi vào tình cảnh giống vậy".

Wagley nói, vào cuối những năm 1990, đầu thập niên 2000, chính là thời kỳ đặc biệt khó khăn của các ngôi sao nữ vì họ liên tục bị những tạp chí lá cải tung tin đồn hạ nhục, trong đó nạn nhân điển hình là Britney Spears.

Giới thiệu mình là nhà trị liệu tâm lý ở Indiana (Mỹ), Wagley cho hay: "Những phụ nữ ở độ tuổi của tôi đã đối mặt với nền văn hóa tương tự Spears, chỉ là ở một cấp độ khác. Chúng tôi đã trải qua sự kỳ thị phụ nữ mà Britney từng trải qua".

Câu chuyện không chỉ riêng của Britney Spears

The Woman in Me ra đời không lâu sau khi hồi ký của các sao nữ nổi tiếng như Jada Pinkett Smith và Julia Fox được phát hành. Điểm chung của cả 3 là đều chia sẻ việc họ cảm thấy bị kiểm soát hoặc bị hiểu lầm như thế nào trong cuộc sống cá nhân, sự nghiệp.

Theo NBC News, Down the Drain do Julia Fox chấp bút đề cập tuổi thơ đầy biến động, mối quan hệ căng thẳng của cô với gia đình và đáng chú ý là hành trình vượt qua chứng nghiện ma túy.

Đọc xong cuốn này, Hali Brown có góc nhìn khác về Julia Fox - người phụ nữ bị số đông đánh giá là "hư hỏng, chiêu trò". Hali Brown nói: "Tự truyện của Julia Fox và những người nổi tiếng khác chứng minh cho tôi thấy rằng khi chúng ta chỉ nhìn thấy một mặt của một người không có nghĩa rằng chúng ta hiểu tất tần tật về người đó".

Down the Drain cho thấy nhiều khía cạnh khác nhau của Julia Fox. Ảnh: Harper's Bazaar.

"Ngôi sao cũng chỉ là con người", Brown chia sẻ thêm.

Trong khi đó, người đứng sau podcast Celebrity Memoir Book Club, Claire Parker, cho hay mô-típ của hồi ký người nổi tiếng luôn là câu chuyện vật lộn với sức khỏe thể chất và tinh thần, nỗi thống khổ hoặc mất mát. Riêng hồi ký của sao nữ thường có thêm nội dung về sự khám phá bản thân và niềm vui giản dị trong cuộc sống.

"Những phụ nữ 30 tuổi như tôi thường than vãn rằng: 'Chúa ơi, nếu ngày mai chúng ta không làm điều mình muốn, ắt hẳn đã bở lỡ chuyến tàu rồi'. Tuy nhiên, có những người tỏ ra bình thản, chỉ chia sẻ ngắn gọn: 'Cuộc đời không kết thúc ở tuổi 30 đâu'", Parker bày tỏ.

Kristen McLean, nhà phân tích ngành sách tại Circana (công ty theo dõi hành vi và xu hướng của người tiêu dùng trong các ngành), nói sự phổ biến của thể loại hồi ký bắt nguồn từ nhu cầu muốn chia sẻ để khán giả có thể thấu hiểu những tâm tư thầm kín của người nổi tiếng.

Đối với trường hợp với Britney Spears, The Woman in Me được xem là cơ hội trải lòng những nỗi khổ của cô, cũng như chứng minh rằng cô đã kiểm soát câu chuyện cá nhân tốt như thế nào trong ngần ấy năm. Ở thời đại tin giả về các sao tràn lan 24/7, việc Britney Spears xuất bản hồi ký là quyết định đúng đắn và thông minh.