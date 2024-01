Britney Spears trước khi tuyên bố từ bỏ làng nhạc: "Công chúa nhạc pop" oanh tạc 1 thời nay đã muốn nghỉ ngơi!

Mới đây, Britney Spears đã khiến những người yêu mến âm nhạc của cô bàng hoàng khi đăng thông báo trên Instagram rằng mình sẽ không bao giờ trở lại với ngành công nghiệp âm nhạc nữa. Nữ ca sĩ thích thú với công việc viết nhạc cho người khác hoặc... cho vui mà cô đã làm trong suốt 2 năm qua.

Tuyên bố này của Britney chắc hẳn sẽ khiến các fan vô cùng hụt hẫng bởi kể từ album cuối cùng là Glory vào năm 2016 đến nay cũng đã 8 năm, nữ ca sĩ đã dần "im hơi lặng tiếng" trong showbiz. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cả tuổi xuân của Britney đã cống hiến cho ngành giải trí 1 "kho tàng âm nhạc" đồ sộ nên thời điểm này cô muốn nghỉ ngơi cũng là điều dễ hiểu.

Britney Spears

"Công chúa nhạc pop" trở thành hiện tượng toàn cầu chỉ với bản hit đầu tay

Britney gia nhập làng giải trí khi tuổi đời còn rất nhỏ. Cô từng là thành viên của The Mickey Mouse Club cùng Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling... Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc của cô chính thức khởi sắc chỉ với album đầu tay ...Baby One More Time cùng ca khúc chủ đề cùng tên được phát hành vào ngày 12 tháng 1 năm 1999.

Album này nhanh chóng đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard 200 và được chứng nhận 2 lần đĩa Bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ sau một tháng. Trên thị trường quốc tế, album đứng đầu các bảng xếp hạng thuộc 15 quốc gia và bán được hơn 10 triệu bản trong năm đầu phát hành.

Britney Spears - ...Baby One More Time

Ngoài ra, ca khúc chủ đề ...Baby One More Time cũng trở thành hiện tượng toàn cầu khi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong hai tuần liên tiếp. Tính đến nay, bài hát này đã bán được hơn 10 triệu bản trên toàn cầu, trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. ...Baby One More Time sau đó đã mang về cho Britney một đề cử giải Grammy cho Trình diễn giọng pop nữ xuất sắc nhất. Với thành công của ...Baby One More Time, Britney được ghi nhận là người có ảnh hưởng đến sự hồi sinh của dòng nhạc teen pop vào cuối thập niên 1990.

Britney trở thành biểu tượng âm nhạc chỉ với album đầu tay

Thành công nối tiếp thành công với loạt album sau đó...

Sau thành công của ...Baby One More Time, Britney ra tiếp loạt album Oops!... I Did It Again, Britney... và đều đạt được những kết quả vang dội. Đặc biệt, album Britney tiếp tục mang về cho chính chủ 2 đề cử Grammy nữa.

Đáng chú ý hơn cả là màn trình diễn đĩa đơn đầu tay từ album này - I'm a Slave 4 U tại Video Music Awards 2001 đã nhanh chóng trở thành 1 trong những tiết mục đáng nhớ nhất lịch sử lễ trao giải này. Hình tượng Britney biểu diễn với một con hổ trong lồng và một con trăn được đặt trên vai trong trang phục ngắn cũn cỡn đã khiến tiết mục này nhận về nhiều tranh cãi nhưng vẫn đạt được dấu ấn nhất định.

Màn trình diễn mang tính biểu tượng của Britney

Tuy nhiên, nói về cuộc lột xác dữ dội trong âm nhạc của Britney thì phải kể đến album thứ 4 In The Zone được phát hành vào năm 2003. Chính thức từ bỏ hình tượng "công chúa nhạc pop" đáng yêu, Britney xuất hiện trong album này cùng dòng nhạc dance lôi cuốn và phong cách ăn mặc vô cùng gợi cảm mà đĩa đơn đầu tay Toxic là minh chứng rõ ràng nhất. Ca khúc này cũng mang lại cho Britney giải Grammy đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại ở hạng mục Thu âm nhạc dance xuất sắc nhất (2005).

Toxic mang về cho Britney giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp

Sau thành công của In The Zone, Britney tập trung kinh doanh cũng như phát hành một số album tổng hợp. Thời điểm này cũng được đánh giá là một trong những thời kỳ đen tối nhất của "công chúa nhạc pop" một thời khi vướng vào cuộc hôn nhân với Kevin Federline.

Trở lại ngoạn mục sau scandal

Một loạt những scandal nổ ra vào năm 2006-2007 những tưởng sẽ đánh gục Britney nhưng không, cô vẫn quyết định trở lại với âm nhạc. Chỉ tiếc là sự trở lại của cô lại ồn ào hơn bao giờ hết. Màn trình diễn tái xuất tại Video Music Awards 2007 được đánh giá là thảm hoạ khi Britney xuất hiện vô cùng uể oải, vũ đạo lọng cọng và trình diễn thiếu sức sống.

Sân khấu comeback vào năm 2007 bị đánh giá thảm hoạ

Tuy nhiên, album Blackout được phát hành sau đó lại như vực dậy sự nghiệp của Britney một lần nữa. Album nhận được những đánh giá tích cực từ các nhà phê bình và đã bán được hơn 3 triệu bản trên toàn thế giới. Sau màn trình diễn bị đánh giá thảm hoạ, Britney đã có cú lội ngược dòng 1 năm sau đó khi đĩa đơn thứ 2 từ Blackout - Piece Of Me đạt đến 3 giải thưởng quan trọng tại Video Music Awards 2008, trong đó có MV của năm.

Sau đó, Britney phát hành tiếp album Circus và có đĩa đơn thứ 2 đứng đầu BXH Billboard Hot 100 - Womanizer. Những album sau đó là Femme Fatale, Britney Jean, Glory cũng thành công nhưng hiệu quả không bằng các album trước của Britney. Thời điểm này, nữ ca sĩ tập trung vào việc đi tour nhiều hơn. Piece Of Me Tour Tour (2018) đem lợi nhuận về cho Britney tổng cộng là 54.3 triệu đô la Mỹ từ 260.531 vé được bán ra, xếp hạng 6 trong các tour lưu diễn bán chạy nhất của nghệ sĩ nữ năm 2018, đứng thứ nhì tour bán chạy của nghệ sĩ nữ ở riêng Vương Quốc Anh vào năm 2018.

Britney Spears - Piece Of Me

Britney trở lại ngoạn mục với Piece Of Me

Nữ ca sĩ sau đó tập trung cho việc đi tour

Từ bỏ quyền bảo hộ và từ bỏ luôn ngành công nghiệp âm nhạc

Vào ngày 4 tháng 1 năm 2019, Britney tuyên bố tạm dừng vô thời hạn và huỷ bỏ chuyến biểu diễn nơi cư trú tại Las Vegas sau khi người cha Jamie của cô bị vỡ ruột kết trong tình trạng nguy kịch. Cùng giai đoạn này, phong trào #FreeBritney đòi chấm dứt quyền bảo hộ trả tự do cho Britney bùng nổ trên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía nghệ sĩ gồm có Cher, Paris Hilton và Miley Cyrus, và tổ chức phi lợi nhuận American Civil Liberties Union.

Phong trào #FreeBritney được nhiều người nổi tiếng ủng hộ

Kể từ khi chấm dứt quyền bảo hộ, cuộc sống cá nhân, sự hiện diện trên mạng xã hội và sức khoẻ tổng thể của Britney đã trở thành đề tài thu hút sự quan tâm mới của giới truyền thông và người hâm mộ, làm nảy sinh các thuyết âm mưu. Có thể nói, dù không ra nhạc thường xuyên nhưng Britney vẫn luôn giữ được độ hot của mình.

Quyển hồi ký The Woman in Me của cô được phát hành vào ngày 24 tháng 10 năm 2023 như hé lộ thêm những sự thật xoay quanh cuộc sống mà nữ ca sĩ đã từng phải chịu đựng, đặc biệt là những câu chuyện xoay quanh anh bạn trai cũ Justin Timberlake cũng làm dư luận rúng động một thời.

Cuốn hồi ký gây xôn xao của nữ ca sĩ

Có lẽ sau thời gian dài "rong chơi" với âm nhạc, Britney đã cảm thấy mệt mỏi và thực sự muốn nghỉ ngơi. Trở thành người viết nhạc sau lưng các nghệ sĩ khác như một quyết định đúng đắn để cô có thể vừa nghỉ ngơi vừa thoả mãn đam mê âm nhạc vẫn còn cháy âm ỉ bên trong mình. Dù vậy, các fan vẫn luôn nuôi hi vọng 1 ngày nào đó sẽ được nhìn thấy 1 Britney Spears trở lại với âm nhạc mạnh mẽ hơn bao giờ hết!