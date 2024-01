Bị nhắc chuyện ra album mới quá nhiều, 1 nữ ca sĩ tuyên bố không bao giờ trở lại làng nhạc!

Mới đây nhất, trên trang instagram cá nhân của mình, nữ ca sĩ Britney Spears đã bất ngờ thông báo rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại làng nhạc. Thời gian vừa qua, thông tin "công chúa nhạc pop" một thời đang rục rịch chuẩn bị cho album mới khiến dân tình xôn xao.

Britney bất ngờ tuyên bố không bao giờ quay lại làng nhac

Vì đã lâu lắm rồi Britney chưa ra album mới vì vướng lùm xùm kiện tụng với gia đình nên các fan đều háo hức trước thông tin này. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1981 nhanh chóng phủ nhận. Cô chia sẻ: " Tất cả tin tức đều là rác rưởi. Họ cứ đưa tin tôi đang tìm người để làm album mới... Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại với ngành công nghiệp âm nhạc. Bây giờ tôi chỉ sáng tác cho vui hoặc cho người khác thôi. Những người đã đọc sách của tôi, còn nhiều điều các bạn chưa biết về tôi lắm!

Tôi đã viết khoảng hơn 20 ca khúc cho nghệ sĩ khác trong 2 năm qua. Tôi là ghostwriter và tôi thích như vậy hơn. Người ta cũng nói quyển sách được phát hành mà không có sự đồng ý của tôi, điều này không đúng… Mọi người có đọc tin tức dạo gần đây không?...”.

Britney Spears được mệnh danh là "công chúa nhạc pop" khi đã hồi sinh dòng nhạc teen pop trong giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, nữ ca sĩ đã gặt hái vô số giải thưởng và danh hiệu, gồm 1 giải Grammy, 15 kỷ lục Guinness thế giới, 6 giải MTV Video Music Awards, 7 giải Billboard Music Awards, giải thưởng biểu tượng đài Radio Disney và một ngôi sao vinh danh tại đại lộ danh vọng Hollywood.

Nữ ca sĩ có nhiều bản hit để đời

Loạt hit được công chúng yêu thích của Britney gồm có ...Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Womanizer, 3, Hold It Against Me, Toxic, Circus, Gimme More ...