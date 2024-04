Taylor Swift - người phụ nữ phi thường

Taylor Swift và khối lượng công việc vượt qua giới hạn của một người bình thường

Ngày 19/4, album phòng thu thứ 11 của Taylor Swift - The Tortured Poets Department chính thức xuất xưởng. Đúng 0h (theo giờ Mỹ), 16 ca khúc lên kệ, lập tức gây bão streaming trên toàn thế giới. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, Taylor Swift quyết “càn quét" đến cùng, ngay trong đêm, cô tung thêm phiên bản mở rộng TTPD: The Anthology. Từ 16 tracks ban đầu, album của “Rắn chúa" được bổ sung thêm 15 bài hát, nâng tổng thời lượng lên 2 tiếng phát nhạc cho tổng cộng 31 tracks.

Taylor Swift một lúc phát hành album kép "The Tortured Poets Department" và "TTPD: The Anthology" khiến khán giả choáng ngợp

Việc bất ngờ “đánh úp" album đôi chỉ sau 2 tiếng The Tortured Poets Department phát hành đã khiến làng nhạc chao đảo. Ngoài việc hào hứng vì được nghe nhạc mới thỏa thích, công chúng còn phải kinh ngạc trước sức sáng tạo và cường độ làm việc phi thường của người phụ nữ được ví như “music industry".

Taylor Swift sáng tác 31 ca khúc cho 1 album

Theo nhiều tiết lộ, các bài hát trong The Tortured Poets Department đã được Taylor Swift chuẩn bị song song trong thời gian phát hành Midnights - tức 2 năm trước. Có những ca khúc đã sáng tác từ trước, có những ca khúc mới “ra lò" đúng nghĩa. Việc này đồng nghĩa với việc Taylor Swift đã vừa chuẩn bị album vừa mang The Eras Tour đi khắp thế giới.

Taylor Swift đã vừa chuẩn bị album vừa mang "The Eras Tour" đi khắp thế giới

Phát hành album thứ 10 Midnights vào cuối 2022, đầu 2023 cô đã khởi động chuyến lưu diễn quy mô nhất - The Eras Tour. Tính đến hiện tại, Taylor Swift đã diễn hơn 80 đêm tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Úc, châu Á. Mới đây nhất là 6 đêm độc quyền Đông Nam Á tại Singapore.

Thông thường, các nghệ sĩ khi chạy tour đều tập trung hoàn toàn vào việc biểu diễn. Năng lượng dành cho sân khấu, liên tục di chuyển và luyện tập, chuẩn bị đã chiếm gần như toàn bộ quỹ thời gian của nghệ sĩ. Nhưng Taylor Swift là một ngoại lệ.

Taylor Swift đã diễn hơn 80 đêm tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Úc, châu Á

Chạy tour “hùng hục" với trung bình mỗi concert diễn ra trên dưới 4 tiếng đồng hồ, setlist lên đến 40 bài hát, Taylor Swift vẫn có thời gian sáng tác và sản xuất nhạc. Không chỉ là 31 bài hát mới trong album kép TTPD: The Anthology, Taylor Swift còn tái phát hành những album cũ. Trong năm 2023, nữ ca sĩ tái thu âm, chỉnh sửa và ra mắt lại 2 album Fearless (Taylor’s Version) và 1989 (Taylor's Version).

Trong thời gian chạy tour, chuẩn bị album mới, Taylor Swift còn tái phát hành 2 album re-recording. Trong đó, 1989 (Taylor's Version) tạo nên kỷ lục doanh thu.

Bên cạnh đó, Taylor Swift còn ra mắt phim concert The Eras Tour, liên tục xuất xưởng các sáng tác “cất kho" - hay còn gọi là From The Vault (chuỗi bài hát từng được sáng tác cho các album nhưng không được dùng, nằm trong bóng tối đến khi xuất hiện). “Rắn chúa" còn tự mình làm hình ảnh, quay MV, thử sức với vai trò đạo diễn qua một số MV của chính mình như All Too Well (10 minutes), The Man hay Anti Hero. Từ đây, Taylor Swift công bố làm đạo diễn cho phim dài đầu tay khiến cả giới điện ảnh trầm trồ.

Taylor Swift thử sức với vai trò đạo diễn cho phim dài tập đầu tay

Khối lượng công việc của Taylor Swift đã vượt giới hạn của một người bình thường. Fan hay đùa vui Taylor là “con trâu nước Mỹ”, hay phải là “robot" thì mới có thể thực hiện bấy nhiêu dự án chỉ với 24 tiếng 1 ngày. Cùng một quỹ thời gian, nhưng ai có thể làm việc được như Taylor Swift?

Cân bằng cuộc sống cá nhân với sự nghiệp hoàn hảo một cách không tưởng

Nhìn vào lượng công việc mà Taylor Swift đảm đương thời gian qua, nhiều người sẽ mặc định đây là một cô gái workaholic, hay còn gọi là “tham công tiếc việc" đến mức không còn không gian cá nhân. Nhưng Taylor Swift chứng minh điều ngược lại. “Rắn chúa" chính là hình mẫu phụ nữ hiện đại, tài năng, độc lập và có khả năng cân bằng cuộc sống hoàn hảo đến không tưởng.

Taylor Swift chia tay Joe Alwyn ngay chặng đầu của "The Eras Tour"

Taylor Swift không vì làm việc mà quên đi bản thân mình. Về phương diện tình cảm, Taylor luôn để mình yêu và được yêu. Nhạc của cô đa số viết về tình yêu, cảm hứng đến từ chính những cảm xúc Taylor tự mình trải nghiệm. Fan đã chứng kiến giọt nước mắt đầy tiếc nuối của Taylor Swift khi hát Champagne Problems trên sân khấu The Eras Tour chặng đầu tiên. Khi ấy, cô vừa chia tay “chàng thơ Anh Quốc" Joe Alwyn.

Mối tình 6 năm kết thúc, dù cho có đau khổ tột cùng, Taylor Swift luôn xuất hiện trên sân khấu một cách rực rỡ nhất

Trong ca khúc I Can Do It With a Broken Heart, Taylor viết "Breaking down, I hit the floor; All the piеces of me shatterеd as the crowd was chanting 'more'; I was grinnin' like I'm winnin'; I was hittin' my marks; 'Cause I can do it with a broken heart" (Suy sụp, tôi ngã xuống sàn; Mọi mảnh vỡ trong tôi tan biến khi đám đông cổ vũ 'hãy thêm đi'; Tôi cười như thể tôi là người chiến thắng; Tôi đã đạt được mục tiêu cực mình; Tôi có thể làm được với trái tim đang tan vỡ). Mối tình 6 năm kết thúc, dù cho có đau khổ tột cùng, Taylor Swift luôn xuất hiện trên sân khấu một cách rực rỡ nhất. Như cách cô khẳng định "Tôi có thể làm được với trái tim vỡ nát".

Cuối cùng Taylor Swift cũng mỉn cười hạnh phúc khi sánh đôi với vận động viên Travis Kelce

Không chìm đắm quá lâu vào những cảm xúc tiêu cực, trong 1 năm vòng quanh thế giới với The Eras Tour, Taylor Swift vẫn đủ thời gian để tìm hiểu 2 người bạn trai. Sau cuộc tình chóng vánh với thành viên ban nhạc 1975 Matt Healy, cuối cùng Taylor Swift cũng mỉn cười hạnh phúc khi sánh đôi với vận động viên Travis Kelce.

Tình yêu của Taylor được fan ủng hộ và ngưỡng mộ. Một ngôi sao luôn bận rộn, tất bật với lịch trình tour, tự mình sáng tác nhạc, sản xuất phim vẫn sẵn sàng đáp chuyến bay riêng từ Nhật về Mỹ để kịp dự giải đấu quan trọng của bạn trai. Người ấy không ai khác chính là Taylor Swift.

Tất bật với lịch trình tour vẫn sẵn sàng đáp chuyến bay riêng từ Nhật về Mỹ để kịp dự giải đấu quan trọng của bạn trai

Taylor và Travis yêu đương nồng nhiệt, sẵn sàng bay hàng nghìn cây số để gặp nhau sau mỗi lịch trình biểu diễn hay thi đấu bận rộn. Cách Taylor Swift làm việc và tận hưởng tình yêu tràn đầy cảm hứng. Một người tự mình vận hành cơ nghiệp tầm cỡ như Taylor Swift mà vẫn có thời gian dành cho bạn trai, thì việc chúng ta lấy cớ bận rộn mà thiếu quan tâm đối phương liệu có đáng? Đây là câu hỏi mỗi fan tự vấn khi chứng kiến thần tượng mình quá ưu tú, cả trong sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm.

Dù bận rộn, Taylor Swift vẫn có thời gian tụ tập bạn bè

Ngoài đảm bảo không gian - thời gian cho tình yêu, Taylor Swift còn là “thánh ngoại giao" thứ thiệt với vòng bạn bè trải dài từ Đông sang Tây với những cái tên đã quá quen thuộc như Selena Gomez, Blake Lively, Gigi Hadid, Lana Del Rey, Sabrina Carpenter... hay thậm chí là ngôi sao Kpop Rosé - Lisa (BLACKPINK). Bận rộn không nghỉ với lịch trình âm nhạc dày đặc, yêu đương hẹn hò khắp thế giới mà Taylor vẫn luôn có thời gian để đi chơi cùng hội bạn thân.

Ở nhà, cô là "con sen" chăm mèo chính hiệu

Trong những khoảng nghỉ của mình, công chúng luôn có thể bắt gặp Taylor cùng hội bạn gái sang xịn mịn vui chơi cùng nhau. Cô còn là “con sen chính hiệu", ở nhà chăm mèo, đan len. Cách Taylor điều chỉnh thời gian làm việc - hẹn hò - cân bằng cuộc sống cá nhân khiến fan ngưỡng mộ và ao ước.

Điều phi thường chỉ có ở Taylor Swift

Không ngoa khi gọi kỷ nguyên The Tortured Poets Department của Taylor Swift là một “siêu album". Dung lượng gây sốc là chưa đủ, 31 tracks nhạc của Taylor Swift còn ẩn chứa vô vàn “easter egg" khiến người ta đau đầu giải mã. Taylor Swift không chỉ là viết nhạc thông thường, cô đã biến tiếng lòng thành những áng thi ca đẹp đẽ, và tàn khốc.

Nghệ thuật storytelling trong album mới của Taylor khiến giới chuyên môn “ngả mũ". Dù có bao nhiêu tranh cãi về phần âm nhạc thiếu tính mới, thì không thể phủ nhận khả năng sáng tác của Taylor Swift luôn được nâng tầm qua từng sản phẩm. Sáng tác nhiều nhưng không công nghiệp, đó chính là tài năng của Taylor Swift. Ở mỗi bài hát đều có thể tìm ra câu chuyện riêng biệt, lớp lang ý nghĩa.

Taylor Swift không chỉ là viết nhạc thông thường, cô đã biến tiếng lòng thành những áng thi ca đẹp đẽ, và tàn khốc

Chỉ với một album TTPD: The Anthogoly của Taylor Swift đã bằng cả 7 năm sự nghiệp nhóm nữ toàn cầu BLACKPINK. Phép tính vui nhưng đủ thấy cường độ sáng tác của Taylor khó tin đến thế nào. Đến ngành công nghiệp đóng gói sản phẩm nhanh như Kpop còn không thể bắt kịp tốc độ sáng tạo của Taylor Swift, điều này đủ chứng minh danh xưng “music industry" dành cho cô không chỉ là cái tên.

Xuất xưởng 31 bài hát cho 1 album là chuyện không phải nghệ sĩ nào cũng làm được. Nhưng Taylor một mình làm đến 2 lần. Trước khi có album kép TTPD: The Anthology, Taylor Swift đã từng phát hành liên tiếp 2 album thứ 8 và thứ 9 trong vỏn vẹn nửa năm. Năm 2020, Taylor cho ra mắt folklore và evermore cách nhau đúng 5 tháng.

Năm 2020, Taylor cho ra mắt folklore và evermore cách nhau đúng 5 tháng

Khi album evermore ra mắt công chúng, Taylor Swift chia sẻ: "Chúng tôi không thể ngừng sáng tác những ca khúc mới. Nói một cách thi vị hơn, cảm giác giống như bạn đang đứng bên rìa một khu rừng cổ tích và chỉ có một lựa chọn: Quay đầu trở lại hay đi sâu hơn vào trong khu rừng âm nhạc. Chúng tôi chọn cách đi xa; tôi và những cộng sự thực sự tự hào vì album thứ 9 - người "chị em" của "folklore" đã có thể ra mắt. Tôi đặt tên album mới là evermore". Trong thời gian làng nhạc như “đóng băng" vì đại dịch, Taylor Swift lần lượt ra mắt tổng cộng 34 bài hát, gần như cách cô đang làm với The Tortured Poets Department hiện tại.

Mất đến 4 năm để Ariana Grande bước ra khỏi cuộc hôn nhân và phát hành nhạc mới

Chúng ta chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Ariana Grande sau 4 năm với eternal sunshine hay Endless Summer và Flowers “phá đảo" của Miley Cyrus. Cả Ariana lẫn Miley đều phải tự mình dừng lại một thời gian rất lâu trước khi có sản phẩm bùng nổ. Nhiều nghệ sĩ khi trở về với cuộc đời riêng, rất khó duy trì máu nghệ thuật hay cảm hứng sáng tác để luôn “viết nhạc như một cái máy".

Không chỉ chuyện tình yêu mà Taylor Swift còn viết nhạc tặng bạn thân, rồi trả đũa kẻ thù cũ

Taylor Swift thì khác, cô coi mọi khía cạnh trong cuộc sống đều là chất liệu làm nhạc. Mọi cảm xúc, hỉ nộ ái ố đều rõ mồn một trên mặt chữ. Không chỉ chuyện tình yêu mà Taylor Swift còn viết nhạc tặng bạn thân, rồi trả đũa kẻ thù cũ. Vô số chủ đề sinh động hiện hữu trong những bài nhạc, và Taylor cũng không ngại mang đến cho hàng triệu fan cùng thưởng thức.

Sự hào phóng trong âm nhạc đã tạo nên một hiện tượng được cả thế giới đón chờ mỗi khi tung sản phẩm mới. Nhạc Taylor chưa bao giờ mất đi sức hút.

Làm sao để tìm ra người thứ hai như Taylor Swift? Câu trả lời là không

Làm sao để tìm ra người thứ hai như Taylor Swift? Câu trả lời là không. Bởi lẽ sẽ chẳng thể tìm được ai có khả năng cân bằng cảm xúc, đưa cuộc sống cá nhân vào tác phẩm bằng toàn bộ tâm huyết, đam mê như Taylor Swift. Cô tận hưởng việc lao động trí óc hàng ngày, coi viết nhạc như lẽ sống, là một thói quen không thể bỏ. Với Taylor, tình yêu là động lực, là "thức ăn" sáng tạo chứ không phải một khía cạnh cần phải tách bạch với âm nhạc.

Trong bài phỏng vấn lên bìa Nhân vật của năm của tạp chí TIME, Taylor Swift nói về trạng thái bản thân hiện tại, luôn sẵn sàng để sáng tạo: "Đây là thời điểm tôi cảm thấy tự hào nhất, hạnh phúc nhất, cũng là lúc tôi đang thỏa mãn nhất về ý tưởng sáng tạo, tôi thấy mình tự do hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể diễn đạt thật giản đơn, cũng có thể phức tạp hóa mọi thứ lên theo cách mình muốn, nhưng sau cùng chỉ có một câu hỏi thôi... Bạn có thấy mình được giải trí khi theo dõi tôi không?".

Taylor Swift là động lực cho hàng triệu fan đang còn loay hoay với chính lựa chọn của mình

Nhìn cách Taylor Swift sống hết mình, cống hiến và yêu bằng cả con tim mới càng thêm khâm phục người nghệ sĩ được mệnh danh “biểu tượng sống". Sống cuộc đời rực rỡ bằng đam mê và con tim cháy bỏng tình yêu, Taylor Swift là động lực cho hàng triệu fan đang còn loay hoay với chính lựa chọn của mình. Có lẽ, đây chính là điều phi thường khi mà người ta nói về Taylor Swift!