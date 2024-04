Mạnh mẽ như Taylor Swift và Katy Perry: Em chia tay, chị ly hôn ngay trong tour diễn

Taylor Swift và Katy Perry nổi tiếng với trận chiến “nổ lửa" vào năm 2014 nhưng hai cô nàng đã làm lành, trở nên thân thiết, thường xuyên đến ủng hộ show diễn của nhau, và thậm chí cũng từng trải qua việc chia tay trước concert nhưng vẫn lên sân khấu trình diễn vô cùng chuyên nghiệp dù trong lòng đầy vụn vỡ.

Taylor Swift ôm trái tim tan vỡ lên “siêu tour” The Eras Tour, gắng gượng: em vẫn ổn!

Kể từ khi Taylor Swift chính thức phát hành "siêu album" The Tortured Poets Department với 31 bài hát vào hôm qua, thế giới đã chuẩn bị chứng kiến hàng loạt kỉ lục mới được thiết lập. Vì số 13 là con số có ý nghĩa đặc biệt nhất với Taylor Swift thế nên track số 13 trong các album mới cũng được fan đặc biệt quan tâm. Và với album mới - ca khúc I Can Do It With a Broken Heart tại vị trí thứ 13 khiến fan ấn tượng không chỉ bởi phần lời đầy cảm xúc mà còn được cho là những “dấu chỉ” trực tiếp đến thời điểm mối tình giữa Taylor Swift và Joe Alwyn kết thúc.

Taylor Swift - I Can Do It With a Broken Heart

The Eras Tour - tour diễn lớn nhất lịch sử của Taylor Swift bắt đầu vào tháng 3/2023. Chỉ vài tuần lễ sau đó, khi cô lưu diễn được vài thành phố đầu tiên ở Mỹ thì tin đồn chia tay bắt đầu rộ lên. Khán giả cũng đặc biệt chú ý khi Joe Alwyn không có mặt lúc ấy để cổ vũ bạn gái trong tour diễn lớn nhất sự nghiệp.



Trong khi Taylor Swift dường như đang có khoảng thời gian tuyệt vời trên sân khấu thì lời bài hát của I Can Do It With a Broken Heart - một bài hát nói về nỗi đau thầm kín, lại kể một câu chuyện khác, buồn bã hơn.

"Máy quay chết tiệt chĩa vào bạn và tiếng hô: 'ánh sáng, diễn,..' / Ngay cả khi bạn muốn chết,", "Tất cả các mảnh trong tôi tan vỡ khi đám đông hô vang muốn nghe hát thêm",... lời bài hát này đã làm khán giả không khỏi xót xa trước cảm giác tồi tệ mà Taylor Swift đã phải hứng chịu khi phải chia tay người yêu 6 năm trong lúc đang diễn ra tour diễn quan trọng nhất sự nghiệp.

Ca khúc được ra mắt cũng như một lời tuyên bố khẳng định vào thời điểm bắt đầu The Eras Tour, cặp đôi đã chia tay. Đối diện với nỗi đau tan vỡ, Taylor Swift vẫn giữ bình tĩnh, bước lên sân khấu với trạng thái tốt nhất và tỏa sáng. Xuất hiện trước hàng trăm nghìn fan, cô không để mình vỡ tan, mà đưa cảm xúc vào từng lời ca, bước nhảy.

Loạt hình ảnh từ The Eras Tour khiến khán giả nhói lòng.

Ở những show diễn đầu tiên của The Eras Tour, người hâm mộ tinh ý nhận ra Taylor Swift rất cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cô dễ xúc động khi trình diễn những bản tình ca cũ, đôi lúc khóc khi hát Champagne Problems. Nhưng bước qua đổ vỡ, Taylor Swift hiện tại đã vui bên tình yêu mới. Trong những chuyến lưu diễn sau chặng Nam Mỹ, cô nàng vui vẻ, thoải mái và tràn đầy năng lượng tích cực. Đây là điều làm fan cực kỳ ngưỡng mộ.

Katy Perry: li hôn ngay trước khi diễn trước hơn 100 nghìn khán giả, có thể chọn hủy show nhưng không làm vậy!

Có lẽ, nếu là một fan US-UK chính hiệu thì ắt hẳn ai cũng biết nữ ca sĩ sinh năm 1984 từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn với diễn viên hài Russell Brand. Éo le thay, ngày nhận được tin nhắn ly hôn cũng chính là thời điểm nữ ca sĩ phải bước lên sân khấu "The California Dreams Tour" tại đại nhạc hội "Rock in Rio 2011" và trình diễn trước hàng ngàn khán giả. Chưa hết, đây lại là sân khấu ghi hình nhằm phục vụ cho bộ phim tài liệu "Katy Perry: Part of Me". Đoạn video trích trong bộ phim tài liệu này mới đây đã được chia sẻ lại và gây bão trong cộng đồng fan US-UK.

Katy Perry tan vỡ khi nhận tin nhắn li hôn của chồng cũ tại Rock In Rio

Hơn ai hết, Katy là người sốc và suy sụp nhất bởi lời chia tay quá chớp nhoáng, lại còn rơi vào ngay thời điểm cô vô cùng hồi hộp cho màn trình diễn trước biết bao khán giả. Chắc chắn, khi xem lại phân cảnh trong bộ phim tài liệu "Katy Perry: Part of Me" thì không ai không khỏi xót xa trước hình ảnh một Katy Perry nằm thất thần, đau khổ tột cùng và đấu tranh tâm lý dữ dội để quyết định xem bản thân có nên dừng lại đêm diễn hay không?



Nhưng, khi ekip chuẩn bị phương án hủy bỏ toàn bộ buổi diễn thì Katy đã cố gắng kìm nén nỗi đau và quyết định tiếp tục cháy hết mình cùng khán giả tại "Rock in Rio" năm đó. Bằng bản lĩnh sân khấu phi thường, Katy đã hoàn thành đêm diễn một cách xuất sắc. Và cho đến tận ngày nay cũng không ai dám tin rằng "Rock in Rio 2011" từng là cú sốc tâm lý kinh khủng nhất trong cuộc đời của giọng ca "The One That Got Away".

Khoảnh khắc sụp đổ tại hậu trường của Katy Perry khi nghe tin li hôn.

Ngay ở thời điểm hiện tại, khi nhắc về người chồng cũ - Russell Brand, Katy cũng chưa một lần trách móc. Thậm chí, cô nàng từng thừa nhận một phần lỗi thuộc về mình khi để cuộc hôn nhân tan vỡ. Cụ thể, điều này được Katy trải lòng trong ca khúc "It Takes Two" thuộc album "Prism" như sau: "Em chỉ có thể nhận lấy trách nhiệm về mình mà thôi. Mỗi câu chuyện đều bắt nguồn từ hai phía. Không phải mình em. Anh không thể tiếp tục lờ đi như thế. Nhưng hãy để em là người mở lời nói với anh rằng ‘Em xin lỗi’!".

Katy Perry nén nước mắt vào trong để trình diễn.

