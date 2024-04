Taylor Swift một mình thống trị kỷ lục chỉ sau 1 ngày ra album, cả Beyoncé và Ariana Grande đều "ra chuồng gà"

Kể từ khi Taylor Swift chính thức phát hành "siêu album" The Tortured Poets Department với 31 bài hát vào hôm qua, thế giới đã chuẩn bị chứng kiến hàng loạt kỉ lục mới được thiết lập. Và thật vậy, dẫu cho album mới nhất của Taylor Swift có thể đối diện những luồng ý kiến trái ngược về chất lượng, nhưng những chỉ số mà The Tortured Poets Department thiết lập dễ dàng khiến khán giả ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.

Chỉ sau 1 ngày ra mắt, album The Tortured Poets Department đã bán được hơn 1.6 triệu bản (gồm 1.4 triệu bản thuần), một con số cực kì ấn tượng. Kỉ lục hiện tại vẫn là 25 của Adele với 3.378 triệu bản trong tuần đầu ra mắt. Điều này có nghĩa là The Tortured Poets Department hoàn toàn có khả năng đánh bại kỉ lục của Adele để trở thành album có doanh số tuần lễ đầu cao nhất lịch sử, đặc biệt khi Taylor Swift vẫn còn đến 6 ngày để "chiến đấu". Taylor Swift cũng trở thành nghệ sĩ duy nhất trên thế giới có đến 7 album bán được hơn 1 triệu bản trong tuần đầu ra mắt.

Taylor Swift "càn quét" khắp toàn cầu!

Chỉ tính riêng trong năm 2024, Taylor Swift chắc chắn không có đối thủ ở mảng doanh số tuần lễ đầu. Trước đó, album Cowboy Carter của Beyoncé tạm giữ vị trí số 1 với 407 nghìn bản tiêu thụ tuần đầu, Eternal Sunshine của Ariana Grande giữ vị trí số 2 với 227 nghìn đơn vị được bán ra. Taylor Swift chỉ cần mất một ngày để mang về doanh số gấp đôi của cả Beyoncé và Ariana Grande gộp lại.

Theo dự đoán, toàn bộ 12 vị trí đầu tiên của Billboard Hot 100 tuần sau sẽ là 12 ca khúc đến từ album The Tortured Poets Department, trong đó Fortnight sẽ debut vị trí Quán quân. Spotify cũng xác nhận album mới nhất của Taylor Swift trở thành album có lượt stream trong 24 giờ đầu cao nhất lịch sử với 313 triệu lượt stream. Apple Music của nước Mỹ ngày hôm qua cũng chứng kiến hiện tượng chưa từng có: BXH có 50 vị trí thì hết 44 vị trí thuộc về Taylor Swift.

Màn trở lại quá ấn tượng của Taylor Swift.

Fortnight - single mở đường - cũng gặt hái loạt thành tích ấn tượng khi phá kỉ lục trở thành ca khúc có lượt stream cao nhất trong 1 ngày (25.2 triệu lượt stream, vượt qua 23.7 triệu lượt stream của All I Want For Christmas Is You từ Mariah Carey).