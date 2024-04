Những ca từ xé lòng của "thi sĩ" Taylor Swift trong album mới: Khi tình yêu và thơ ca bị "đoạ đày" một cách rực rỡ

Lập kỷ lục choáng ngợp khi là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử mang về 4 tượng vàng danh giá Grammy cho hạng mục Album of the Year, Taylor Swift kỷ niệm năm sự nghiệp đáng nhớ bằng 1 một siêu phẩm chưa từng có. Đúng ngày Độc lập Mỹ 19/4, nữ ca sĩ sinh năm 1989 tung album phòng thu số 11 gồm 16 tracks The Tortured Poets Department. Chỉ sau 2 tiếng, Taylor Swift trình làng thêm 15 ca khúc với tựa đề mở rộng TTPD: The Anthology.

Từ tựa đề, Taylor Swift đã hứa hẹn mang đến bữa tiệc nghệ thuật nơi không chỉ có âm nhạc thăng hoa, mà còn là nơi "người thi sĩ" trong cô thoả sức thăng hoa. Taylor Swift trở lại với những âm hưởng thân quen đã từng xuất hiện trong era folk-more (2 album folklore và evermore), mang giai điệu synth-pop của Midnights làm nền cho những câu chuyện cô sẵn sàng phơi bày. The Tortured Poets Department - dịch sát nghĩa nhất là "Hội thi sĩ đoạ đày", Taylor Swift tự "đoạ đày" chính mình trong một thế giới hỗn loạn ca từ.

Mũi viết của Taylor sắc ngọt hơn bao giờ hết, The Tortured Poets Department là nơi cô không ngần ngại phơi bày vết thương đã lành. Những mộng tưởng về một tình yêu như mơ tan vỡ, hay những lời chì chiết gửi đến kẻ thù cũ - không tiện nhắc tên, đều được thể hiện qua thơ ca. "Hỗn loạn một cách huy hoàng" là cách mà giới chuyên môn miêu tả về album số 11 của Taylor Swift.

Vậy Taylor Swift đã nói gì?

Ca từ của The Tortured Poets Department được mổ xẻ sâu sắc. Không khó để nhận ra nhân vật trung tâm của album lần này chính là chàng thơ Anh Quốc Joe Alwyn. Đã từng là mối tình trong mơ, tính đến cả chuyện kết hôn, nhưng tình yêu của Taylor Swift và Joe Alwyn đã vỡ tan vì sự phản bội. Đến nỗi cô phải thốt lên “I love you, it's ruining my life" (Em yêu anh, điều đó huỷ hoại em) - Fortnight.

Một tình yêu đã đi qua đủ cung bậc từ hạnh phúc, níu kéo, cho đến khi cô nhận ra "chàng trai của mình chỉ thích phá món đồ ưa thích của anh ta". Joe Alwyn cứ ngỡ là "love of my life" - của Taylor, nhưng đến cuối, tất cả chỉ là "loss of my life". Cô ấy không thể thay đổi bất kỳ điều gì.

Gửi đến "London boy" những lời sau cuối: So long, London Had a good run; A moment of warm sun But I’m not the one; So long London ;Stitches undone; Two graves, one gun; You’ll find someone" (_Tạm biệt, Luân Đôn Thượng lộ bình an nhé; Dải nắng ấm kia; Nhưng không có em nữa rồi; Tạm biệt, Luân Đôn; Vết thương chưa lành; Hai nấm mồ, một chiếc súng; Người sẽ tìm được ai đó thôi....) - So long, London.

"Breaking down, I hit the floor; All the piеces of me shatterеd as the crowd was chanting 'more'; I was grinnin' like I'm winnin'; I was hittin' my marks; 'Cause I can do it with a broken heart" (_Suy sụp, tôi ngã xuống sàn; Mọi mảnh vỡ trong tôi tan biến khi đám đông cổ vũ 'hãy thêm đi'; Tôi cười như thể tôi là người chiến thắng; Tôi đã đạt được mục tiêu cực mình; Tôi có thể làm được với trái tim đang tan vỡ). Mối tình 6 năm kết thúc, dù cho có đau khổ tột cùng, Taylor Swift luôn xuất hiện trên sân khấu một cách rực rỡ nhất. Như cách cô khẳng định "Tôi có thể làm được với trái tim vỡ nát".

Không vô tình nhắc đến Charlie Puth, Taylor liệu có thực sự "đồng ý rằng anh ấy nên trở thành vĩ đại hơn"? Có hàng loạt đồn đoán phía sau sự hiện diện của Charlie Puth trong The Tortured Department, cô nàng để người hâm mộ tự đoán ý.

Và gửi đến những kẻ thù trong quá khứ, Taylor Swift chưa bao giờ quên đi cơn thịnh nộ cô vô tình gánh chịu vì những hàm oan không đáng có. Chuyện đã từng, nhưng sẽ còn kéo dài đến đời sau, khi mà "con của cô về nhà ca bài ca chỉ hai ta biết là viết về cô". Taylor Swift nói với cả thế giới "Đã thấy chưa, khi những kẻ kia mới là người xấu".

Sau tất cả, Taylor Swift đã hoàn thành xuất sắc khi ở vai trò là một thi sĩ. Một hiện thực tàn khốc, nhưng đẹp qua từng nốt nhạc. Tàn nhẫn và khốc liệt, nhưng The Tortured Poets Department chỉ đơn giản là nơi tình yêu và thi ca tìm thấy nhau một cách bình đẳng. "Không để trả thù, không cần giải quyết thêm gì một khi vết thương đã lành", Taylor Swift gửi đến khán giả yêu nhạc toàn thế giới thông điệp hoà bình trong lời giới thiệu The Tortured Poets Deparment.

https://kenh14.vn/nhung-ca-tu-tu-xe-long-cua-thi-si-taylor-swift-trong-album-moi-khi-tinh-yeu-va-tho-ca-bi-doa-day-mot-cach-ruc-ro-20240420203329683.chn