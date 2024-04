Thù dai như Taylor Swift, quyết "dí" Kim Kardashian đến cùng khi dành tặng hẳn 1 bài hát viết lời cực sâu cay

Trong album mới nhất của Taylor Swift - The Tortured Poets Department - một trong những track đang hao tốn giấy mực của truyền thông chắc chắn phải kể đến thanK you aIMee. Ghép toàn bộ các chữ được viết hoa một cách có chủ đích trong tiêu đề ca khúc, ta sẽ có chữ KIM. Và chắc chắn chỉ có 1 Kim trên cõi đời này khiến Taylor Swift "ưu ái" gửi tặng bài: Kim Kardashian.

thanK you aIMee

Ca khúc nói về những nạn nhân của việc bị bắt nạt lúc còn trên ghế nhà trường, những tổn thương sâu sắc mà nạn nhân gặp phải cũng như sự mạnh mẽ của nạn nhân để vượt qua nỗi đau đó. Không cần phải có đầu óc phân tích quá sâu để biết rằng toàn bộ ca khúc là lời "tri ân" Taylor Swift gửi đến Kim Kardashian đã khiến cô mạnh mẽ hơn như ngày hôm nay.

Ngược thời gian về quá khứ, có lẽ ai trong chúng ta cũng biết "thâm thù đại hận" giữa Taylor Swift và bộ đôi Kim Kardashian - Kanye West. Hàng loạt các drama không hồi kết: vụ giật micro gây chấn động tại VMAs 2009, việc Kanye West đưa lời rap tục tĩu về Taylor Swift, cú "điện thoại" chấn động làm hủy hoại sự nghiệp Taylor Swift của gia đình Kim - Kanye,... Tất cả đã khiến những mâu thuẫn cực độ giữa Taylor Swift và vợ chồng Kim Kardashian - Kanye West vẫn là một trong những mối thù tốn nhiều giấy mực nhất tại Hollywood.

Taylor Swift và Kim Kardashian tưởng đã làm hòa vào năm 2019 nhưng sau đó, toàn bộ cuộc điện thoại không bị cắt ghép được tung lên mạng, và dư luận hoàn toàn đảo chiều.

Taylor Swift "dí" Kim Kardashian tới cùng trong album mới.

Bên cạnh đó, trong lời bài hát thanK you aIMee còn có đoạn: "...and one day, your kid comes home singing a song that only us two is gonna know is about you" ("...rồi một ngày, mấy đứa bé của bạn sẽ về nhà và hát lên những bài hát mà chỉ 2 ta biết chính là viết về bạn"). Đây được coi là đoạn lyrics cực kì thâm thúy hướng thẳng đến Kim Kardashian.

Bởi lẽ trước đó chưa lâu, hồi năm 2023, cô con gái North West của Kim - Kanye từng đăng tải đoạn clip nhảy theo giai điệu Shake It Off của Taylor Swift. Điều này khiến MXH "chấn động" khi con gái ruột của Kim Kardashian giờ đây thỏa thích hát theo ca khúc của "kẻ thù" ngay trong nhà - và ý tứ này đã được Taylor Swift đưa vào ca khúc thanK you aIMee . Chưa dừng lại ở đó, một cô cháu họ của Kim Kardashian - Penelope (con gái của cô chị cả Kourtney) cũng từng được bắt gặp mặc áo trong bộ merchandise The Eras Tour.