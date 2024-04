Nghe Taylor Swift viết nhạc về Joe Alwyn: Nỗi đau cuộc tình 6 năm không thể cưới, chia tay trong lúc The Eras Tour đang diễn ra?

"Siêu album" The Tortured Poets Department cũng như đi liền sau đó là phiên bản mở rộng với thêm 15 ca khúc đang khiến tên tuổi Taylor Swift vốn đã hot lại càng hot hơn bao giờ hết. Theo như chia sẻ của Taylor thì cô đã chuẩn bị album này từ 2 năm trước, thời điểm cô còn yêu nam diễn viên Joe Alwyn. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng sản phẩm lần này là "dành tặng" cho Joe.



Joe Alwyn được cho là rất sốc và thất vọng nếu bạn gái cũ Taylor Swift tiết lộ những chi tiết tiêu cực về mối quan hệ của họ trong album mới The Tortured Poets Department. Nguồn tin tiết lộ: "Joe chưa từng nói một lời nào về Taylor hay cuộc chia tay của họ và hoàn toàn tôn trọng cô ấy. Không thể phủ nhận rằng tên album sắp tới của cô ấy có liên quan đến nhóm chat của Joe... Joe cũng chẳng có lý do gì để tin rằng Taylor sẽ chỉ trích anh hay mối quan hệ của họ. Bất kể Taylor làm gì, anh ấy vẫn sẽ không trả lời vì đã tự loại mình ra khỏi câu chuyện của cô ấy và rất vui vì đã làm như vậy".

Thời điểm còn quen nhau, Joe đã làm việc cùng Taylor trong 2 album là folklore và evermore. Điều này giúp anh mang về 1 kèn vàng Album of the Year cho folklore tại Grammy 2021 và 1 đề cử ở hạng mục tương tự với evermore.

Sau khi ra mắt, The Tortured Poets Department hóa ra không chỉ dành riêng cho Joe Alwyn. Người hâm mộ cũng chỉ ra khá nhiều ca khúc viết cho Matty Healy, một người yêu cũ khác với thời gian quen chóng vánh cũng như người yêu hiện tại của Taylor Swift - Travis Kelce. Tuy nhiên, những gì mà Taylor Swift viết về Joe Alwyn vẫn là những gì day dứt nhất, cảm xúc nhất của album The Tortured Poets Department.

Joe Alwyn có thể xem là mối tình sâu đậm nhất của Taylor Swift.

The Tortured Poets Department: từ tên group chat trở thành đề tài cho "siêu album"

Tiêu đề của album cũng như track số 2 trong album - The Tortured Poets Department liên quan trực tiếp đến những gì mà Joe Alwyn từng chia sẻ. Trước đó, trong bài phỏng vấn với GQ, Joe Alwyn từng tiết lộ anh có một group chat với một số nam diễn viên nổi tiếng với cái tên The Tortured Man Club. Và tất nhiên, chỉ cần nhìn thoáng qua, chúng ta cũng thấy sự liên hệ trực tiếp với tiêu đề album The Tortured Poets Department.

So Long, London: nỗi nhớ về những kí ức đã qua tại London

Như tất cả các Swifties đều biết, Taylor Swift đã phát hành album Lover vào năm 2019 trong đó có bài hát London Boy, thường được người hâm mộ đều ngầm hiểu rằng tác phẩm gửi trực tiếp đến Joe Alwyn, vì anh ấy đến từ London. Taylor Swift cũng đã dành nhiều thời gian với anh chàng ở thành phố này. Từ ca khúc này, fan của Taylor Swift cũng đặt biệt danh cho Joe Alwyn là London Boy.

Vì vậy, sau khi chia tay, việc cô ấy nói lời tạm biệt với London, với Joe là điều dễ hiểu, đó chính là lời bài hát So Long, London hướng đến. Taylor cũng đề cập đến ngôi nhà Heath trong bài hát, nhiều người hâm mộ đã hiểu là ngôi nhà mà cặp đôi sống gần Hampstead Heath ở Tây London. Ca khúc So Long, London có lẽ là hồi tưởng của Taylor Swift về những kỉ niệm đẹp suốt 6 năm của cả hai khi còn ở London, thời gian đó cô vẫn bay đi và về đều đặn giữa 2 bờ đại dương để được ở bên Joe Alwyn. Đó là quãng thời gian Taylor Swift từ bỏ cuộc sống ở Mỹ chỉ để sống ở ngôi nhà ngoại ô với Joe Alwyn, thậm chí gắn bó trong thời kì dịch Covid-19. Nhưng tất nhiên mọi thứ giờ đây chỉ còn là kỉ niệm!

loml: yêu nhưng mãi không cưới!

Thông thường, cụm từ loml sẽ viết tắt cho "love of my life" (tình yêu của cuộc đời tôi) nhưng trong bài hát, nó trở thành "loss of my life" (sự mất mát của cuộc đời tôi). Và Joe Alwyn quả thật là một "mất mát" không nhỏ.

Kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò từ năm 2017, Taylor và Joe đã nhiều lần phải đối mặt với tin đồn đính hôn trong suốt mối tình lãng mạn lâu dài của họ. Tuy nhiên trong loml, Taylor Swift cũng xác nhận cả hai chưa bao giờ vượt qua rào cản, khó khăn để tiến đến bước này:

"Anh đã nói chuyện với em dưới gầm bàn/ những chiếc nhẫn biết nói và những chiếc nôi biết nói / Em ước gì em có thể quên đi chúng ta gần như đã có thể có tất cả như thế nào" - lời bài hát Taylor Swift viết.

I Can Do It With a Broken Heart - nỗi đau khổ cùng cực khi chia tay ngay trong lúc The Eras Tour vẫn diễn ra?

The Eras Tour - tour diễn lớn nhất lịch sử của Taylor Swift bắt đầu vào tháng 3/2023. Chỉ vài tuần lễ sau đó, khi cô lưu diễn được vài thành phố đầu tiên ở Mỹ thì tin đồn chia tay bắt đầu rộ lên. Khán giả cũng đặc biệt chú ý khi Joe Alwyn không có mặt lúc ấy để cổ vũ bạn gái trong tour diễn lớn nhất sự nghiệp.

Trong khi Taylor Swift dường như đang có khoảng thời gian tuyệt vời trên sân khấu thì lời bài hát của I Can Do It With a Broken Heart - một bài hát nói về nỗi đau thầm kín, lại kể một câu chuyện khác, buồn bã hơn.

"Máy quay chết tiệt chĩa vào bạn và tiếng hô: 'ánh sáng, diễn,..' / Ngay cả khi bạn muốn chết,", "Tất cả các mảnh trong tôi tan vỡ khi đám đông hô vang muốn nghe hát thêm",... lời bài hát này đã làm khán giả không khỏi xót xa trước cảm giác tồi tệ mà Taylor Swift đã phải hứng chịu khi phải chia tay người yêu 6 năm trong lúc đang diễn ra tour diễn quan trọng nhất sự nghiệp.

The Smallest Man Who Ever Lived - nỗi dằn vặt kéo dài xuyên suốt The Eras Tour?

Ở track thứ 14 trong album mới của Taylor Swift, một lần nữa cô đề cập đến việc chia tay của họ đã ảnh hưởng đến cô như thế nào trong những tháng tiếp theo.

"Em thậm chí không muốn anh quay lại, em chỉ muốn biết/ Liệu làm mùa hè của em chết dần chết mòn có phải mục tiêu của anh" - lời bài hát viết.

https://kenh14.vn/nghe-taylor-swift-viet-nhac-ve-joe-alwyn-noi-dau-cuoc-tinh-6-nam-khong-the-cuoi-chia-tay-trong-luc-the-eras-tour-dang-dien-ra-20240419234415486.chn