Album mới của Taylor Swift: Gọi Joe Alwyn là "chồng", kể chuyện bị "đâm sau lưng", 16 ca khúc quá hay lập tức được chấm điểm tuyệt đối!

Taylor Swift phát hành album The Tortured Poets Department

11 giờ trưa 19/4 (theo giờ Việt Nam), album phòng thu số 11 của Taylor Swift - The Tortured Poets Department đã chính thức được phát hành. Giới thiệu album mới ngay trên sân khấu Grammy 2024, Taylor Swift khiến làng nhạc "đứng ngồi không yên". Fan nhạc trên toàn thế giới hồi hộp đếm ngược từng phút chờ đến giây phút được nghe nhạc mới của người phụ nữ được mệnh danh "music industry".

Từ tựa đề đến những thông tin quảng bá, The Tortured Poets Department chính xác là album "bóc trần" mối tình 6 năm của Taylor Swift với "chàng thơ Anh Quốc" Joe Alwyn.

Taylor Swift đã chính thức trình làng album phòng thu số 11 - The Tortured Poets Department

Album tổng 16 tracks, bắt đầu bằng ca khúc Fortnight hoà giọng với Post Malone. Đây cũng chính là lead single được Taylor Swift phát hành MV vào 7 giờ sáng 20/4 (theo giờ Việt Nam). Xuyên suốt The Tortured Poets Department, có thể thấy sự liên kết giữa chất liệu gần gũi đã xuất hiện trong evermore, folklore và giai điệu synth-pop của Midnights.

Taylor Swift bắt đầu album với Fortnight

Taylor Swift đã tạo ra nền giai điệu làm nổi bật khả năng dẫn dắt câu chuyện qua ca từ, không gian âm nhạc "hỗn loạn một cách huy hoàng". Các bài hát đi theo phong cách kể chuyện chi tiết như folklore và evermore từng làm. Tuy nhiên thay vì các nhân vật hư cấu, Taylor không ngại đề cập đến những nhân vật có thật, điển hình như nhắc tên Charlie Puth trong track The Tortured Poets Department. Cách kể chuyện của Taylor Swift chân thực đến tàn khốc, như cách cô giới thiệu qua tựa đề album.

Cách kể chuyện của Taylor Swift chân thực đến tàn khốc, như cách cô giới thiệu qua tựa đề album The Tortured Poets Department

Không khó để nhìn ra những ẩn ý về cuộc tình 6 năm với Joe Alwyn được Taylor đặt để trong phần ca từ. Đây không phải áng tình thơ ngọt ngào, The Tortured Poets Department đối lập hoàn toàn với câu chuyện của Lover, thậm chí "xé toạc". Cô bóc trần mối tình 6 năm đẹp như mơ bên cạnh "chàng thơ Anh Quốc", nhiều câu hát hé lộ lý do tan vỡ, nỗi đau và cách cả hai đẩy nhau về hai phía.

Không khó để nhìn ra những ẩn ý về cuộc tình 6 năm với Joe Alwyn được Taylor đặt để trong phần ca từ

Đáng chú ý, trong ca khúc mở đầu Fortnight, dòng lyrics "My husband is cheating; I wanna k*** him; I love you, it's ruining my life..." ám chỉ về việc Joe Alwyn đã phản bội sau lưng Taylor Swift. Nữ ca sĩ đã gọi Joe Alwyn là chồng, đứng trước sự phản bội, cô yêu anh ấy, điều đó huỷ hoại cuộc sống của cô. Trước đó, Taylor cài cắm "hint" cả hai từng tính đến việc kết hôn, 6 lần cầu hôn qua chi tiết 6 tấm thiệp cưới được trưng bày ở thư viện ngoài trời phục vụ cho công cuộc quảng bá.

Nóng nhất hiện tại chính là album The Tortured Poets Department

Như thông lệ mỗi lần Taylor Swift phát hành album mới, nam chính của album sẽ trở thành tâm điểm truyền thông. Những chi tiết, ẩn ý của Taylor về chuyện tình cũ sẽ bị lật lại, mổ xẻ rôm rả trên các nền tảng. Nóng nhất hiện tại chính là album The Tortured Poets Department.



Trên các trang chính thức, Taylor Swift mô tả về album của mình: "Tuyển tập tác phẩm phản ánh các sự kiện, ý kiến và cảm xúc từ một thời điểm thoáng qua và mang tính định mệnh - một tác phẩm vừa giật gân vừa đau buồn ở mức độ ngang nhau. Giai đoạn này của cuộc đời tác giả bây giờ đã kết thúc, chương đã khép lại và đóng bìa..." Nữ ca sĩ gửi đi thông điệp hoà bình: "Không có gì để trả thù, không có điểm nào để giải quyết một khi vết thương đã lành."

Rolling Stone lập tức chấm điểm tuyệt đối cho album mới của Taylor Swift

Cơn bão âm nhạc của Taylor Swift bây giờ mới chính thức được bắt đầu. Không chỉ càn quét khắp các nền tảng, bảng xếp hạng, sự trở lại của "music industry" còn khiến giới chuyên môn không thể ngồi yên. Sau khi The Tortured Poets Department lên sóng 15 phút, tạp chí âm nhạc Rolling Stone đã chấm số điểm tuyệt đối - 100 điểm và dán nhãn instant classic (một tác phẩm kinh điển, mang tính vượt thời gian) cho album 16 tracks này.

Rolling Stone đã chấm số điểm tuyệt đối - 100 điểm và dán nhãn instant classic cho album mới của Taylor

Rolling Stone thực hiện 1 bài đánh giá toàn diện album, dành những lời lẽ có cánh nhận xét về khả năng storytelling của Taylor. Sau 10 album phòng thu, việc sáng tác đã trở thành một phần thói quen không thể thiếu của cô nàng "Rắn chúa". Cách tả thực, những cái tên được đưa vào album và cả lối viết ẩn chứa nhiều "easter egg" của Taylor Swift đã được nâng lên một tầm cao mới.

Cách tả thực, những cái tên được đưa vào album và cả lối viết ẩn chứa nhiều "easter egg" của Taylor Swift đã được nâng lên một tầm cao mới

"Bạn có thể nghe nhiều nhận xét nói rằng đây là một album được thực hiện sau cơn dư chấn Eras Tour, là một album lớn hơn cả những gì Taylor có thể mơ ước... The Tortured Poets Department có cảm giác như Taylor Swift đang viết những bản ballad Folk-more, nhưng lại mang đến sức mạnh sân vận động trong phòng thu.



The Tortured Poets Department gợi nhớ đến reputation, và giống như reputation, nó có vẻ được thiết kế để khiến nhiều người cố gắng giải mã. Trong Summary Poem, Taylor gọi đó là “một bản tóm tắt, một bản tua lại chi tiết/Với mục đích cảnh báo/Vì mục đích nhắc nhở”, nhưng ai cũng có thể nghe thấy điều đó một cách sâu lắng trong âm nhạc. Trong tất cả những bài hát này, Taylor thể hiện đúng tôn chỉ của mình 'tất cả đều công bằng trong tình yêu và thơ ca'. Nhưng với cách đã thể hiện qua The Tortured Poets Department, cả tình yêu và thơ ca đều trở nên tàn bạo", Rolling Stone viết.



https://kenh14.vn/album-moi-cua-taylor-swift-goi-joe-alwyn-la-chong-nhung-bi-dam-sau-lung-16-ca-khuc-qua-hay-lap-tuc-duoc-cham-diem-tuyet-doi-20240419122413832.chn