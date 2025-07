Tối 12/7, Em Xinh Say Hi tập 7 lên sóng, chính thức bước vào Live Stage 3. Ở tập này, 24 Em Xinh chia thành 6 nhóm nhỏ đấu cùng nhau theo hình thức Liên Quân. Đã có 4 sân khấu được công chiếu bao gồm Đội Orange (Phương Mỹ Chi, Lamoon, Han Sara) - I’ll Be There; Đội Phương Ly (Muộii, Châu Bùi, Vũ Thảo My) - So Đậm; Đội Miu Lê (Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Juky San) - Lời Thật Lòng Khi Say; Đội Tiên Tiên (Bảo Anh, Saabirose, Ánh Sáng AZA) - Em Không Có Ưa. 2 đội thi còn lại là do 52Hz và Mỹ Mỹ làm leader sẽ được phát sóng ở tập sau.

Sau khi tập 7 phát sóng, fan nhạc lại được phen bàn tán rôm rả về các tiết mục của Live Stage 3 và cách các Em Xinh hợp tác, làm việc cùng nhau. Tiên Tiên gây chú ý khi có sự thay đổi rõ rệt so với trước đây.

Từ nhân tố được yêu thích đến tâm điểm tranh cãi

Tập 1 Em Xinh Say Hi, Tiên Tiên giữ vị trí Đội trưởng cho tiết mục Liên Quân AAA. Ca khúc leo thẳng top 1 trending và viral chóng mặt. Tư duy âm nhạc tốt cùng giọng hát cuốn hút đã giúp Tiên Tiên toả sáng ngay sau tiết mục Liên Quân. Tiên Tiên là một trong những Em Xinh khiến khán giả chú ý nhất sau màn trình diễn. Chỉ vỏn vẹn 2 line hát trong toàn bộ ca khúc AAA vẫn đủ để Tiên Tiên ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát cuốn hút, Tiên Tiên còn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng nhờ cách dẫn dắt đội tinh tế và khéo léo. Nhiều khán giả đánh giá cao việc nữ ca sĩ không tận dụng vị trí đội trưởng để chiếm nhiều line hát hơn mà ngược lại, chỉ đảm nhận một phần nhỏ trong ca khúc. Tuy nhiên, chính sự tiết chế hợp lý này lại càng cho thấy chất lượng và hiệu quả vượt trội trong từng câu hát mà Tiên Tiên thể hiện.

Tiên Tiên trở thành “chiến tướng”, được săn đón bậc nhất tại Em Xinh

Từ đây, Tiên Tiên trở thành “chiến tướng”, được săn đón bậc nhất. Khả năng sáng tác và màu giọng riêng biệt giúp Tiên Tiên khẳng định vị trí riêng biệt. Live Stage 1 cũng thắng thuyết phục khi gia nhập đội Bích Phương và thực hiện tiết mục Cầm Kỳ Thi Họa, mang về top 1 trending thứ 2. Vì lý do này, ở phần chọn đội cho Live Stage 2, Tiên Tiên được cả 3 đội trưởng Bích Phương, 52Hz và Miu Lê giành giật, mời về đội.

Tiên Tiên ưu ái về đội Miu Lê, giúp bạn thân “gánh” toàn bộ định hướng, sản xuất nhạc. Nhưng, kết quả không như trông đợi. Team Miu Lê xếp chót trong Live Stage 2, phải nói lời chia tay với 2 thành viên LyLy và DANMY. Điều này khiến Miu Lê và Tiên Tiên bị cuốn vào tranh cãi dữ dội. Miu Lê bị đánh giá là không có khả năng lead team, phụ thuộc âm nhạc vào Tiên Tiên.

Tiên Tiên - người đã “gia trưởng” trong khâu làm nhạc của cả 2 tiết mục dự thi thì bị đổ dồn trách nhiệm

Còn Tiên Tiên - người đã “gia trưởng” trong khâu làm nhạc của cả 2 tiết mục dự thi thì bị đổ dồn trách nhiệm. Màu nhạc cả 2 bài hát đều không có gì mới lạ, nội dung thiếu chiều sâu. Một số ca từ vấp phải chỉ trích tiêu cực vì cringe, kém duyên. Trong khi đó, các sáng tác của Tiên Tiên luôn rất tinh tế, đặt để ý tứ sâu sắc.

Tranh cãi bủa vây Tiên Tiên sau Live Stage 2:

Nhiều ý kiến nhận xét Tiên Tiên đang được đánh giá quá cao, “overrated” ở Em Xinh Say Hi. Sau 2 vòng thi ấn tượng thì Tiên Tiên hụt hơi thấy rõ ở Live Stage 2 vì phải gồng gánh 2 bài hát trong thời gian quá ngắn. Tiên Tiên cũng không để các thành viên chung team tham gia quá nhiều, đa số là tự quyết.

Dần dần, từ gương mặt được yêu thích thì Tiên Tiên bước vào Live Stage 3 với nhiều định kiến

Sự “gia trưởng” của Tiên Tiên còn bị mang lên sóng tập chọn đội cho Live Stage 3, là “vũ khí” để các Em Xinh dùng để làm chiến thuật loại bỏ. Thái độ của Tiên Tiên trong phần chọn đội này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Dần dần, từ gương mặt được yêu thích thì Tiên Tiên bước vào Live Stage 3 với nhiều định kiến. Vấn đề lớn nhất của cô là cái tôi âm nhạc cao, không phù hợp làm việc nhóm.

Và Tiên Tiên đã thay đổi

Nhìn nhận được vấn đề, trong tập mới nhất Tiên Tiên đã thay đổi. Lần thứ 2 đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm, Tiên Tiên đã để nhiều không gian hơn cho các thành viên. Cô để cho cả Saabirose, Bảo Anh và Ánh Sáng Aza được viết phần nhạc cho riêng mình. Concept để Saabirose và Bảo Anh lên ý tưởng, tôn trọng những gì mà các thành viên đưa ra. Tiên Tiên cũng chia sẻ rằng cô cảm thấy áp lực khi 2 vòng thi trước làm chủ quá nhiều. Cô nhận thấy, khi để các thành viên tự phát huy, mọi người thoải mái và vui vẻ hơn.

Tiên Tiên đã thay đổi ở Live Stage 3

Em Không Có Ưa - Em Xinh Say Hi Live Stage 3 - Tiên Tiên, Bảo Anh, Saabirose, Ánh Sáng Aza

Saabirose và Ánh Sáng Aza cũng dành nhiều lời có cánh cho Tiên Tiên. Một điều rõ ràng dễ nhìn thấy, Tiên Tiên đã có sự thay đổi tích cực. Khán giả nhận xét, Tiên Tiên là một nghệ sĩ đáng quý. Sự cầu toàn của Tiên Tiên phần nào khiến cô “cực đoan” trong lúc làm nhạc, nhưng cô không cứng nhắc. Tiên Tiên biết tiến, biết lùi và thực sự ghi nhận phản ứng của đồng nghiệp - khán giả.

Sân khấu ăn ý với concept táo bạo

Nhờ điều này, Tiên Tiên đã tạo ra một đội hình ăn ý, ấm áp với nhau. Tiên Tiên còn cổ vũ điểm mạnh cho các Em Xinh, tiếp thêm năng lượng để Bảo Anh không dễ dàng bỏ cuộc. Tiên Tiên không còn “gia trưởng”. Thành phẩm cuối cùng dựa trên đánh giá của khán giả, có thể hay/dở tuỳ gu người nghe. Nhưng rõ ràng khi chia trách nhiệm cho tất cả thành viên, sự đón nhận và phản ứng công chúng dành cho nhóm Em Xinh đã khác.