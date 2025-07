Ngày 11/7, đêm Bán kết 1 Sing! Asia 2025 đã chính thức khai màn, mở ra vòng đấu giữa 5 đôi chợi. Trong đó, team Phương Mỹ Chi và Khả Lâu nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả khi cả cả 2 đều là 2 gương mặt được netizen Việt và Trung yêu mến nhất nhì show. Tiết mục mashup Túy Âm x Lộc Hải Vi Vương do DTAP “chế biến” đã thổi bay MXH với chất nhạc EDM và Rock dữ dội, kết hợp với chất liệu dân gian.

Giọng hát của Phương Mỹ Chi dày và ấm, chuyển âm khu linh hoạt, trong khi Khả Lâu thì gây ấn tượng với chất giọng trong trẻo, thánh thót. Đặc biệt, màn hoà âm Cải Lương và Hý Kịch, giao thoa 2 nền văn hoá, đã chiếm trọn tình cảm từ khán giả Việt lẫn Trung. Cả 2 đã đem đến 1 bản hòa âm dung hòa khéo sự mãnh liệt của bản mashup với nét tinh tế trong cổ nhạc.

Bộ đôi đã xuất sắc giành về 190,6 điểm, thẳng tiến vào Bán kết 2. Vài ngày sau khi phát sóng, MXH bất ngờ xuất hiện những ý kiến trái chiều xoay quanh chất lượng phần thể hiện của Phương Mỹ Chi và Khả Lâu. Cụ thể, một số người cho rằng Phương Mỹ Chi hát không ra được cái sự ma mị, lâng lâng mà Xesi từng làm được. Có bình luận còn cho rằng cô nàng hát bị sượng, không phù hợp với tổng thể ca khúc Túy Âm.

Cần phải hiểu bản chất “Túy Âm” được ghép bởi 2 từ túy - trong tửu rượu và âm trong âm nhạc. Vậy Túy Âm chính là lời hát của kẻ say, say trong tình và men. Vì thế, cách hát của Xesi cũng được cho là phải "ăn rơ" với tinh thần bài hát: đượm chất u hoài, phiêu lãng, mang hồn cốt thi ca Việt Nam - là tiếng lòng của người nghệ sĩ say sưa giữa đời.

Đối lập với Túy Âm , Lộc Hải Vi Vương - chiến thư của 1 bậc đế vương đã chinh phạt cả nhân gian - lại hào sảng, lẫm liệt như bản hùng ca vang vọng từ vương triều Trung Hoa cổ đại. 1 bên là kẻ say tình, 1 bên là kẻ say quyền lực - khi 2 thế giới đó giao thoa lại tạo thành khúc nhạc cổ phong bi tráng, cuộn trào khí thế. Vì thế, nếu Phương Mỹ Chi vẫn giữ nguyên màu sắc miên man ban đầu của Túy Âm, dụng ý mà DTAP nung nấu sẽ bị phá vỡ.

Phương Mỹ Chi hát dày hơn ở tone trầm, tận dụng giọng ngực để đẩy cao trào vào phần điệp khúc nhưng vẫn linh hoạt nhảy nốt cao vút. Đáng chú ý, ở phân đoạn Lộc Hải Vi Vương , “Chị Bảy” khoe được hết sự đa dạng trong thanh điệu, giữ trọn vẹn bản sắc và ý nghĩa của ngôn ngữ tiếng Việt. Qua phần Cải Lương ngắn ở cuối bài, nữ ca sĩ trẻ đã cho thấy sự đối lập trong âm nhạc truyền thống 2 nước. Ở độ tuổi 22, Phương Mỹ Chi khẳng định vị thế vocalist top đầu thế hệ nghệ sĩ gen Z Việt khi tất tay mọi kỹ thuật từ trường độ, cường độ, kiểm soát hơi, ngân rung, luyến láy đều ở mức rất tốt.

Hòa quyện với chất giọng thơ thẩn, mềm mại của Khả Lâu, mashup Túy Âm x Lộc Hải Vi Vương hiện là bản nhạc có tính đa dạng nhất, show được thế mạnh vocal nhiều nhất tại vòng Bán kết 1, thậm chí được nhận xét là trong cả phạm vi toàn bộ chương trình từ đầu đến giờ.

Mỗi người có “tai” nghe nhạc riêng, gu âm nhạc cũng không chung đụng. Tuy nhiên, để nói Phương Mỹ Chi hát kém hơn Xesi thì không đúng bởi tính chất và hoàn cảnh 2 ca sĩ thể hiện đã hoàn toàn khác nhau. Đa số netizen khẳng định, không có ai hát hay hơn ai, mà là do cách nhìn nhận và cảm nhận của mỗi người. Túy Âm vốn đã là tường thành trong dòng nhạc EDM Việt, tiếng vang lan sang cả quốc tế nên không thể tránh khỏi định kiến “không ai hát bằng ca sĩ gốc”. Mashup với Lộc Hải Vi Vương - 1 bài hát thuần Rock - Túy Âm phải được tinh chỉnh lại để dung hòa 2 ca khúc với nhau.