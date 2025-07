Sau màn trình diễn Cầm Kỳ Thi Họa gây bão tại Em Xinh Say Hi, Lamoon nhanh chóng vụt sáng thành cái tên được đông đảo khán giả yêu thích và được đánh giá là một trong những "hắc mã" đáng gờm của chương trình. Không chỉ sở hữu chất giọng ngọt ngào lạ tai, Lamoon còn khiến dân tình mê mẩn bởi visual nữ tính cùng gương mặt xinh xắn đúng chuẩn nàng thơ thế hệ mới.

Lamoon khiến dân tình mê mẩn bởi visual nữ tính cùng gương mặt xinh xắn đúng chuẩn nàng thơ thế hệ mới

Mới đây, người đẹp gây sốt MXH khi tự tay đăng tải dòng trạng thái kèm bức ảnh khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng trước màn dậy thì thành công của cô. Bên cạnh lời nhắn nhủ động viên bản thân: “Cảm ơn vì bạn đã từ bỏ sự hoài nghi về bản thân và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ lớn của cuộc đời mình!”, cô nàng còn chia sẻ bức ảnh quá khứ khác lạ từ 6 năm trước.

Ở độ tuổi 16, Lamoon sở hữu đường nét nhẹ nhàng, đáng yêu dù gương mặt có phần bầu bĩnh cùng cặp má bánh bao. Mái tóc đen dài, thẳng tắp không cầu kỳ tôn lên sự mộc mạc, thanh thuần ở độ tuổi còn ngồi ghế nhà trường. Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ đã có màn lột xác ngoạn mục. Ngoại hình của Lamoon như được thời gian khéo léo “điêu khắc” thêm phần hài hòa, đặc biệt là gương mặt V-line và làn da trắng sáng.

Lamoon 16 tuổi và 22 tuổi có nhiều sự đổi thay trong ngoại hình

Đặc biệt, dân tình còn nhận thấy Lamoon có sự hòa hợp giữa nét đẹp điện ảnh của diễn viên Tuấn Trần và Phương Anh Đào. Lamoon được cho có nét tương đồng với “nam thần nghìn tỷ” ở đôi mắt ‘cún con” và sự thanh thuần, tao nhã của “ngọc nữ Vbiz”. Chính sự giao thoa này đã tạo nên một Lamoon vừa ngọt ngào lại cá tính. khó lẫn trong showbiz.

Chính sự giao thoa này đã tạo nên một Lamoon vừa ngọt ngào lại cá tính, khó lẫn trong showbiz

Gần đây, Lamoon vướng phải không ít tranh cãi về nghi vấn can thiệp dao kéo đến “nát mặt” để có được nhan sắc hiện giờ. Có thể nói, động thái tự đăng tải hình ảnh quá khứ này như một lời đáp trả thông minh và khéo léo rằng cô nàng sinh ra với vẻ đẹp tự nhiên, phải trái ra sao để netizen đánh giá.

Một số hình ảnh quá khứ của người đẹp bị đào lại dấy lên nhiều tranh cãi

Ngay sau khi hình ảnh so sánh quá khứ - hiện tại được đăng tải, hàng loạt bình luận dành lời khen có cánh cho màn dậy thì thành công của nữ ca sĩ. Người hâm mộ cho rằng dù Lamoon đã xinh đẹp hơn ngày xưa nhiều nhưng cô vẫn giữ được những nét trong trẻo, dễ mến.

Không chỉ gây thương nhớ với visual thăng hạng, gu thời trang đời thường của Lamoon cũng là thỏi nam châm hút fan. Người đẹp không hề đóng khung bản thân trong bất kỳ hình ảnh nào mà biến hóa đa dạng từ style cá tính, năng động cho đến nàng thơ dịu dàng. Sự linh hoạt trong phong cách, cân đẹp từ outfit cool ngầu đến style "kẹo ngọt" dễ thương đã giúp Lamoon ghi điểm tuyệt đối.

Sự linh hoạt trong phong cách, cân đẹp từ outfit cool ngầu đến style "kẹo ngọt" dễ thương đã giúp Lamoon ghi điểm tuyệt đối

Lamoon tên thật là tên thật Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003. Cô nàng từng gây ấn tượng mạnh khi lọt vào Top 6 của Vietnam Idol 2023 và là Á khoa đầu vào của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Không chỉ sở hữu giọng hát trong trẻo mang màu sắc riêng, Lamoon còn chứng minh sự đa tài khi lấn sân sang diễn xuất với vai Út Khờ trong phim điện ảnh Địa Đạo.

Qua 2 Live Stage tiếp theo, Lamoon biến hóa đa dạng từ hình ảnh đến phong cách trình diễn

Bước vào sân chơi Em Xinh Say Hi với tư cách là “newbie”, Lamoon có được sự ghi nhận qua tiết mục Cầm Kỳ Thi Họa. Nữ ca sĩ vừa hát, vừa trổ tài rap melody dưới nền nhạc ngũ cung, tạo nên điểm nhấn nhá khác lạ cho bức tranh tứ nghệ. Sau khi sân khấu Cầm Kỳ Thi Họa được lên sóng, Lamoon được gọi với cái tên “Hằng Nga” vì sắc vóc và cốt cách toát ra cái “băng thanh ngọc khiết”. Qua 2 Live Stage tiếp theo, Lamoon biến hóa đa dạng từ hình ảnh đến phong cách trình diễn qua Red Flag và I’ll Be There - khẳng định bản thân là 1 thí sinh chịu lăn xả và sẵn sàng thích ứng với mọi thử thách.