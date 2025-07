Trấn Thành thẳng thắn nhận xét về sự nhạt nhòa của Pháo tại Em Xinh

Khi vừa thông báo tham gia Em Xinh Say Hi, Pháo từng được xem là một trong những ứng viên đáng gờm. Xuất thân từ giới underground, cô sở hữu kỹ thuật rap tốt, ngoại hình cá tính dễ nhận diện. Không chỉ giỏi về mặt chuyên môn, Pháo còn có khả năng tạo hit gần gũi với khán giả, tiêu biểu là loạt ca khúc hàng chục triệu lượt xem như Một Ngày Chẳng Nắng, 2 Phút Hơn, Sự Nghiệp Chướng…

Pháo từng được xem là một trong những ứng viên đáng gờm

Tuy nhiên, sau 6 tập phát sóng, Pháo lại chưa thể hiện được nhiều như kỳ vọng, thậm chí có dấu hiệu tụt lại so với các thí sinh khác. Ở phần mở đầu tập 6, Trấn Thành thẳng thắn nhận xét: “Anh chưa thấy Pháo có cá tính như những bên ngoài của em. Anh chưa thấy em đang sợ mất cái gì cả. Vì nếu không có Em Xinh, Pháo vẫn sẽ nổi tiếng, vẫn đi làm, không phải lo lắng nhiều về kinh tế. Anh đang chờ tiếng nổ từ Pháo”.

MC Trấn Thành nhận xét thẳng thắn Pháo chưa nổi bật kể từ khi tham gia chương trình

Nhận định của MC Trấn Thành hút nhiều tranh luận, trong đó, phần lớn netizen đều đồng tình rằng Pháo đang quá an toàn trên hành trình Em Xinh Say Hi. Nhìn lại Live Stage 1, phần trình diễn Em Xinh Em Bling của Pháo không hẳn là tệ. Dù tiết mục bị chấm điểm thấp, không nhận được đánh giá cao từ người hâm mộ, nữ rapper vẫn để lại 1 đoạn rap khá bắt tai. Chỉ có điều, phần rap quá ngắn, trong khi khả năng vũ đạo lại chưa đủ nổi bật so với các đồng đội.

Nhìn lại Live Stage 1, phần trình diễn Em Xinh Em Bling của Pháo không hẳn là tệ

Cuối cùng, Pháo xếp hạng 14/30 - 1 vị trí vừa đủ để cô nàng được các đội trưởng khác săn đón cho Live Stage 2. Đến cả 2 “con tướng” mạnh như Phương Mỹ Chi và 52Hz - tin rằng Pháo vẫn còn tiềm năng chưa được khai phá hết.

Sang đến Live Stage 2, Pháo lại có phần sa sút hơn trước. Màn trình diễn Hề dù đạt số điểm tương đối ổn áp nhưng phần lớn nhờ phần dàn dựng mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống cùng outfit độc đáo được dân tình chế meme. Điểm nhấn đáng nhớ nhất là verse hát bội giữa Phương Mỹ Chi và Phương Ly, cùng với cách Chi Xê “xây cầu” qua đoạn bridge gây mê hoặc.

Sang đến Live Stage 2, Pháo lại có phần sa sút hơn trước qua tiết mục Hề

Về âm nhạc, tiết mục lại chưa đủ thuyết phục. Pháo kết hợp cùng WEAN trong một đoạn rap gần như trôi tuột, chưa khai thác được điểm mạnh của cô. Do bản phối của Hề không quen thuộc với sở trường, Pháo trở nên nhạt nhoà so với cả team. Kết quả, cô tụt xuống vị trí 22/30, chỉ nhỉnh hơn YeoLan - người có điểm cao nhất trong số 6 thí sinh bị loại đầu tiên - đúng 2 điểm.

Dẫu vậy, netizen vẫn đánh giá Pháo là “quả bom nổ chậm” nếu được đặt vào đúng bối cảnh âm nhạc, được thỏa thích sáng tạo với bản demo phù hợp với phong cách cá nhân. Trong vòng chia đội cho Live Stage 3, cả Miu Lê và 52Hz đều bày tỏ mong muốn chiêu mộ nữ rapper. 52Hz không ngần ngại thừa nhận đã “khao khát Pháo từ vòng 2”. Sau màn thuyết phục nhiệt tình, Pháo chính thức về với đội 52Hz, sát cánh cùng Đào Tử A1J và Lâm Bảo Ngọc - một trong những đội hình được đánh giá mạnh nhất ở vòng tới, hội tụ đủ nhân tố mạnh về vocal, rap, làm nhạc và performance.

Pháo gia nhập đôi hình khá mạnh ở Live Stage 3

Trước khi Em Xinh Say Hi chính thức phát sóng, Pháo từng gây xôn xao vì lùm xùm tình cảm với streamer ViruSs. Khi đó, MXH rộ lên tin đồn cô sẽ rút khỏi chương trình, nhưng ngược lại, ồn ào không đáng có này lại góp phần đưa tên tuổi cô trở lại đường đua truyền thông.

Sự Nghiệp Chướng - ca khúc ra mắt ngay thời điểm drama bùng nổ - nhanh chóng leo lên Top 1 Trending YouTube, thu về hàng chục triệu lượt xem trong khoảng thời gian ngắn. Không thể phủ nhận, đây là một sản phẩm khá chất lượng, phô diễn rõ kỹ năng rap và tư duy âm nhạc của Pháo. Nhưng đồng thời, “cú nổ” ấy cũng một phần nhờ hiệu ứng từ câu chuyện bên lề.

Sự Nghiệp Chướng - ca khúc ra mắt ngay thời điểm drama bùng nổ - nhanh chóng leo lên Top 1 Trending YouTube,

Điều người hâm mộ quan tâm lúc này, đó là: “Pháo cần làm gì để tận dụng sức hot của mình và những bài thi sắp tới, để chứng minh bản thân xứng đáng với những gì kỳ vọng trước đó, thay vì chỉ được nhớ đến với hình tượng rapper gen Z tóc tém?”.