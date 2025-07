Điều vô lý nhất chỉ BLACKPINK mới dám làm

Tối 5/7, DEADLINE TOUR đã chính thức khởi động, đánh dấu sự trở lại của BLACKPINK sau 2 năm bị “nhốt dưới tầng hầm”, đóng băng hoạt động nhóm. Đêm diễn đầu tiên tại SVĐ Goyang, Hàn Quốc đã đón chào hàng chục nghìn người hâm mộ từ nhiều nơi trên thế giới đổ về, với mong muốn được chứng kiến BLACKPINK tái hợp, đứng chung sân khấu.

BLACKPINK gây tắc nghẽn sóng mạng với sự trở lại đầy đủ đội hình 4 người

Ngay khi Kill This Love vang lên, ai cũng sẽ biết BLACKPINK sẽ “kill con beat” ra sao. Fan vỡ oà trước 4 nghệ sĩ nữ, đem đến loạt bản hit gắn liền với tên tuổi nhóm như Pink Venom, Boombayah, Whistle, Playing With Fire, How You Like That… Chính vì thế, concert đầu tiên thuộc DEADLINE TOUR cũng hút tranh luận lớn trên MXH.

Kill This Love được chọn làm ca khúc mở màn cho DEADLINE TOUR

Một số người đặt setlist của DEADLINE và Born Pink lên bàn cân, và gần như giống nhau số lượng ca khúc. Không bàn về chất lượng bởi mỗi người có gu thẩm nhạc khác nhau nhưng các bài hát đều lặp lại từ Born Pink , thiếu đi những tiết mục mới mẻ. Điểm khác biệt rõ nhất là DEADLINE quy tụ các sân khấu solo của 4 thành viên, cùng 1 ca khúc mới tên là Jump . Theo lần lượt là Jisoo với earthquake và Your Love ; Lisa có New Woman và ROCKSTAR ; Jennie đem đến LIKE JENNIE, Mantra và With The IE ; Cuối cùng là Rosé với 3AM , toxic till the end và APT. . Ngoài ra, tiết mục mở màn là Kill This Lov e thay vì Pink Venom hoặc How You Like That. Những Crazy Over You, Tally và Yeah Yeah Yeah thì bị loại bỏ để dành thời lượng cho các thành viên diễn solo.

2 world tour đều có chung những ca khúc quen thuộc, khiến không ít fan bức xúc trước cách làm việc của YG

Điều này khiến không ít người cảm thấy phẫn nộ, cho rằng YG chỉ lo “bào tiền” fan, thay vì đẩy mạnh hoạt động nhóm, ra album trước rồi mới chạy tour. Kpop đang sản sinh ra nhiều nhóm nhạc mới, không ngừng bứt phá với nhiều dự án âm nhạc cùng concept độc đáo, việc BLACKPINK - một nhóm tầm cỡ toàn cầu - vẫn phải xoay vòng với setlist cũ là điều khó chấp nhận với fan trung thành.

DEADLINE đáng lẽ nên là thời khắc đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp, nhưng lại khiến nhiều người cảm thấy như đang xem lại một chuyến lưu diễn đã phát sóng lại quá nhiều lần. Một số y kiến còn cho rằng DEADLINE như thể 4 show diễn của 4 nghệ sĩ kết hợp lại trong 1 concert. Tuy nhiên, gạt đi vấn đề setlist, phần lớn khán giả vẫn tạm bỏ qua bởi được thấy các cô gái tái hợp trên 1 sân khấu là điều đáng trân quý rồi. Và bằng chứng cho thấy, dù fan thấy rõ được thái độ "bào tiền" của YG nhưng concert BLACKPINK vẫn diễn ra thành công, thu hút số lượng lớn khán giả và tạo sức hút mãnh liệt trên MXH. Điều vô lý như vậy chỉ có BLACKPINK mới dám làm mà thôi!