Lo lắng tình hình concert G-Dragon tại Mỹ Đình cuối năm nay

Loạt “hint” về concert tháng 11

Cuối tháng 6, MXH Việt có phen chấn động vì G-Dragon. Trở lại Việt Nam sau 13 năm, G-Dragon khiến đám đông 40 nghìn người tại SVĐ Mỹ Đình phát cuồng. Sân khấu dưới mưa gây bão toàn cầu, G-Dragon đến nay vẫn còn “lụy” fan Việt và Hà Nội. Ngay sau khi G-Dragon về Hàn, cư dân mạng lại truyền tai nhau thông tin “anh Long” sẽ mang concert Übermensch đến Hà Nội cuối năm nay. Cụ thể, G-Dragon sẽ tổ chức 2 đêm Übermensch tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 8-9/11 - Phase 4.

Sân khấu dưới mưa gây bão toàn cầu, G-Dragon đến nay vẫn còn “lụy” fan Việt và Hà Nội

Sau khi thông tin lan truyền, đại diện Applewood xác nhận Việt Nam sẽ được xướng tên trong phase 4 của World Tour Übermensch. Sân Mỹ Đình đã sẵn sàng cho 2 đêm 8 - 9/11 năm nay, hiện chỉ chờ phía G-Dragon công bố thông tin và lịch mở bán vé. Applewood là đơn vị khai thác World Tour Übermensch, vừa qua đã tổ chức concert ở Bulacan (Phillippines).

G-Dragon hashtag #Übermensch in #HANOI

Chưa dừng lại, G-Dragon còn đăng 1 đoạn vlog ngắn, recap lại loạt hình ảnh đáng nhớ trong lịch trình biểu diễn tại Việt Nam vào chiều 24/6. GD tự mình “thả hint” cho concert Übermensch Hà Nội. Trong phần hashtag vlog này trên YouTube, ngoài từ khoá KSTARSPARK là tên sự kiện chính, G-Dragon còn hashtag thêm #Übermensch in #HANOI. Ngoài ra, G-Dragon còn đăng lại vlog lên story Instagram, gắn thêm cờ Việt Nam, tag tài khoản @fanplusdotcom (FAM) và thêm video này vào album highlight Übermensch.

G-Dragon nhiều lần sửa bài đăng về Việt Nam

Gần đây, G-Dragon có 2 lần sửa caption bài đăng loạt ảnh đêm mưa ở Mỹ Đình. Ban đầu, anh chỉ đăng ảnh không kèm mô tả, số lượng ảnh là 15. Sau đó, G-Dragon cập nhật dòng trạng thái “Up all night to get lucky” - đính kèm cờ Việt Nam. Lần cuối cùng, G-Dragon sửa chữ chữ U thành “Ü” cho đồng bộ với bộ nhận diện Übermensch. Tất cả những điều này càng khiến người hâm mộ Việt tin tưởng khả năng G-Dragon sẽ mang concert đến Hà Nội cuối năm nay.

Người hâm mộ Việt tin tưởng khả năng G-Dragon sẽ mang concert đến Hà Nội cuối năm nay

Tình hình thực tế về lịch trình tour của G-Dragon

Tuy nhiên, tính đến hiện tại, G-Dragon vẫn chưa chính thức công bố chặng mới của World Tour. Phase 3 của World Tour ở Mỹ và châu Âu. Điểm diễn cuối cùng được xác nhận là Paris vào ngày 20/9.

3 chặng tour đã công bố và đang diễn ra của G-Dragon:

Hiện tại, anh đang thực hiện 4 đêm diễn tại Úc, đi qua 2 thành phố Sydney và Melbourne. Hoàn thành lịch diễn ở Úc, G-Dragon tiếp tục lịch trình với 3 đêm tại Đài Loan (Trung Quốc) 11 - 13/7; 2 đêm ở Kuala Lumpur (Malaysia) 19 - 20/7 và Jakarta (Indonesia) 25 - 26/7.

G-Dragon đang thực hiện lịch trình tour ở Úc

Sang đầu tháng 8, G-Dragon có lịch diễn tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 2. Tuy nhiên, fan đang vô cùng hoang mang khi cận ngày show nhưng phía G-Dragon vẫn chưa công bố thông tin bán vé. Ngày 7/7, trang phân phối vé lớn nhất Thái Lan cập nhật bài đăng nhắc nhẹ “ngày này năm xưa” concert M.O.T.T.E của GD diễn ra tại Bangkok 8 năm trước, đồng thời thả hint vé Übermensch sẽ sớm được mở bán.

Vẫn chưa có thông tin bán vé cho concert Bangkok dự kiến diễn ra ngày 2/8

Cuối cùng, chiều 7/7, Galaxy Corp. - công ty quản lý G-Dragon đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến concert Übermensch tại Bangkok, Thái Lan. Theo đó, show diễn dự kiến được tổ chức ngày 2/8 tới đây sẽ được hoãn lại. Công ty không đưa lý do cụ thể, gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và sẽ lên kế hoạch tổ chức lại concert.

Tuy nhiên, đến 19h tối, bài đăng thông báo hoãn show Bangkok lại bị xóa khiến fan hoang mang.

Thông báo của công ty G-Dragon

Trong khi đó, concert ở Hongkong (Trung Quốc) dự kiến tổ chức ngày 9 - 10/8 thì đã mở bán và “cháy sạch vé”. Công ty G-Dragon công bố mở thêm 1 đêm diễn tại Hongkong (Trung Quốc), khiến fan vỡ òa.

Công ty G-Dragon bổ sung 1 đêm diễn ở Hongkong (Trung Quốc) vào ngày 8/8

Dựa vào tình hình này, có thể thấy khả năng G-Dragon cập nhật Phase 4 hay concert tại Việt Nam vẫn còn rất bỏ ngỏ. Show ở Thái bất ổn, hint về show tại Việt Nam đã có nhưng vẫn chưa có lời xác nhận chính thức từ phía GD. Fan Việt thời điểm này nên thận trọng, chờ thông tin chính thức từ phía G-Dragon.

Fan Việt thời điểm này nên thận trọng, chờ thông tin chính thức từ phía G-Dragon

Hiện nhiều tin đồn đang khiến MXH nhiễu loạn, tạo cơ hội cho phe vé trục lợi. Thậm chí đã có nhiều hội nhóm được lập ra để mua vé show G-Dragon mà không có xác thực nào. Để tránh tiền mất tật mang, VIP và FAM Việt nên kiên nhẫn chờ công bố và mua vé từ nhà phân phối chính thức, tránh cả tin “sa lưới” lừa đảo.