10 bài đăng cho thấy G-Dragon yêu Việt Nam đến mức độ nào!

Tối khuya 27/6, G-Dragon bất ngờ cập nhật caption cho bài đăng tổng hợp ảnh đêm mưa ở SVĐ Mỹ Đình. Sau 1 tuần kể từ sân khấu huyền thoại, G-Dragon vẫn chưa “hết luỵ”. Trước đó, anh cập nhật bài đăng với loạt ảnh đáng nhớ dưới mưa, nhưng không có dòng mô tả nào trên Instagram 25 triệu người theo dõi. Thì nay, anh Long bổ sung dòng chữ “Me, up all night to get lucky” (Tôi thức trắng đêm để tìm vận may) kèm icon cờ đỏ sao vàng. Ngoài ra, số ảnh trong bài đăng giảm từ 12 còn 11 tấm ảnh, như ẩn ý tháng 11 GD tái ngộ fan Việt.

G-Dragon vừa chỉnh sửa caption và số lượng ảnh trong bài đăng về show Mỹ Đình

Động thái này lần nữa gây sốt cộng đồng fan. Dư âm về đêm nhạc hôm 21/6 chưa vơi, G-Dragon liên tục gây thương nhớ, bày tỏ tình cảm với VIP - FAM Việt Nam. 1 tuần kể từ ngày mưa ấy, anh Long hết đăng story, lại đăng ảnh rồi vlog lên kênh chính thức của mình. Chưa có show nào trong đợt comeback này khiến thủ lĩnh BIGBANG lưu luyến như vậy. Anh còn “bão” tim loạt bài đăng người hâm mộ cập nhật hình ảnh biểu diễn ở Việt Nam.

G-Dragon chọn nhạc nền cho vlog show Hà Nội là Can’t Help Falling in Love, dùng hashtag #Übermensch in #HANOI, ngầm thả hint mang concert đến Việt Nam

Không chỉ đăng bài đơn thuần, G-Dragon còn gửi gắm tình cảm trong loạt chi tiết tinh tế như chọn nhạc nền cho vlog show Hà Nội là Can’t Help Falling in Love, dùng hashtag #Übermensch in #HANOI, ngầm thả hint mang concert đến Việt Nam. Mọi động thái của G-Dragon đều xuất phát từ tình cảm chân thành, nhớ thương fan Việt.

Việt Nam là ngoại lệ của G-Dragon

Là fan cứng GD, ai cũng biết anh ít khi “luỵ” show diễn nào đến thế này - kể cả là concert mở màn ở Hàn Quốc hay lưu diễn ở các nước châu Á, festival ở Mỹ. G-Dragon thường chỉ cập nhật thông tin show, đăng ảnh cám ơn fan và story trong khoảng thời gian thực hiện lịch trình. Còn hiện tại thì có thể khẳng định chắc nịch - Việt Nam là ngoại lệ của G-Dragon. Từ ngày công bố diễn ở Mỹ Đình đến nay - 28/6, G-Dragon và ekip đã có hơn 10 bài đăng về Việt Nam.

Sau đây là 10 bài đăng tiêu biểu, thu hút nhiều sự chú ý của G-Dragon và ekip về Việt Nam: Story cập nhật về show diễn Mỹ Đình - ngày 13/5 Bài đăng cập nhật về show trên Weibo chính chủ 15 triệu followers - ngày 14/5 Story cập nhật về show - ngay trước thềm bay sang Việt Nam - ngày 20/6 Story khoe outfit áo đỏ, vàng trên đường bay sang Việt Nam - ngày 20/6 Story biểu diễn dưới màn mưa lịch sử do tài khoản 8lo8lo8lowme (tài khoản đăng ảnh hậu trường do chính staff quản lý) - ngày 21/6 Video recap/ cám ơn fan Việt do Jaeho - quản lý thân cận đăng ngày 22/6 Story cám ơn Hà Nội của G-Dragon - ngày 22/6 Bài đăng ảnh biểu diễn ở Mỹ Đình trên IG chính thức của G-Dragon - ngày 22/6 Vlog ngắn về show Hà Nội, gắn nhạc Can't Help Falling in Love, dùng hashtag #Übermensch in #HANOI trên kênh YouTube của G-Dragon - ngày 24/6 Story chia sẻ vlog Hà Nội lên kênh IG chính thức - ngày 24/6

Một loạt bài đăng anh Long và ekip đã cập nhật về show ở Việt Nam

10 bài đăng này cho thấy anh Long yêu Việt Nam, yêu fan nhiều thế nào. Người luỵ concert ngoài VIP và FAM, chính là GD. Với tình hình này, fan lại càng không thể chờ đến ngày được dự 2 đêm concert Übermensch ở Hà Nội. Dù team GD chưa công bố poster phase 4, nhưng ông hoàng Kpop đã tự mình thả hint, đại diện đơn vị khai thác xác nhận. VIP - FAM đã chuẩn bị sẵn sàng để đi đu idol!