Tối 5/7, Em Xinh Say Hi lên sóng tập 6. Sau Live Stage 2 căng thẳng với sự ra đi của 6 nghệ sĩ, Em Xinh tập 6 đánh dấu chặng mới - chọn đội cho Live Stage 3 với nhiều trò chơi, màn thuyết phục thành viên gay cấn. Ở Live Stage 3, 24 Em Xinh còn lại sẽ chia thành 6 đội - 2 Liên quân.

Đội hình chính thức được xác định gồm Đội Orange (Phương Mỹ Chi, Lamoon, Han Sara); Đội Mỹ Mỹ (MAIQUINN, Liu Grace, LyHan); Đội Phương Ly (Muộii, Châu Bùi, Vũ Thảo My); Đội Miu Lê (Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Juky San); Đội Tiên Tiên (Bảo Anh, Saabirose, Ánh Sáng AZA); Đội 52Hz (Đào Tử A1J, Pháo, Lâm Bảo Ngọc).

Live Stage 3 hứa hẹn mang tới những concept trang phục đa dạng, ấn tượng từ 6 đội. Chương trình đã chuẩn bị 6 ca khúc demo hoàn toàn mới, được chia từng bài hát phân bổ ở 2 liên quân. Liên quân 1 được hình thành: Đội 52Hz (Quả Chín Quá), đội Phương Ly (So Đậm), đội Orange (I'll Be There). Liên quân 2 gồm: Đội Tiên Tiên (Em Không Có Ưa), đội Miu Lê (Lời Thật Lòng Khi Say), đội Mỹ Mỹ (Not My Fault).

Trấn Thành kể lại sân khấu Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương

Trong quá trình chọn đội, những pha tương tác, lôi kéo thành viên của 6 Đội trưởng gây chú ý. Bích Phương được Miu Lê chọn là “gà chiến”, lý do lớn nhất chính là “chị Phương có kinh tế”. Trong dàn Em Xinh, Bích Phương là ngôi sao nổi tiếng lâu năm nhất, đồng nghĩa với tiềm lực tài chính lớn. Trong 2 Live Stage trước, Bích Phương đã tất tay cho sân khấu của mình khiến khán giả trầm trồ.

Bị Trấn Thành "dí", Bích Phương chỉ biết cười duyên

Nhưng Trấn Thành lại chỉ ra “điểm trừ” của Bích Phương - kỹ năng nhảy. Trấn Thành diễn tiểu phẩm tái hiện lại sân khấu Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương. Ca khúc có giai điệu sôi động, vũ đoàn “nhảy thục mạng” còn Bích Phương thì … nhảy cho có. Trấn Thành mô tả sinh động bằng hành động, cho thấy chủ nhân bản hit nhảy đã sai còn lệch nhịp khiến cả dàn Em Xinh “cười bò”.

Bích Phương diễn Đi Đu Đưa Đi ở AAA 2019

Câu chuyện Trấn Thành đề cập khiến các fan nhạc nhớ đến sân khấu Đi Đu Đưa Đi “để đời” tại AAA 2019. Đây là lễ trao giải quy tụ hàng loạt nhóm Kpop đình đám, lần đầu được tổ chức ở Việt Nam. Bích Phương là đại diện Việt Nam duy nhất được biểu diễn. Khi ấy, nữ ca sĩ đang làm mưa làm gió với bản hit Đi Đu Đưa Đi. Bích Phương khiến fan Việt “sĩ tận trời” với fanchant bùng nổ, lấn át cả sao Kpop tại SVĐ Mỹ Đình. Sân khấu Đi Đu Đưa Đi ở AAA 2019 là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất sự nghiệp Bích Phương.

Bích Phương không quá chú trọng vào vũ đạo mà để năng lượng của mình dẫn dắt khán giả

Khi vũ đoàn nhảy cực căng, thì Bích Phương nhún nhảy, phiêu theo nhạc

Và đúng như Trấn Thành mô tả, Bích Phương biểu diễn cực chill. Khi vũ đoàn nhảy cực căng, thì Bích Phương nhún nhảy, phiêu theo nhạc. Bích Phương không quá chú trọng vào vũ đạo mà để năng lượng của mình dẫn dắt khán giả. Chính điều này đã tạo ra nét riêng trong phong cách trình diễn của Bích Phương, nhẹ nhàng thoải mái và vẫn cuốn hút. Nhưng Bích Phương không nhảy sai hay lệch nhịp. Nhận xét này chỉ đơn giản là 1 câu đùa của Trấn Thành, Bích Phương cũng rất hưởng ứng khi được MC bông đùa trên sóng.

Bích Phương được đánh giá là "chiến thần" ở Em Xinh Say Hi

Nhưng như thế không có nghĩa là Bích Phương nhảy tệ. Nữ ca sĩ có khả năng khá ổn định, thường phát huy trong các MV hay sân khấu bài bản, yêu cầu vũ đạo chuẩn chỉnh. Điển hình như Live Stage 2, khi biểu diễn Em Chỉ Là, Bích Phương đã học múa đương đại, thực hiện các động tác khó. Thậm chí còn ngã từ trên cao xuống để tăng cảm xúc cho màn trình diễn. Còn thông thường, Bích Phương không quá gò bó bản thân phải nhảy.