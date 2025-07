A$AP Rocky, tên thật là Rakim Athelaston Mayers, sinh năm 1988 tại Harlem, New York (Mỹ). Có lẽ đối với khán giả Việt, anh chàng được biết đến nhiều nhất với tư cách là bạn trai của Rihanna, nhưng tầm ảnh hưởng của anh lại lớn hơn nhiều so với chúng ta nghĩ.

A$AP Rocky là một rapper, nhà sản xuất âm nhạc, đồng thời là một biểu tượng thời trang hàng đầu của làng hip-hop. Anh còn là người mở đường cho thế hệ nghệ sĩ giao thoa giữa âm nhạc, thời trang và văn hóa đương đại, đồng thời góp phần thay đổi cách xã hội nhìn nhận về nghệ sĩ hip-hop.

Ngày 4/7, A$AP Rocky chính thức trở lại sân chơi âm nhạc với MV PRAY4DAGANG , kết hợp cùng giọng ca Kaycyy. PRAY4DAGANG được giới thiệu là ca khúc mở đường cho album phòng thu sắp tới - DON’T BE DUMB , đánh dấu nam rapper cho ra mắt 1 sản phẩm dài hơi sau 8 năm kể từ album TESTING . Vì thế, người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn vào 1 “phát súng’ khai tiệc 2025 của A$AP Rocky.

Chưa bàn đến chất lượng MV, netizen Việt bất ngờ phát hiện đạo diễn Phương Vũ và tổ đội Antiantiart đảm nhận vai trò lên ý tưởng và thực hiện VFX (visual effects) hay hiệu ứng hình ảnh cho MV. Sự xuất hiện của họ khiến fan Việt không khỏi thích thú, hy vọng tổ đội sẽ góp phần mở ra nhiều cánh cổng khác cho cộng đồng sáng tạo Việt tới thị trường quốc tế.

MV mở ra 1 viễn cảnh nơi cuộc sống người dân Mỹ bị phá huỷ trầm trọng. Các toà nhà bị đánh bom ngổn ngang, cả thành phố ngập tràn những thành viên thuộc 2 băng đảng khác nhau, kêu gọi lập team để “tỉ thí võ nghệ”. PRAY4DAGANG gợi nhắc đến chủ nghĩa khủng bố hoặc khủng hoảng xã hội. Rocky xuất hiện không phải như 1 vị anh hùng, hay 1 đấng cứu thế mà chỉ như một kẻ cầm đầu phản ánh thế giới loạn lạc - nơi những giá trị cũ đang bị phá huỷ, và những tên “đầu gấu” bịt kín mặt mũi thực sự là người đang sống sót trong tro tàn đó.

Một trong những cảnh đáng chú ý nhất thể hiện Antiantiart đã tạo nên VFX bùng nổ thị giác là khi tòa nhà chọc trời nổ tung giữa không gian tối tăm, từ từ đổ xuống - như nói lên quyền lực và tài sản cũng chỉ là khói bụi khi thế giới bước vào thời kỳ hậu tận thế. Hay tượng Nữ Thần Tự Do đổ vỡ, chỉ còn mỗi chiếc đầu lăn lóc trong biển nước. Một số netizen cho rằng những hình ảnh ấn tượng này còn ẩn dụ cho 1 tuyên ngôn ngầm chống lại chủ nghĩa tư bản, sự kiểm soát và đàn áp thể chế.

Tone màu xám xịt và ánh sáng đỏ lập lòe được lấy làm chủ đạo, tạo nên 1 thế giới giả tưởng phản địa đàng, đồng thời giúp người xem liên tưởng đến phong cách làm phim của siêu phẩm The Dark Knight . Cả MV cũng được áp dụng kỹ thuật “đóng băng” thời gian, chuyển động nhân vật đều chậm rãi - đối lập với tình tiết MV và âm thanh dồn dập. Với sự hỗ trợ của VFX ấn tượng và ngôn ngữ hình ảnh mang tính điện ảnh cao,

PRAY4DAGANG là sự pha trộn giữa sự sâu lắng và dữ dội, vừa mang chất tâm linh, vừa đậm hơi thở đường phố. Ngay từ những phím piano đầu tiên, khán thính giả đã cảm thấy như bị cuốn vào một không gian “nặng đô”, về 1 kiểu rap không mang tinh thần "hổ báo" quen thuộc.

Phần beat tạo mood rõ rệt: tiếng trống nện dồn dập, piano vang vọng, phần vocal nền mang màu sắc u uất, được miêu tả như “đám tang” hơn là một bài rap thông thường. Kaycyy mở đầu với giọng hát nhẹ tênh như khói mây, bay bổng và đầy cảm xúc. Anh chàng mang đến sự ấm áp, chiều sâu cho bản nhạc. Rocky thì rap chậm rãi, từ tốn nhưng delivery vẫn “bén đét”

Phần lyrics xoay quanh tình anh em bạn bè, nỗi trăn trở về cuộc sống và hành trình trưởng thành. Ca khúc là lời tự sự về quá khứ của Rocky ở Harlem (New York) nhiều tổn thương. Anh cũng nói về sự phản bội, những lần chứng kiến bạo lực đường phố, và cái nghịch lý “vừa muốn bảo vệ anh em, nhưng cũng nhận ra có người đang kéo mình tụt lại phía sau. Đoạn điệp khúc Rocky lặp đi lặp lại câu thì thầm “pray for the gang ” (cầu nguyện cho anh em) khiến bài nhạc càng thêm chất thiêng liêng, gần như là một lời cầu nguyện thay vì lời rap.

Tính đến 11h tối ngày 5/6, PRAY4DAGANG đã thu về gần 400 nghìn lượt xem. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ chúng tôi, MV đã bị gỡ xuống khỏi nền tảng YouTube. Được biết, MV được công chiếu trước trên Apple Music (hiện vẫn hiển thị) trước khi xuất hiện chớp nhoáng trên YouTube rồi “bay màu”, mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Tài khoản X của AWGE - công ty quản lý Rocky, từng chia sẻ đường link MV nhưng giờ còn dẫn đến đâu cả.

Dù vậy, người hâm mộ để ý MV vẫn được Rocky giữ lại tại phần reel trên trang cá nhân Instagram. Đáng chú ý, bản audio dài 3 phút 32 giây nhưng MV chỉ có thời lượng là 2 phút 15 giây. Loạt chi tiết bí ẩn gây rối rắm này khiến nhiều người thắc: “Liệu đây là 1 chiến lược marketing mới hay do quy trình quảng bá truyền thông có vấn đề?”.

A$AP Rocky ra mắt công chúng bằng mixtape Live.Love.A$AP năm 2011. Dù chỉ phát hành miễn phí qua mạng, mixtape này đã khiến giới phê bình “tròn mắt” và giúp anh ký được hợp đồng trị giá 3 triệu USD với RCA/Sony. Tác phẩm này hiện được xem là một trong những mixtape có ảnh hưởng nhất của thập kỷ 2010, mở đường cho làn sóng "cloud rap" và thời trang hóa hip-hop.

Năm 2013, anh phát hành album phòng thu đầu tay Long.Live.A$AP – ngay lập tức đạt vị trí số 1 Billboard 200, khẳng định vị trí của mình trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Album có các bản hit đình đám như Goldie, F**kin' Problems và Wild For The Night cùng Skrillex. Không dừng lại ở đó, At.Long.Last.A$AP (2015) tiếp tục đưa Rocky lên đỉnh bảng xếp hạng Billboard.

Ngoài âm nhạc, Rocky còn là một biểu tượng thời trang không thể thay thế trong giới nghệ sĩ. Anh là người da màu đầu tiên được chọn làm gương mặt đại diện cho Dior Homme vào năm 2016 – một cột mốc lớn trong ngành thời trang cao cấp. Rocky cũng từng xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của Calvin Klein, Gucci và Bottega Veneta. Từ năm 2021, anh đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo của thương hiệu PacSun, khẳng định vị thế vững chắc trong giới thời trang toàn cầu.

Sau 15 năm hoạt động, Rocky đã khẳng định mình là người tiên phong, vừa thành công trên bảng xếp hạng âm nhạc, vừa gây sốt tại các tuần lễ thời trang, cũng như có có công lớn trong việc đưa văn hoá Hip-hop len lỏi vào văn hoá đại chúng. Từ các giải thưởng lớn đến sức hút truyền thông, từ những bản hit đình đám đến mối tình với Rihanna - Rocky xứng đáng là một trong những gương mặt sáng giá nhất của âm nhạc và phong cách trong thế kỷ 21.

Antiantiart (A.A.A) ra đời vào năm 2018 với xuất phát điểm là một nhóm làm phim. Trong đội ngũ đó, nổi bật là đạo diễn Phương Vũ - Nhà sáng lập kiêm nhiếp ảnh gia tại A.A.A, từng bước dẫn dắt các cá thể riêng rẽ thành một tập thể vững mạnh có chung lý tưởng, mục tiêu và tầm nhìn.

Với 7 năm hoạt động, Antiantiart đã nhận được sự tôn trọng rất lớn từ trong và ngoài giới underground, trở thành một cái tên then chốt trong ngành sáng tạo. Họ đã phát hành nhiều video, hình ảnh và sản phẩm nhiếp ảnh về thời trang, âm nhạc, phim ảnh và quảng cáo như MV The Real Aura (Em Xinh Say Hi), Bông Hoa Nhài (JustaTee x Phương Ly), Trở Về (Wxrdie x JustaTee), Hit Me Up (Binz), HOP ON DA SHOW (tlinh x Low G), Hoa Xuân Ca…

Tại WeChoice Awards 2023 , đạo diễn Phương Vũ là một trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng do Hội đồng Thẩm định của WeChoice Awards bình chọn. Phương Vũ và Antiantiart cũng giành chiến thắng nhóm đề cử Z-Team - Nhóm Gen Z tài năng do cộng đồng bình chọn.