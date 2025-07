Trong tập 6 của Em Xinh Say Hi được phát sóng vào tối 6/7 vừa qua, 24 Em Xinh đã tiếp tục bước vào vòng thi đấu tiếp theo ở Live Stage 3, lập đội mới và chơi trò chơi để giành được bài hát về cho đội của mình. Trong đó, có một khoảnh khắc MC Trấn Thành đã nhận xét về Em Xinh Han Sara khiến dân tình gật gù đồng ý.

Khoảnh khắc MC Trấn Thành nhận xét Han Sara rằng: "Chưa bao giờ thấy sống thật với một người nghệ sĩ"

Cụ thể, khi MC Trấn Thành mời Han Sara để chia sẻ cảm nghĩ về thứ hạng của mình ở hiện tại thì nữ ca sĩ đã nói: “Bản thân em chấp nhận thứ hạng hiện tại của em. Nhưng mà em thật sự là chưa hài lòng. Em nghĩ khán giả rất là công bằng, nếu như trên sân khấu em chưa được nhiều điểm, tức là em chưa đủ tốt. Và em chấp nhận cái việc đó để em thay đổi mình tốt hơn”.

Han Sara bọc bạch về điểm số của bản thân

Ngay sau phần chia sẻ của nữ ca sĩ, MC Trấn Thành đã nhận xét rằng Han Sara chính là nữ ca sĩ mà anh chú ý mỗi khi trình diễn và nữ ca sĩ hiện đang sở hữu hầu hết mọi yếu tố để trở thành một ngôi sao. Chính điều này đã đặt ra câu hỏi vì sao Han Sara lại nằm “lưng lửng” và chưa có dấu ấn thật sự của riêng mình, tiếp đó nam MC đã nhận xét Han Sara rằng: “Chưa bao giờ sống thật với một người nghệ sĩ cả” và khích lệ nữ ca sĩ đột phá với dấu ấn riêng trong những màn trình diễn sau.

MC Trấn Thành thẳng thắn nhận xét về Han Sara sau đó động viên cô nàng thể hiện bản thân mình

Han Sara là một Em Xinh sở hữu giọng hát hay, có ngoại hình đẹp và còn biết nhảy nhưng khán giả lẫn MC Trấn Thành đều cho rằng nữ ca sĩ vẫn có phần mờ nhạt trong chương trình và chưa thể hiện được chất riêng trong 2 Live Stage vừa qua. Một số khán giả cũng đưa ra nhiều ý kiến về Han Sara trong chương trình như quên mất có nữ ca sĩ trong chương trình.

Tại Live Stage 1, Han Sara cùng đội với Em Xinh LyLy và thể hiện ca khúc Từng, đây cũng là ca khúc ballad duy nhất trong vòng thi này. Sự lựa chọn tưởng như rất phù hợp với sở trường của Han Sara, hứa hẹn sẽ là dịp để cô phát huy thế mạnh về cảm xúc và màu giọng. Tuy nhiên, đội hình còn có sự góp mặt của LyLy và Lâm Bảo Ngọc, hai giọng ca nội lực của chương trình. Trong bối cảnh đó, dù Han Sara trình diễn khá trọn vẹn, cô vẫn chưa thật sự tạo được điểm nhấn nổi bật và sâu đậm trong lòng khán giả.

Han Sara trong Live Stage 1 với ca khúc Từng

Tiếp đến Live Stage 2, nữ ca sĩ thuộc đội của Em Xinh Bích Phương với ca khúc Red Flag thể hiện cùng với Ngô Lan Hương, Yeo Lan, Lamoon và sự hỗ trợ của Anh Trai JSOL. Trong phần thi này, Han Sara đã thể hiện sự nổi bật với những bước nhảy cuốn hút mang phong cách idol Kpop cùng khả năng xử lý những nốt cao ấn tượng ở đoạn cao trào của bài hát. Tuy nhiên, Red Flag lại gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội, bởi đây là ca khúc không dễ cảm nhận ngay từ lần nghe đầu tiên, mà cần nhiều lần lắng nghe mới có thể cảm thấy hấp dẫn. Chính sự “kén tai” này đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả bình chọn tại trường quay, khiến Red Flag trở thành tiết mục có số điểm thấp nhất trong lượt thi đầu tiên của Live Stage 2.

Hình ảnh Han Sara như idol Kpop với Red Flag

Qua hai vòng thi Live Stage, có thể nhận thấy Han Sara là một thí sinh tài năng của Em Xinh, tuy nhiên cô vẫn cần một sự bứt phá rõ rệt và tạo dấu ấn mạnh mẽ. Khán giả đang kỳ vọng Han Sara sẽ có sự bùng nổ tại Live Stage 3, đặc biệt sau khi cô có những chia sẻ chân thành cùng MC Trấn Thành trong tập 6 của chương trình. Ở vòng thi sắp tới, Han Sara sẽ là thành viên trong đội của Em Xinh Orange và cùng Phương Mỹ Chi, Lamoon thể hiện ca khúc I’ll Be There.

Khán giả mong chờ Han Sara sẽ bứt phá trong những sân khấu sau

Han Sara được khán giả biết đến thông qua chương trình The Voice 2017, gây ấn tượng với phần thi Haru Haru của BIG BANG trong vòng giấu mặt và sau đó về đội của HLV Đông Nhi. Tuy dừng chân khá sớm tại chương trình nhưng Han Sara đã ngay lập tức bắt đầu hành trình mới khi đầu quân cho công ty giải trí của Đông Nhi - 6th Sense Entertainment. Trong hành trình làm nghề của Han Sara có những bài hit như Tớ Thích Cậu, Đếm Cừu, Vì Yêu Là Nhớ nhưng sau đó lại lặn mất tăm và lặng lẽ rời 6th Sense Entertainment. Cho đến hiện tại Han Sara mới được nhiều khán giả chú ý hơn khi tham gia Em Xinh Say Hi và mong chờ nữ ca sĩ sẽ thể hiện tài năng của mình nhiều hơn trong chương trình.

Hình ảnh của Han Sara trước khi mới nổi tiếng, đầu quân về công ty Đông Nhi: